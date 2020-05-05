В скором времени Россия может выйти на плато по числу заражений коронавирусной инфекцией, сообщил руководитель лаборатории арбовирусов НИИ вирусологии им. Ивановского Михаил Бутенко "Газете.Ru".

с чего всё началось

Как отметил эксперт, говорить об окончательной стабилизации количества заболевших пока рано. По его словам, необходимо смотреть, когда произойдёт заметное снижение или по крайней мере будет наблюдаться такая тенденция. «Только тогда мы сможем понять, что плато действительно пройдено», — уточнил он.

Вирусолог оценил вероятность выхода России на плато по коронавирусу

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