После отмены карантина в магазинах по всей России появится еще больше людей, а шанс подхватить коронавирус от других посетителей или кассиров гораздо выше, чем от товаров, рассказал URA.RU вирусолог, доктор медицинских наук Виктор Зуев.

с чего всё началось

Если вы покупаете что-то упакованное, например, пачку сахара или плитку шоколада, то вероятность того, что продукт чем-то заражен, крайне мала. Поэтому достаточно просто снять обертку и переместить продукт в другую тару, заранее вымытую и обработанную дома.

Коронавирус SARS-CoV-2 впервые обнаружили в конце декабря прошлого года в Китае. В начале марта Всемирная организация здравоохранения признала его вспышку пандемией. Согласно данным ВОЗ, заражены почти 4,4 миллиона человек, более 300 тысяч умерли.

Музыка Лоза восхитился обращением украинских участников Евровидения Российского музыканта Юрия Лозу восхитило обращение представителей Украины на музыкальном шоу «Европа зажигает свет», где выступали участники отменённого из-за коронавируса конкурса «Евровидение-2020».

Общество Бизнесмен Усманов вошел в топ-10 богатейших жителей Великобритании Лондон, 17 мая 2020, 08:41 — REGNUM Седьмое место среди самых богатых жителей Великобритании занял российский бизнесмен Алишер Усманов, сообщает издание The Sunday Times. 314

Шоу-бизнес Астролог Василиса Володина раскрыла причину развода Эмина Агаларова Астролог Василиса Володина высказалась по поводу развода певца Эмина Агаларова и его некогда любимой жены Алены Гавриловой. 7

Армия и оружие Госдеп увидел в действиях России в Арктике угрозу для обороны НАТО Первый заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Майкл Мерфи заявил, что Россия ставит под угрозу линию противолодочной обороны НАТО в Северной Атлантике, то есть так называемый Фареро-Исландский рубеж, расположенный между Великобританией, Исландией и Гренландией. 247

Здоровье В Алтайском крае выявили 38 новых случаев заражения коронавирусом Тридцать восемь новых случаев инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Алтайском крае, общее количество выросло до 885, сообщает в субботу региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19. 238

Армия и оружие Ливийская армия сбила турецкий беспилотник Ливийская национальная армия (ЛНА) сбила турецкий беспилотник в районе авиабазы Аль-Ватия, сообщает пресс-служба ЛНА 16 мая на своей странице в Twitter.

Армия и оружие Из Белграда вылетел еще один самолет с российскими военными медиками Второй за воскресенье самолет с российскими военными и специальной техникой, которые помогали Сербии в борьбе против коронавирусной инфекции, вылетел из Белграда в РФ, сообщило министерство обороны России. 18

Гаджеты Названы способы повысить качество работы смартфона Директор департамента развития бизнес-рынка АО «Кселл» Петр Дзюба рассказал, из-за чего снижается производительность смартфонов и как повысить качество работы гаджетов. 21

Общество Попова оценила возможность курортного сезона в России 11 мая вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сообщил, что летний сезон отдыха в стране станет возможным, если в ближайшее время граждане будут соблюдать ограничения, введенные на фоне пандемии коронавируса. 33

Политика США грозят России новыми санкциями в случае завершения Nord Stream 2 Круз заявил, что в том случае, если Россия решится достроить газопровод «Северный поток — 2», то в отношении госкорпорации «Газпром» автоматически будут введены санкции, которые американские законодатели одобрили ещё в декабре 2019 года. 776

Происшествия В результате взрыва в Лос-Анджелесе пострадали 11 пожарных Из-за взрыва, произошедшего во время тушения крупного пожара в Лос-Анджелесе, ожоги получили 11 пожарных, сообщил капитан пожарной службы города Эрик Скотт. 12

Здоровье Больше 200 случаев коронавируса подтверждено в Приамурье В Амурской области еще у десяти человек подтвердился коронавирус. Теперь в регионе подтверждено 204 случая COVID-19. 54

Экономика ФРС допустила новый обвал на финансовых рынках из-за коронавируса Цены на мировых финансовых рынках могут обвалиться снова если ситуация с коронавирусом будет развиваться по непредсказуемому сценарию, говорится в отчете Федеральной резервной системы (ФРС) США. 20