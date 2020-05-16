Коронавирус
РИА НовостиВирусолог оценил шансы заразиться коронавирусом через товары
Коронавирус SARS-CoV-2 впервые обнаружили в конце декабря прошлого года в Китае. В начале марта Всемирная организация здравоохранения признала его вспышку пандемией. Согласно данным ВОЗ, заражены почти 4,4 миллиона человек, более 300 тысяч умерли.
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Если вы покупаете что-то упакованное, например, пачку сахара или плитку шоколада, то вероятность того, что продукт чем-то заражен, крайне мала. Поэтому достаточно просто снять обертку и переместить продукт в другую тару, заранее вымытую и обработанную дома.
— Виктор Зуев, белорусский боксёрURA.Ru вчера в 05:44
с чего всё началось
После отмены карантина в магазинах по всей России появится еще больше людей, а шанс подхватить коронавирус от других посетителей или кассиров гораздо выше, чем от товаров, рассказал URA.RU вирусолог, доктор медицинских наук Виктор Зуев.URA.Ruвчера в 05:44
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