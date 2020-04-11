Коронавирус

REGNUMREGNUMВирусолог спрогнозировал окончание эпидемии коронавируса в России

Москва, 12 апреля 2020, 08:34 — REGNUM Эпидемия коронавируса в России при наиболее оптимистичном развитии ситуации может закончиться в июне, считает главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев.
Читать в источнике
Комментировать656
с чего всё началось

Вирусолог Зуев: спад эпидемии коронавирусной инфекции нужно ждать не раньше июня

Самый оптимистичный прогноз о времени завершения эпидемии COVID-19 в РФ — начало июня. Об этом рассказал советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев в интервью изданию "Парламентская газета".
Народные новостивчера в 08:09

Подробнее о событии

Вирусолог дал прогноз спада эпидемии коронавируса в России только к июню

Газета.Ru02:36

Вирусолог спрогнозировал окончание эпидемии коронавируса в России

REGNUM01:34

Вирусолог Зуев: спад эпидемии коронавирусной инфекции нужно ждать не раньше июня

Народные новостивчера в 08:09

Вирусолог оценил прогноз относительно окончания эпидемии коронавируса в России

RT на русскомвчера в 18:42

Прогноз по завершению эпидемии коронавируса в России оценили

Lenta.ruвчера в 17:58

Вирусолог оценил прогноз по срокам окончания эпидемии COVID-19 в России

РИА Новостивчера в 17:37

Вирусолог оценил сроки окончания эпидемии коронавируса в России

РБКвчера в 19:52
Показать все источники
Автоматически обработано 7139 источников, обновлено в 04:23, Ашберн
Общество

В России вакцину от коронавируса испытают на 60 добровольцах

Первые исследования вакцины от коронавируса в РФ проведут на 60 добровольцах.
News.ru вчера в 05:53
254
Транспорт

Собянин утвердил правила пропускного режима

Определен формат пропусков для передвижения по Москве Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении специальных цифровых пропусков для поездок по Москве и Московской области.
Lenta.ru вчера в 13:41
3,1K
Происшествия

В Иркутске из психиатрической больницы сбежали шесть пациентов

РИА Новости 00:29
307
Шоу-бизнес

Певица Татьяна Буланова госпитализирована с подозрением на инсульт

Стало известно об экстренной госпитализации популярной певицы Татьяны Булановой в одну из питерских больниц.
Вести.Ru 00:49
362
Общество

Новые случаи заражения коронавирусом в России на 12 апреля 2020: 2186 человек заболели за сутки

«За последние сутки в России подтверждено 2186 новых случаев коронавируса», - передает официальный канал оперативного штаба Москвы по ситуации с коронавирусом.
Комсомольская правда 04:00
Общество

В Кремле допустили перенос парада Победы

Газета.Ru вчера в 11:24
878
Общество

Премьер Японии показал, чем занимается на самоизоляции

ФАН 03:54
Политика

Немецкий журналист призвал Германию налаживать отношения с Россией

По мнению Морица Эндерса, пора уже начинать "строить не только немецко-французскую, но и немецко-российскую дружбу", которая, возможно, станет "опорой для мира в Европе".
Политика Сегодня 02:52
2
Здоровье

Коронавирус подкосил больше 2,5 тысячи украинцев

На Украине лабораторно подтвердили 2 тысячи 511 случаев заражения COVID-19.
Украина.ру вчера в 03:05
Общество

США стали лидером по числу смертей от коронавируса

США по-прежнему занимают первое место в мире по числу зараженных COVID-19, показывают данные Университета Хопкинса.
РБК вчера в 12:28
178
Здоровье

Перенесшие коронавирус люди могут быть заразными в течение пяти недель

«Чем дольше пациент находится в тяжелом состоянии, тем дольше он выделяет вирус в окружающую среду, то есть пациенты, которые находились в критическом состоянии, они могут выделять коронавирус до пяти недель даже после исчезновения клинических признаков пневмонии», - сказал специалист в эфире телеканала «Россия-1».
ТК Звезда вчера в 22:03
243
Общество

В Симферополе и Керчи выявили новые случаи заражения коронавирусом

Два новых случая коронавируса выявлено в Крыму: один - в Симферополе, второй - в Керчи, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
РИА Новости 03:42
17
Культура

