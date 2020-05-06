Коронавирус

RT на русскомRT на русскомВирусолог оценил риск заражения коронавирусом в домашних условиях

Вирусолог доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн в интервью Пятому каналу заявил, что в случае заражения коронавирусом в домашних условиях через еду или воду заболевание будет протекать по типу кишечной инфекции.
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с чего всё началось

Как обезопасить себя при постоянном контакте с людьми во время пандемии COVID-19?

После того, как в российских регионах ввели режим самоизоляции, большинство граждан последовали рекомендациям Роспотребнадзора, ограничили общение с другими людьми и остались дома.
Пятый каналвчера в 08:27

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Вирусолог раскрыл, можно ли подхватить COVID от еды из ресторанов

URA.Ru03:52

Вирусолог оценил риск заражения коронавирусом в домашних условиях

RT на русскомвчера в 21:37

Вирусолог оценил риск заражения коронавирусом дома

Известиявчера в 20:07

Врач рассказал, как можно заразиться коронавирусом дома

Life.ruвчера в 20:48

Вирусолог предупредил о возможности заразиться коронавирусом дома

News.ruвчера в 19:52

Раскрыт риск заражения коронавирусом дома

Lenta.ruвчера в 19:25

Вирусолог оценил риск заражения коронавирусом дома

РИА Новостивчера в 19:11
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Здоровье

В Саратовской области зарегистрировали 98 новых случаев коронавируса

Медики зарегистрировали 98 новых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией за сутки в Саратовской области, общее число заболевших выросло до 835 человек, сообщил в среду областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
РИА Новости 02:57
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Происшествия

В Свердловской области скончались ещё два человека с коронавирусом

За последние сутки коронавирус подтвердили у 76 человек. В России уже 165 929 заразившихся.
Областная газета 04:00
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Общество

Дату окончания пандемии коронавируса в России снова сдвинули

Ученые еще на семь дней отдалили прогноз завершения вспышки коронавируса в России — до 24 августа.
РИА Новости вчера в 23:02
4,1K
Общество

В Крыму значительный очаг коронавируса выявили в больнице Алушты

В одной из больниц крымского курорта Алушта коронавирусом заразились более 30 человек.
Росбалт 03:47
Общество

Названы возможные сроки переноса ЕГЭ из-за коронавируса

В правительстве России не исключают, что Единый государственный экзамен (ЕГЭ) из-за коронавируса могут перенести на середину июля или начало августа.
Известия 03:35
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Экономика

Головной офис «Почты России» переедет на стадион ЦСКА

Коммерсантъ 03:49
72
Общество

В России зафиксировано 10 559 новых случаев коронавируса

За последние сутки в России выявлено 10 559 новых случаев коронавируса в 82 регионах, сообщает Оперативный штаб.
Эхо Москвы 03:35
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Кино

Россияне назвали любимые фильмы о войне

Первое место в списке заняла картина Леонида Быкова "В бой идут одни старики". Россияне назвали самые любимые фильмы о войне.
Piter.tv 01:16
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Гаджеты

В интернете опубликованы «живые» фото смартфона LG Velvet

В интернете опубликованы «живые» фото, показывающие дизайн смартфона LG Velvet. Официальный дебют устройства ожидается 7 мая.
Дни24 вчера в 02:53
Политика

Салливан рассказал об оценке Трампа идеи о саммите «ядерной пятерки»

Президенту России Владимиру Путину передали сообщение его американского коллеги Дональда Трампа, в котором тот согласился, что саммит «ядерной пятерки», в которую входят Соединенные Штаты, Россия, Великобритания, Франция и Китай, — это хорошая идея.
Известия 02:51
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Политика

Глава Нижнего Новгорода уходит в отставку

«6 мая состоится внеочередное заседание городской думы Нижнего Новгорода, на котором будет рассматриваться единственный вопрос — о досрочном сложении полномочий главы Нижнего Новгорода Владимира Панова», — говорится в сообщении.
RT на русском вчера в 09:32
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Политика

Глава минюста Латвии назвал республику донором денег для СССР

В советские годы Латвия отдавала почти половину своих доходов в общий бюджет СССР и являлась «донором денег» для всей страны.
Известия 01:49
741
Общество

