Весеннее потепление не окажет влияния на темпы распространения коронавируса. Об этом в беседе с URA.RU заявил вирусолог, член Нью-Йоркской академии наук Анатолий Альтштейн.

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Москва, 5 апреля 2020, 08:47 — REGNUM Весеннее повышение температуры не повлияет на распространение коронавируса. Такое мнение высказал вирусолог, член Нью-Йоркской академии наук Анатолий Альтштейн изданию ura.ru.

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