После отмены карантина в магазинах по всей России появится еще больше людей, а шанс подхватить коронавирус от других посетителей или кассиров гораздо выше, чем от товаров, рассказал URA.RU вирусолог, доктор медицинских наук Виктор Зуев.

с чего всё началось

Коронавирус SARS-CoV-2 впервые обнаружили в конце декабря прошлого года в Китае. В начале марта Всемирная организация здравоохранения признала его вспышку пандемией. Согласно данным ВОЗ, заражены почти 4,4 миллиона человек, более 300 тысяч умерли.

Общество Власти Москвы оценили сроки смягчения ограничений Глава Департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк в беседе с радио «Эхо Москвы» ответил на вопрос о возможности «послаблений и облегчений до 30, 31 мая, касающихся самоизоляции». 820

Общество Куйвашев заявил о готовности региона к снятию ограничений По словам главы региона, в области выполнены все критерии Роспотребнадзора для перехода к первому этапу снятия ограничений, введенных из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. 56

Происшествия Красноярскому экс-депутату Быкову предъявлено обвинение Главное следственное управление СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия предъявило экс-депутату Законодательного собрания Красноярского края и предпринимателю Анатолию Быкову обвинение в организации двойного убийства. 455

Единоборства Оверим отправил в нокаут Харриса в главном бою UFC Fight Nights Боец смешанных единоборств (ММА) Алистер Оверим победил Уолта Харриса в главном бою основного карда Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Fight Nights, который проходил в ночь с 16 на 17 мая в Джексонвилле, штат Флорида.

Политика США допустили размещение ядерных ракет в Польше «Если Германия хочет сократить ядерные вооружения и ослабить НАТО, то, возможно, Польша, которая платит справедливую долю, понимает риски и находится на восточном фланге НАТО, могла бы разместить эти вооружения здесь», — написала дипломат. 196

Общество Росгвардия с аэростата ищет нарушителей самоизоляции в Подмосковье В Подмосковье сотрудники Росгвардии использовали высотный комплекс видеонаблюдения «ОКО» на базе аэростата для отслеживания случаев нарушения режима самоизоляции. 216

Происшествия СК назвал причастных к провокации в ходе «Бессмертного полка» Как рассказала корреспонденту "РГ" официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко, уголовные дела о реабилитации нацизма (ч. 1 ст. 354.1 УК РФ) расследует центральный аппарат СК - Главное следственное управление. 5,2K

Авто Новый Ford Explorer появился в Европе Известно, что запас хода исключительно на электрической тяге составляет 42 км. Машина имеет семиместную компоновку, а также он может возить прицепы массой до 2,5 т. Есть информация, что в стартовой версии Explorer для европейского автомобильного рынка, есть внешний обвес ST-Line, трехзонный климат-контроль и современная медиасистема Sync 3 с 10-дюймовым вертикальным дисплеем.

Авто Renault снимет с продажи Renault Espace «План еще не одобрен, но Espace, Scenic и Talisman уже можно считать выведенными из будущей производственной программы», — сообщили собеседники агентства, отметив, что таким образом компания за три года сэкономит около 2 млрд евро. 9