В Швеции раскрыли 2 главные меры борьбы с коронавирусом

В Швеции назвали 2 главные меры по борьбе с вирусом, передает ToDay News Ufa.
ToDay News Ufa вчера в 11:27
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Происшествия

На Кубани коронавирусом заразился семимесячный ребенок

COVID-19 обнаружен у четверых детей - семимесячного, 6 и 11 лет в Сочи и двенадцатилетнего ребенка в Кавказском районе.
Российская газета 03:06
166
Политика

Глава МИД Украины назвал три тактические задачи по «возвращению» Крыма

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью НВ рассказал о стратегической и тактических задачах Киева для «возвращения» Крыма.
RT на русском вчера в 21:54
92
Общество

За сутки в России подтвердили 10559 случаев коронавируса

За последние сутки в России выявлено 10 559 новых случаев коронавируса в 82 регионах. Из них 40,9% не имели клинических проявлений болезни.
Новгородские ведомости 03:37
205
Общество

Предсказан новый всплеск заболеваемости COVID-19 в России

Россию ждет новый всплеск заболеваемости пневмонией, вызванной вирусом SARS-CoV-2.
Lenta.ru 01:32
52
Общество

Генпрокуратура признала фейком сообщения о «чипировании населения»

Генеральная прокуратура России признала фейком сообщения в интеренете о том, что коронавирус якобы был создан искусственно для «чипирования населения» и установления «глобального мирового порядка».
RT на русском 03:12
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Армия и оружие

Армия России получит более 35 самоходных гаубиц с АСУ

Дни24 03:14
Происшествия

В Татарстане зафиксирована четвертая смерть пациента с коронавирусом

В Республике Татарстан подтвержден еще один факт смерти пациента с диагнозом COVID-19. Это четвертый случай с начала наблюдения.
Альметьевск РТВ 04:00
Политика

МИД Чехии направил России ноту с предложением нормализовать отношения

Как отметил министр, обращение в форме ноты с предложением о начале консультаций было направлено России впервые со времени подписания в 1993 году Договора о сотрудничестве и дружественных отношениях.
РИА Новости вчера в 13:16
1,5K
Политика

Кремлевский шеф-повар рассказал о меню первых лиц страны

Что происходит вчера в 11:01
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Политика

В сети появилась петиция за отставку Марии Захаровой

На портале Change.org 3 мая появилась петиция, обращенная к МИД, об отставке официального представителя ведомства Марии Захаровой.
ТурДом вчера в 03:15
244
Здоровье

Василий Голубев озвучил план снятия ограничений в Ростовской области

Глава Дона не исключил, что при осложнении эпидситуации ограничительные меры могут быть возобновлены.
Дон-ТР вчера в 12:27
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Армия и оружие

Су-57 не оставит шансов американскому F-22

Российский истребитель Су-57 не оставит шансов американскому F-22. Об этом заявили журналисты из китайского издания Sohu.
Piter.tv 02:29
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Авто

Новый кроссовер Toyota получил название Frontlander

Как сообщает портал "Новые автомобили", модель получила название Toyota Frontlander.
Новые автомобили вчера в 00:44
Общество

Принятый в СССР пенсионный возраст могут вернуть россиянам

Пенсионный возраст, который был принят для граждан в Советском Союзе, могут вернуть россиянам уже нынешней осенью.
Primpress.ru вчера в 14:30
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Недвижимость

Ставку по ипотеке снизил Сбербанк

По информации пресс-службы банка, при покупке квартиры в новостройке в рамках специальной программы с застройщиками годовой процент будет равен 6,2%. На готовые квартиры минимальная ставка составит 8,1% годовых.
EastRussia 02:00
301
Политика

Путин проведет совещание по ситуации с коронавирусом 6 мая

Президент России Владимир Путин 6 мая проведет совещание по ситуации с COVID-19, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 04 мая в 08:04
3,3K
Здоровье

В Минздраве оценили защищенность курильщиков от коронавируса

Специалист предупредил, что в ситуации пандемии коронавируса курение несет высокие риски и может оказаться смертельным.
BFM.ru вчера в 05:33
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Как работают Яндекс.Новости?
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