Коронавирус

REGNUMREGNUMВирусолог оценил влияние потепления на коронавирус

Москва, 5 апреля 2020, 08:47 — REGNUM Весеннее повышение температуры не повлияет на распространение коронавируса. Такое мнение высказал вирусолог, член Нью-Йоркской академии наук Анатолий Альтштейн изданию ura.ru.
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Вирусолог рассказал, повлияет ли весеннее тепло на коронавирус

Весеннее потепление не окажет влияния на темпы распространения коронавируса. Об этом в беседе с URA.RU заявил вирусолог, член Нью-Йоркской академии наук Анатолий Альтштейн.
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Сбербанк разъяснил условия предоставления кредитных каникул

Сбербанк посоветовал своим клиентам перед подачей заявки на оформление кредитных каникул убедиться, что их официальные доходы снизились именно в соответствии со льготной программой.
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Самым популярным занятием россиян в режиме самоизоляции стало общение с семьей.
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Краснодар, 5 апреля 2020, 12:58 — REGNUM Сроки карантина на территории Краснодарского края продлены до 12 апреля, решение об этом принял губернатор Вениамин Кондратьев, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации края 5 апреля.
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Армия и оружие

Подлодки условного противника искали в Охотском море

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Экономисты спрогнозировали двухлетнюю рецессию в России

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Заявления президента России Владимира Путина о желании Саудовской Аравии подорвать добычу сланцевой нефти не соответствуют действительности, утверждается в заявлении министра иностранных дел королевства принца Фейсала бен Фархан Аль Сауда, которое опубликовано на странице МИД в Twitter.
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