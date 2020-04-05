Коронавирус

REGNUMREGNUMВирусолог оценил влияние потепления на коронавирус

Москва, 5 апреля 2020, 08:47 — REGNUM Весеннее повышение температуры не повлияет на распространение коронавируса. Такое мнение высказал вирусолог, член Нью-Йоркской академии наук Анатолий Альтштейн изданию ura.ru.
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Вирусолог рассказал, повлияет ли весеннее тепло на коронавирус

Весеннее потепление не окажет влияния на темпы распространения коронавируса. Об этом в беседе с URA.RU заявил вирусолог, член Нью-Йоркской академии наук Анатолий Альтштейн.
URA.Ruвчера в 10:26

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Вирусолог рассказал, победит ли весеннее тепло коронавирус

РИА Новостивчера в 21:11

Ещё две недели, и увидим: Вирусолог дал прогноз, чего ждать от коронавируса весной

Царьград00:45

Спрогнозировано влияние теплой погоды на коронавирус

Lenta.ru00:04

Ученый рассказал, что будет с коронавирусом весной

РЕН ТВвчера в 22:51

Вирусолог: весеннее потепление не окажет влияния на распространение коронавируса

Московский Комсомолецвчера в 23:45

Вирусолог из США оценил влияние весеннего потепления на коронавирус

РБК02:31

Вирусолог рассказал, повлияет ли весеннее тепло на коронавирус

URA.Ruвчера в 10:26
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Армия и оружие

Названа страна, ради которой Гитлер был готов сдать Берлин

Адольф Гитлер был готов пожертвовать Берлином ради удержания Венгрии, заявил 4 апреля эксперт Российского военно-исторического общества (РВИО) Никита Буранов.
Известия 03 апреля в 21:46
Происшествия

В Москве задержали мужчину, гулявшего с собакой на Патриарших прудах

Мужчину, гулявшего с собакой на Патриарших прудах в Москве и нарушающего режим самоизоляции, задержали из-за невыполнения законных требований полиции, сообщил столичный главк МВД.
РИА Новости вчера в 16:24
Экономика

Дольщики не смогут взыскать штрафы с застройщиков за просрочку

В период начисления неустоек теперь не будет включен промежуток времени с 3 апреля до 1 января 2021 г. До сих пор, если застройщик нарушил сроки передачи квартиры, то покупатель был вправе требовать с него неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ, стоимость неустойки рассчитывалась в зависимости от цены договора.
Ведомости вчера в 05:04
Армия и оружие

Третий случай заражения коронавирусом подтвердили в ВСУ

Киев, 4 апреля 2020, 22:36 — REGNUM Три случая заражения коронавирусом зарегистрировали в вооруженных силах Украины (ВСУ) по состоянию на 4 апреля.
REGNUM вчера в 15:36
Происшествия

В Рязанской области мужчина расстрелял пять человек

По версии следствия, в субботу около 22 часов мужчина 1988 года рождения, находясь на балконе своей квартиры, сделал замечание компании молодых людей, которые громко разговаривали на улице под его окнами.
Газета.Ru 02:27
Здоровье

В Италии снизилось число больных коронавирусом в отделениях интенсивной терапии

Боррелли особо отметил, что за сутки количество больных, нуждающихся в интенсивной терапии, снизилось на 74 (-1,8%) и составляет 3994.
Парламентская газета вчера в 12:45
Общество

Собянин выступил против выплат москвичам из бюджета в нерабочие дни

Мэр Москвы Сергей Собянин выступил против того, чтобы в нерабочие дни москвичам оказывали финансовую помощь за счет бюджета.
Lenta.ru 03 апреля в 13:27
Экономика

Российская экономика после кризиса будет восстанавливаться до президентских выборов 2024 года

«Восстановление экономики после тяжелого спада фактически будет продолжаться почти до следующих президентских выборов 2024 года», — пишет РБК со ссылкой данные прогноза.
URA.Ru 01:52
Здоровье

Коронавирус. Саратовские власти обновили список запретов и разрешений

Розничная торговля пока тоже остается под запретом (кроме доставки на заказ).
Четвертая Власть вчера в 02:00
Здоровье

Минздрав оценил ситуацию с коронавирусом в России

Министр заверил, что ситуация развивается по благоприятному сценарию. Минздрав оценил ситуацию с коронавирусом в России.
Деловое.ТВ 03 апреля в 12:24
Общество

Россияне могут посещать гипермаркеты, а не только магазины у дома

Минпромторг РФ указал российским регионам на необходимость разъяснить россиянам, что в период режима самоизоляции им можно посещать крупные гипермаркеты и супермаркеты, которые не расположены близко к местам проживания граждан, соответствующие указания министерства имеются в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости 03 апреля в 08:45
Политика

