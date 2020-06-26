Коронавирус
RT на русскомВирусолог оценил вероятность второй волны коронавируса в России
Вирусолог Михаил Щелканов прокомментировал вероятность второй волны коронавируса в России вслед за подъёмом заболеваемости в Европе. По его мнению, в крупных транспортных городах России — Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Владивостоке — также может произойти рост заболеваемости.
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с чего всё началось
В ближайшее время за второй волной коронавируса в Европе подъем заболеваемости COVID-19 начнется и в России, считает Щелканов. «Недели через две мы почувствуем на себе всплеск, который наблюдается в европейских странах», — прогнозирует российский вирусолог.URA.Ru01:52
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