Коронавирус
РИА НовостиВирусолог оценил шансы заразиться коронавирусом через товары
Коронавирус SARS-CoV-2 впервые обнаружили в конце декабря прошлого года в Китае. В начале марта Всемирная организация здравоохранения признала его вспышку пандемией. Согласно данным ВОЗ, заражены почти 4,4 миллиона человек, более 300 тысяч умерли.
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с чего всё началось
После отмены карантина в магазинах по всей России появится еще больше людей, а шанс подхватить коронавирус от других посетителей или кассиров гораздо выше, чем от товаров, рассказал URA.RU вирусолог, доктор медицинских наук Виктор Зуев.URA.Ruвчера в 05:44
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Происшествия
На КАД в Санкт-Петербурге при транспортировке с тягача съехал танк
РБК 15 мая в 07:30
Общество
Власти Москвы оценили сроки смягчения ограничений
Глава Департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк в беседе с радио «Эхо Москвы» ответил на вопрос о возможности «послаблений и облегчений до 30, 31 мая, касающихся самоизоляции».
RT на русском вчера в 09:45
Шоу-бизнес
Наташа Королёва вспомнила, как Пугачёва ревновала Николаева к ней
Певица Наташа Королёва рассказала, что Алла Пугачёва негативно к ней отнеслась, когда первый раз увидела.
News.ru вчера в 11:39
Общество
Куйвашев заявил о готовности региона к снятию ограничений
По словам главы региона, в области выполнены все критерии Роспотребнадзора для перехода к первому этапу снятия ограничений, введенных из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.
Kursk.com 15 мая в 14:49
Здоровье
В Дагестане от коронавируса умерли более 40 врачей
Коммерсантъ вчера в 21:45
Общество
Кубанскую судью лишили мантии за тост о «супертелочке»
Вести.Ru 15 мая в 08:59
Происшествия
Красноярскому экс-депутату Быкову предъявлено обвинение
Главное следственное управление СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия предъявило экс-депутату Законодательного собрания Красноярского края и предпринимателю Анатолию Быкову обвинение в организации двойного убийства.
Газета.Ru 15 мая в 04:25
Армия и оружие
В РФ создали материал, маскирующий армейскую технику под сугробы
Ученые из "Росэлектроники" создали радиопоглощающий материал, снижающий дальность распознавания военной техники в снежных условиях в три-четыре раза, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу холдинга.
Газета.Ru вчера в 20:23
Фигурное катание
Трусова впервые прокомментировала свой уход от Тутберидзе к Плющенко
Российская фигуристка Александра Трусова объяснила, почему приняла решение покинуть группу Этери Тутберидзе и присоединиться к тренерскому штабу Евгения Плющенко.
Vprognoze.ru 14 мая в 16:24
Единоборства
Оверим отправил в нокаут Харриса в главном бою UFC Fight Nights
Боец смешанных единоборств (ММА) Алистер Оверим победил Уолта Харриса в главном бою основного карда Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Fight Nights, который проходил в ночь с 16 на 17 мая в Джексонвилле, штат Флорида.
Газета.Ru вчера в 23:53
Политика
США допустили размещение ядерных ракет в Польше
«Если Германия хочет сократить ядерные вооружения и ослабить НАТО, то, возможно, Польша, которая платит справедливую долю, понимает риски и находится на восточном фланге НАТО, могла бы разместить эти вооружения здесь», — написала дипломат.
Lenta.ru вчера в 07:05
Игры
Магазин Epic Games Store обрушился из-за бесплатной раздачи GTA V
RuNews24.ru 14 мая в 16:25
Здоровье
Введение штрафов за нарушение масочного режима в Башкирии противоречит рекомендациям ВОЗ, МЧС и первоначальным заявлениям Центра эпидемиологии республики
С 12 мая в Башкирии ужесточили ответственность за нарушение масочного режима.
UfaTime.ru 14 мая в 22:04
Общество
Росгвардия с аэростата ищет нарушителей самоизоляции в Подмосковье
В Подмосковье сотрудники Росгвардии использовали высотный комплекс видеонаблюдения «ОКО» на базе аэростата для отслеживания случаев нарушения режима самоизоляции.
НТВ вчера в 07:31
Армия и оружие
В США военные опубликовали данные об инцидентах с НЛО
ToDay News Ufa 15 мая в 08:52
Наука
Изучен механизм развития хищничества у растений
Faktom вчера в 10:05
Происшествия
СК назвал причастных к провокации в ходе «Бессмертного полка»
Как рассказала корреспонденту "РГ" официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко, уголовные дела о реабилитации нацизма (ч. 1 ст. 354.1 УК РФ) расследует центральный аппарат СК - Главное следственное управление.
Российская газета вчера в 07:13
Политика
Bloomberg изменил название статьи о смертности после критики России
Агентство Bloomberg поменяло название статьи о смертности от коронавируса в России после критики со стороны российского МИДа.
Известия вчера в 16:23
Авто
Новый Ford Explorer появился в Европе
Известно, что запас хода исключительно на электрической тяге составляет 42 км. Машина имеет семиместную компоновку, а также он может возить прицепы массой до 2,5 т. Есть информация, что в стартовой версии Explorer для европейского автомобильного рынка, есть внешний обвес ST-Line, трехзонный климат-контроль и современная медиасистема Sync 3 с 10-дюймовым вертикальным дисплеем.
SpeedMe вчера в 03:31
Общество
Вильфанд сообщил об аномальном похолодании в Центральной России
В ближайшие шесть дней в центральной части России прогнозируется аномально холодная погода.
РБК вчера в 23:59
Общество
Сергей Цивилев в очередной раз обратится к жителям Кузбасса
В воскресенье, 17 мая, губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев обратится к кузбассовцам из-за ситуации с коронавирусом.
VSE42.RU 00:13
Авто
Renault снимет с продажи Renault Espace
«План еще не одобрен, но Espace, Scenic и Talisman уже можно считать выведенными из будущей производственной программы», — сообщили собеседники агентства, отметив, что таким образом компания за три года сэкономит около 2 млрд евро.
Автоновости дня 15 мая в 11:23
Шоу-бизнес
Сын Джигарханяна расстался с бывшей женой Казаченко
News.ru вчера в 03:16
Экономика
Эксперт рассказала, что делать при сложностях с выплатой кредита
Многие заемщики в период пандемии столкнулись со сложностью или даже невозможностью выплаты кредитов.
РИА Новости вчера в 20:09
Экономика
В России могут упростить процедуру банкротства
Россиянам могут разрешить банкротиться без судов, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на соответствующий законопроект.
Газета.Ru 15 мая в 11:09
Общество
В России анонсировали запуск вакцины от коронавируса
В России анонсировали запуск вакцины от коронавируса.
Газета.Ru вчера в 12:12
Футбол
Николич назначен главным тренером «Локомотива» вместо Семина
Главным тренером "Локомотива" стал сербский специалист Марко Николич, за это решение совет директоров клуба железнодорожников проголосовал единогласно.
МонаВиста 15 мая в 08:27
Общество
В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС
Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском 15 мая в 03:23
Политика
Путин возмутился ситуацией с выплатами медикам
Владимир Путин раскритиковал ситуацию с дополнительными выплатами медикам, работающим с больными COVID-19.
РИА Новости 15 мая в 07:40