После отмены карантина в магазинах по всей России появится еще больше людей, а шанс подхватить коронавирус от других посетителей или кассиров гораздо выше, чем от товаров, рассказал URA.RU вирусолог, доктор медицинских наук Виктор Зуев.

с чего всё началось

Если вы покупаете что-то упакованное, например, пачку сахара или плитку шоколада, то вероятность того, что продукт чем-то заражен, крайне мала. Поэтому достаточно просто снять обертку и переместить продукт в другую тару, заранее вымытую и обработанную дома.

Коронавирус SARS-CoV-2 впервые обнаружили в конце декабря прошлого года в Китае. В начале марта Всемирная организация здравоохранения признала его вспышку пандемией. Согласно данным ВОЗ, заражены почти 4,4 миллиона человек, более 300 тысяч умерли.

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