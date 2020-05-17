Коронавирус
Твой КонтинентВирусолог оценил шансы заразиться коронавирусом в магазине
Зуев обратил внимание на то, что упакованный товар, например, плитка шоколадка или пачка сахара, с большой долей вероятности не будут заражены коронавирусом. Поэтому достаточно просто избавиться от обертки. А вот товары без упаковки, по его словам, необходимо обрабатывать.
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Если вы покупаете что-то упакованное, например, пачку сахара или плитку шоколада, то вероятность того, что продукт чем-то заражен, крайне мала. Поэтому достаточно просто снять обертку и переместить продукт в другую тару, заранее вымытую и обработанную дома.
— Виктор Зуев, белорусский боксёрURA.Ru вчера в 05:44
с чего всё началось
После отмены карантина в магазинах по всей России появится еще больше людей, а шанс подхватить коронавирус от других посетителей или кассиров гораздо выше, чем от товаров, рассказал URA.RU вирусолог, доктор медицинских наук Виктор Зуев.URA.Ruвчера в 05:44
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