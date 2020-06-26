Коронавирус

REGNUMREGNUMВирусолог: до нового всплеска COVID-19 в России осталось две недели

Москва, 26 июня 2020, 14:47 — REGNUM Подъём заболеваемости COVID-19 в России произойдёт примерно через две недели, за это время дойдёт всплеск из Европы. Так считает вирусолог Михаил Щелканов, сообщает 26 июня портал Ura.ru.
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Вторая волна коронавируса накроет Россию через две недели. Прогноз вирусолога, предрекшего пандемию

В ближайшее время за второй волной коронавируса в Европе подъем заболеваемости COVID-19 начнется и в России, считает Щелканов. «Недели через две мы почувствуем на себе всплеск, который наблюдается в европейских странах», — прогнозирует российский вирусолог.
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Общество

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Общество

Американский суд приговорил россиянина Буркова к девяти годам тюрьмы

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В Тихом океане найдены новые виды гигантских одноклеточных ксенофиофор

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Актуальные Новости 00:34
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Происшествия

В Индии за два дня молнии убили более ста человек

По меньшей мере 107 человек были убиты ударами молний в двух индийских штатах всего за два дня, сообщает CNN.
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Авто

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Компания Volkswagen объявила о начале поставок модели Polo нового поколения в дилерские центры марки.
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Авто

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Общество

С 1 июля для российских водителей начнут действовать новые правила

С 1 июля в России вступают в силу нововведения для автомобилистов.
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Футбол

Рассмотрение иска «Локомотива» к Геркусу перенесли на 24 июля

Основное рассмотрение иска «Локомотива» к экс-генеральному директору клуба Илье Геркусу перенесено с 26 июня на 24 июля.
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Общество

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Lenta.ru 10:39
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Экономика

Путин поручил утвердить программу развития Дальнего Востока

Президент России Владимир Путин поручил правительству утвердить национальную программу развития Дальнего Востока до 2024 года с перспективой до 2035 года, следует из текста указа на официальном портале правовой информации.
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Происшествия

В Туле задержали брачного афериста из Африки

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Общество

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Министерство здравоохранения России утвердило приказ о сохранении до 1 января 2021 года действующих правил медицинского освидетельствования водителей.
RT на русском 07:33
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Футбол

«Оренбургу» присудят техническое поражение в матче с «Краснодаром»

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Политика

Лукашенко: новая Конституция Белоруссии появится через два года

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что новую редакцию Конституции республики подготовят в течение двух лет.
RT на русском 09:08
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Здоровье

В Петербурге срочно требуется помощь врачу больницы Святого Георгия

В Санкт-Петербурге срочно требуется помощь врачу больницы Святого Георгия Александру Петрову. Об этом пишет «Петербургский дневник».
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Политика

Путин заявил, что эпидемия коронавируса отступает

Коронавирус в России отступает, объем задач для волонтеров, которые на совесть потрудились в период эпидемии, снижается.
ТАСС 07:55
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Интернет

YouTube тестирует съемку 15-секундных видео в мобильном приложении

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Происшествия

В Астрахани матери замурованного в бетон ребенка предъявлено обвинение

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Политика

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Суд рассмотрит вопрос о разводе Телегина и Пелагеи 9 июля

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