Все звезды «Сватов» снимутся в седьмом сезоне сериала

Поклонники сериала Сваты смогут увидеть в седьмом сезоне всех полюбившихся им героев, пообещала актриса Анна Кошмал, играющая в ситкоме Женю Ковалеву.
iReactor вчера в 16:06
9
Здоровье

В РКБ имени Куватова побывал глава Башкирии Радий Хабиров

Напомним, из-за подтвержденных случаев заболевания больницу закрыли на карантин, в здании остались около тысячи человек, которым предстоит провести здесь не менее 14 дней.
Бел.Ру 02:26
75
Общество

Еще 188 пациентов вылечились от коронавируса в Москве

Как сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, за последние сутки из больниц выписаны еще 188 пациентов.
Интерфакс 03:09
123
Общество

Академик РАН рассказал, когда может закончиться пандемия

За последние недели в Россию спецрейсами было возвращено более 130 тысяч граждан, застрявших за границей из-за пандемии.
Парламентская газета 09 апреля в 08:15
7
Экономика

2,3 трлн долларов выделены для поддержки экономики США

Федеральная резервная система (ФРС) США объявила о новом раунде поддержки экономики в рамках антикризисного пакета в 2,3 трлн долларов.
Российская газета 09 апреля в 13:02
185
Общество

Оперативный штаб объяснил пробки в Химках из машин скорой помощи

Известия вчера в 16:43
1,4K
Шоу-бизнес

Бывшая жена Зайцева попросила хоккеиста связаться с ней

Газета.Ru вчера в 18:50
Политика

МИД Чехии ответил на просьбу России передать снесенный памятник Коневу

В четверг министр обороны России Сергей Шойгу обратился с письмом к своему чешскому коллеге Лубомиру Метнару с просьбой передать Москве памятник Коневу, а также заявил о готовности российской стороны оплатить все связанные с этим финансовые расходы.
РИА Новости 10 апреля в 01:59
4,2K
Общество

Москва приостанавливает работу большинства городских организаций

Газета.Ru 10 апреля в 13:16
268
Происшествия

В Воронежской области подтверждено 12 новых случаев коронавируса

В числе 12 новых пациентов с COVID-19: 48-летний мужчина с выявленной ранее внебольничной пневмонией; 54-летняя женщина, вернувшаяся из Ростова; супруги 69 и 65 лет, муж вернулся из Санкт-Петербурга, где был на лечении; 48-летнияя жительница Воронежской области, не покидавшая регион.
Kursk.com 03:44
Общество

Вильфанд предупредил о похолодании в ряде регионов России

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что на Кубани, в Ростовской области и в Ставропольском крае в ближайшие дни ожидается температура ниже нормы на 2—4 °С. Об этом сообщило РИА Новости.
RT на русском 02:27
73
Религия

РПЦ рекомендовала проводить службы в Москве и Подмосковье без прихожан

Русская православная церковь уже призывала верующих в ближайшие недели, включая Пасху (19 апреля) молиться дома и не посещать храмы.
РБК вчера в 17:45
73
Здоровье

На Кубани зарегистрировали 31 новый случай коронавируса

В Краснодарском крае за последние сутки выявили 31 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией, такие данные приводит региональный оперативный штаб.
Деловая газета. Юг 03:53
Здоровье

В Омске обнаружили два новых случая заражения Covid-19

В Омске обнаружили два новых случая заражения Covid-19.
БК55 03:57
10
Общество

Историк моды Васильев подтвердил сообщения о своей госпитализации

Историк моды, телеведущий Александр Васильев прокомментировал в беседе с RT сообщения СМИ о своей госпитализации с пневмонией.
RT на русском 03:01
31
Футбол

Экс-тренер «Ливерпуля» Кенни Далглиш выписан из больницы

Бывший футболист и главный тренер "Ливерпуля" Кенни Далглиш, сдавший положительный тест на коронавирус, выписан из больницы, сообщает Metro.
РИА Новости 03:33
Общество

Оперативный штаб Краснодарского края разъясняет новый режим карантина

В остальное время режим сохраняется прежний.
Администрация Краснодарского края вчера в 10:35
161
Общество

Мошенники начали рассылать фальшивые уведомления о штрафах за карантин

Эксперты специализирующейся на расследовании киберпреступлений компании Group-IB предупредили о появлении фальшивых уведомлений об уплате штрафа за нарушение самоизоляции.
Интерфакс вчера в 06:45
10
Как работают Яндекс.Новости?
Главное