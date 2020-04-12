Коронавирус
РБКВирусолог оценил сроки окончания эпидемии коронавируса в России
Спада эпидемии коронавируса в России следует ждать в июне. Об этом главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии им Н. Гамалеи, вирусолог Виктор Зуев заявил в беседе с National News.
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Я согласен с прогнозом, который дал советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев. Конечно, спад эпидемии коронавирусной инфекции ждать нужно не раньше июня.
— Виктор Зуев, белорусский боксёрИА Красная Весна вчера в 22:44
с чего всё началось
Самый оптимистичный прогноз о времени завершения эпидемии COVID-19 в РФ — начало июня. Об этом рассказал советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев в интервью изданию "Парламентская газета".Народные новостивчера в 08:09
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Вирусолог оценил прогноз относительно окончания эпидемии коронавируса в России
RT на русскомвчера в 18:42
Вирусолог Зуев: спад эпидемии коронавирусной инфекции нужно ждать не раньше июня
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