Коронавирус
RT на русскомВирусолог оценил вероятность выхода России на плато по коронавирусу
Как отметил эксперт, говорить об окончательной стабилизации количества заболевших пока рано. По его словам, необходимо смотреть, когда произойдёт заметное снижение или по крайней мере будет наблюдаться такая тенденция. «Только тогда мы сможем понять, что плато действительно пройдено», — уточнил он.
Читать в источнике
Оценить38
с чего всё началось
В скором времени Россия может выйти на плато по числу заражений коронавирусной инфекцией, сообщил руководитель лаборатории арбовирусов НИИ вирусологии им. Ивановского Михаил Бутенко "Газете.Ru".Газета.Ru05:09
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 12:50, Ашберн
Общество
Вопрос о снятии ограничительных мер в Татарстане оставили открытым
Чаще всего вопросы касались снятия ограничительных мер, на которые Патяшина ответила, что послабления будут с 12 мая.
Новый Век 07:20
Политика
Путин проведет совещание по ситуации с коронавирусом 6 мая
Президент России Владимир Путин 6 мая проведет совещание по ситуации с COVID-19, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Коммерсантъ вчера в 08:04
Общество
ОГЭ для девятых классов в России может быть отменён
Москва, 5 мая 2020, 16:45 — REGNUM Основной государственный экзамен (ОГЭ) для девятых классов в российских школах может быть отменен.
REGNUM 09:45
Общество
В семи районах Ленинградской области введут масочный режим
Обязательный масочный режим введут в Бокситогорском, Выборгском, Всеволожском, Гатчинском, Ломоносовском, Приозерском и Тосненском районах Ленинградской области, сообщили РИА Новости в областной администрации.
РИА Новости 09:40
Здоровье
В Калининградской области более 300 медиков отказались работать
Около 100 врачей и 250 человек среднего медицинского персонала в Калининградской области отказались работать в период эпидемии коронавируса.
РБК вчера в 12:21
Происшествия
Пять частных домов загорелись в Самаре
В Самарском городском округе на улице Пестеля загорелись пять частных домов, сообщили РБК в пресс-службе МЧС России.
РБК 10:50
Общество
Попова рассказала о постепенном снятии режима ограничений в России
Запрет на проведение массовых мероприятий в России будет снят в последнюю очередь, сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Интерфакс вчера в 06:45
Общество
Режим самоизоляции стали поддерживать менее половины россиян
Исследование показало, что доля тех, кто считает самоизоляцию оправданной, снизилась до 47%, тогда как в начале апреля этот режим поддерживали 62% респондентов.
РБК 12:04
Армия и оружие
В небе над Воронежем прошла репетиция авиапарада ко Дню Победы
Вести Воронеж 07:34
Армия и оружие
ВСУ били по Донбассу после гибели своих «побратымов»: сводка
«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ДНР за минувшие сутки по итогам сегодняшнего брифинга официального представителя УНМ ДНР Олега Никитина.
Rusvesna.su 07:28
Культура
Стефани Майер выпустит новую книгу «Сумеречной саги»
Российская газета 09:10
Общество
Названа стоимость масок и перчаток в московском метро
Московские власти установили цену на маски и перчатки, которые будут продаваться в вендинговых автоматах в метро.
Lenta.ru 12:22
Экономика
Узбекистан отправил в Россию первую партию ранней черешни
Россия импортирует около 75 тыс. тонн черешни ежегодно.
REGNUM 05:37
Политика
Мэр Нижнего Новгорода Панов уйдет в отставку
Ранее в местных СМИ писали, что Панова приглашали на работу в "Росатом". Владимир Панов стал мэром Нижнего Новгорода в январе 2018 года.
РИА Новости 09:11
Политика
Посольство РФ осудило антироссийские статьи на Пулитцеровской премии
В материале, размещенном на сайте оргкомитета Пулитцеровской премии, говорится, что в номинации "Международная журналистика" отмечены сотрудники газеты The New York Times за "серию захватывающих статей, написанных с риском для жизни", о противоправных действиях российских властей.
Газета.Ru 05:51
Общество
Китай стал лидером в гонке по созданию вакцины от коронавируса
Китай стал лидером в гонке по созданию вакцины от опасной инфекции. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 11:13
Общество
Глава Карелии разрешил прогулки за городом
Петрозаводск, 5 мая 2020, 17:36 — REGNUM Глава Карелии Артур Парфенчиков объявил о частичном смягчении ограничительных мер, принятых для борьбы с коронавирусной эпидемией.
REGNUM 10:36
Космос
Китай запустил ракету с прототипом пилотируемого космического корабля
Ракета вывела на орбиту прототип пилотируемого космического корабля нового поколения, сообщает Центральное телевидение Китая.
Коммерсантъ 09:05
Политика
Путин и Лукашенко провели телефонный разговор
Президенты Владимир Путин и Александр Лукашенко провели телефонный разговор.
РИА Новости 11:14
Общество
Шнуров оценил запрет продажи алкоголя в жилых домах
По словам музыканта, на смену "пивнушкам" придет продажа синтетических наркотиков Музыкант, член "Партии Роста" Сергей Шнуров в стихотворной форме оценил вступление в силу закона о запрете продажи алкоголя в жилых домах.
SM News 06:18
Происшествия
ЕСПЧ присудил компенсацию россиянке, которую в России считают похищенной
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) постановил, что Ольга Литвиненко имеет право на компенсацию морального вреда в размере €2390 (191 000 руб.), сообщает РБК 5 мая.
Право.ру 12:27
Политика
Трамп заявил о скором раскрытии источников происхождения коронавируса
Президент США Дональд Трамп отметил, что страна через некоторое время представит определенную информацию о происхождении коронавируса.
Известия 11:02
Общество
Карта распространения коронавируса в Саратовской области обновилась
Обновлена карта распределения лабораторно подтвержденных случаев коронавируса в Саратовской области.
Регион 64 06:24
Общество
Мурашко сообщил о сохранении ряда ограничений до появления вакцины
Глава Минздрава Михаил Мурашко в эфире канала "Россия-24" заявил, что некоторые ограничительные меры будут сохранены в России до появления вакцины или лекарства от коронавируса.
Газета.Ru вчера в 06:36
Общество
В Москве обсудили введение масочного режима в общественных местах
Мэр Москвы Сергей Собянин провел селекторное совещание госсовета по коронавирусу, на котором обсуждалось введение масочного режима в столице.
Известия 07:11
Армия и оружие
Российский бронеавтомобиль «Тайфун-К» помог турецкому Kirpi в Сирии
Российские военные помогли вытащить машину с помощью броневика "Тайфун-К", сообщает Федеральное агентство новостей.
Народные новости вчера в 14:07
Энергетика
Цена на нефть Brent поднялась выше $30 за баррель
Цена июльских фьючерсов нефти марки Brent поднялась выше $30 за баррель впервые с 15 апреля 2020 года.
RT на русском 09:46
Общество
Автоэксперт перечислил новые штрафы для водителей
Автомобильный эксперт Егор Васильев рассказал, какие штрафы планируют ввести российские власти. Об этом пишет агентство "Прайм".
Газета.Ru 08:11