На Украине рассказали о панике Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский находится в состоянии паники, заявил политолог Михаил Погребинский в эфире телеканала NewsOne.
Lenta.ru 02:28
Происшествия

Названо число пострадавших при взрыве бытового газа в Орехово-Зуево

Как сообщало ИА REGNUM, 4 апреля в городе Орехово-Зуево произошел взрыв бытового газа, который привел к разрушению строительных конструкций одного из подъездов кирпичного жилого дома с третьего по пятый этажи.
REGNUM 02:36
Авто

Volkswagen начала производство самого большого кроссовера

Китайское СП FAW-Volkswagen запустило производство нового полноразмерного кроссовера, который превзойдет Teramont по габаритам и станет самым крупным SUV немецкой марки.
Автоновости дня 02 апреля в 04:20
Спорт

Трамп надеется, что спорт вернется в США в августе–сентябре

Надежду на возвращение зрителей на трибуны спортивных стадионов в августе–сентябре 2020 года выразил президент США Дональд Трамп.
ИА Красная Весна вчера в 16:38
Общество

Собянин обязал работников предприятий соблюдать дистанцию 1,5 м

Московские предприятия и учреждения, которые продолжают работу в условиях пандемии коронавируса, должны обеспечить дезинфекцию, а также социальную дистанцию 1,5 м между работниками и посетителями.
РБК вчера в 14:04
Общество

Собянин: Москва находится в высокой группе риска по коронавирусу

Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что столица находится в самой высокой группе риска по коронавирусу.
RT на русском 01:45
Общество

В «Векторе» оценили сроки испытаний вакцины от вируса на людях

В России уже были проведены испытания прототипов вакцин от коронавируса на мышах и хорьках, тесты на людях могут начаться в июне, если на это дадут разрешение.
РБК вчера в 05:06
Происшествия

У 13 вернувшихся из России граждан КНР обнаружили коронавирус

Пекин, 5 апреля 2020, 09:24 — REGNUM Власти китайской провинции Хэйлунцзян за сутки 4 апреля выявили 13 случаев заражения коронавирусом у вернувшихся из России граждан КНР.
REGNUM 02:24
Здоровье

Главврач больницы в Коммунарке назвал число пациентов с коронавирусом

Известия 02:19
Происшествия

Нового заболевшего коронавирусом нашли в Новосибирске

Число заболевших коронавирусом выросло в Новосибирске с 10 до 11, сообщил оперативный штаб региона 5 апреля.
Тайга.инфо 01:13
Общество

Врач объяснил, почему бесполезно носить маску на улице

Профессор кафедры госпитальной терапии Сеченовского университета, доктор медицинских наук Сергей Яковлев объяснил, почему не стоит носить медицинскую маску на улице.
Газета.Ru вчера в 16:17
Экономика

Покупай или проиграешь: в I квартале рекордно вырос спрос на ипотеку

Рекордный рост Банки активно оформляли ипотеку в I квартале 2020 года.
Известия вчера в 17:01
Здоровье

В США начали проводить тесты на антитела к коронавирусу

Американский центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) начал проводить тесты на антитела, чтобы определить, сколько человек заразились коронавирусом, включая тех, у кого не было симптомов.
РБК 00:28
Общество

Голикова назвала страны — лидеры по завозу коронавируса в Россию

Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что лидерами среди стран, откуда в Россию была завезена коронавирусная инфекция COVID-19, стали Италия, Испания, Франция, Германия и ОАЭ.
RT на русском вчера в 08:59
Общество

В Челябинской области выявлено три новых случая коронавируса

На сегодняшний день уже 26 человек в Челябинской области, у которых подтверждено заболевание, сообщает пресс-служба правительства области.
АиФ Челябинск вчера в 05:21
Кино

У «Мосфильма» появится свой телеканал

С недавнего времени компания является обладателем эксклюзивных прав на показ фильмов, созданных на киностудии «Мосфильм».
Inc-news.ru 03 апреля в 09:02
Кино

Названы популярные у россиян фильмы и сериалы во время самоизоляции

Peterburg2.ru вчера в 06:46
Политика

В Кремле назвали условие сокращения нерабочих дней в апреле

Как только угроза распространения коронавируса в России станет минимальной, будет возможно сокращение режима нерабочих дней, который ранее был продлен до 30 апреля.
Газета.Ru 03 апреля в 08:48
Экономика

Татьяна Бакальчук перестала быть самой богатой россиянкой

В результате Татьяна Бакальчук снова отступила на второе место в рейтинге богатейших женщин России, освободив первую строчку для привыкшей к ней Елены Батуриной.
Российская газета вчера в 11:57
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