Коронавирус

Мой БрянскМой БрянскВирусолог рассказал, повлияет ли весеннее тепло на коронавирус

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Вирусолог уточнил, что ждать помощи от погоды можно только ближе к лету. Причем потепление окажет влияние не на вирус, а на людей. Летом люди менее восприимчивы к респираторным заболеваниям.
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с чего всё началось

Вирусолог рассказал, повлияет ли весеннее тепло на коронавирус

Весеннее потепление не окажет влияния на темпы распространения коронавируса. Об этом в беседе с URA.RU заявил вирусолог, член Нью-Йоркской академии наук Анатолий Альтштейн.
URA.Ruвчера в 10:26

Подробнее о событии

Вирусолог из США оценил влияние весеннего потепления на коронавирус

РБК02:31

Вирусолог рассказал, повлияет ли весеннее тепло на коронавирус

URA.Ruвчера в 10:26

Спрогнозировано влияние теплой погоды на коронавирус

Lenta.ru00:04

Ученый рассказал, что будет с коронавирусом весной

РЕН ТВвчера в 22:51

Вирусолог: весеннее потепление не окажет влияния на распространение коронавируса

Московский Комсомолецвчера в 23:45

Вирусолог рассказал, победит ли весеннее тепло коронавирус

РИА Новостивчера в 21:11

Ещё две недели, и увидим: Вирусолог дал прогноз, чего ждать от коронавируса весной

Царьград00:45
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Общество

В Москве разрешили работу магазинов оптики в период ограничений

Приостановка работы из-за ограничительных мер по коронавирусу в Москве не распространяется на магазины оптики и медицинского оборудования.
РБК вчера в 15:02
Недвижимость

Цены на съемные квартиры готовятся к снижению

Цены на съемные квартиры готовятся к снижению Начало апреля ознаменовалось небольшим снижением цен на аренду квартир в России: сделки в этом сегменте сейчас практически не заключаются.
Коммерсантъ 03:00
Происшествия

В Рязанской области мужчина расстрелял пять человек

Газета.Ru 02:27
Происшествия

Арестован вице-губернатор Кировской области

Суд арестовал вице-губернатора Кировской области Андрея Плитко, который был задержан с поличным при получении крупной суммы денег.
RT на русском вчера в 08:23
Общество

Ситуация в Подмосковье пока не требует пропускного режима, — Воробьев

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что пока ситуация в Подмосковье не требует введения пропускного режима.
РЕН ТВ 03:58
Происшествия

Строящаяся инфекционная больница в Москве загорелась

При строительстве инфекционной больницы в поселении Вороновское (Новая Москва) произошел пожар.
Lenta.ru 03:41
Политика

Германия обвинила США в конфискации медицинских масок

Германия обвинила США в конфискации уже оплаченных медицинских масок.
Профиль вчера в 21:30
Общество

В Москве умерли еще два пациента с коронавирусом

Коммерсантъ вчера в 14:28
Политика

Трамп сообщил о вводе войск в Нью-Йорк для борьбы с коронавирусом

Власти США введут войска в Нью-Йорк для борьбы с распространением коронавируса, сообщил президент США Дональд Трамп во время брифинга в Белом доме, передает CNBC.
РБК вчера в 17:36
Общество

В Москве за сутки выявили 536 новых случаев заражения коронавирусом

Количество подтвержденных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в Москве за сутки выросло на 536 - до 3893 человек.
ТАСС 03:49
Происшествия

В Москве задержали мужчину, гулявшего с собакой на Патриарших прудах

Мужчину, гулявшего с собакой на Патриарших прудах в Москве и нарушающего режим самоизоляции, задержали из-за невыполнения законных требований полиции, сообщил столичный главк МВД.
РИА Новости вчера в 16:24
Общество

Оперштаб опроверг заражение коронавирусом сотрудников мэрии Москвы

Сотрудники московской мэрии не заражены коронавирусом.
Известия 03:58
Здоровье

Проценко рассказал об удивлении от возраста пациентов в Коммунарке

RT на русском 03:59
Здоровье

Власти должны срочно спасать людей и государства

Число умерших оценивают от 17 млн до 50–100 млн человек или 0,9–5,3% населения Земли, что позволяет считать эту эпидемию одной из наиболее масштабных катастроф в истории человечества.
Rusvesna.su 00:30
Футбол

Повторный тест на коронавирус Пауло Дибалы оказался положительным

iReactor вчера в 14:19
Общество

Режим самоизоляции в Воронежской области продлен до 30 апреля

Власти Воронежской области подготовили список конкретных изменений и уточнений, регламентирующих деятельность предприятий и организаций в регион на период объявленного до конца апреля режима самоизоляции.
Обозреватель Врн 03 апреля в 13:40
Экономика

ЦБ разъяснил, что кредитные каникулы не будут бесплатными

В России принят закон, который предоставляет пострадавшим от коронавируса россиянам, а также индивидуальным предпринимателям, малому и среднему бизнесу право на кредитные каникулы.
РИА Новости вчера в 22:48
Политика

Турция со скандалом покинула первую виртуальную конференцию НАТО

Турция досрочно покинула первую виртуальную конференцию НАТО из-за спора с Грецией по мигрантам.
Lenta.ru 03 апреля в 09:04
Общество

Более 80% россиян распорядились первой неделей изоляции с пользой

Более 80% респондентов заявили, что провели это время с пользой. Самым важным делом было признано общение с семьёй.
News.ru 03:43
Общество

В России проведено почти 700 тысяч тестов на коронавирус

«По состоянию на 4 апреля проведено более 697 тыс. лабораторных исследований на наличие нового коронавируса, в том числе в материале от людей, прибывших из стран, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции», — сообщили в ведомстве.
RT на русском 03:17
Футбол

Старфельт залетал в Москву, чтобы забрать в Швецию спартаковца Ларссона на частном самолете

Как сообщает Aftonbladet, для этого им пришлось заказывать частные самолеты, поскольку границы России закрыты для регулярных рейсов из-за пандемии коронавируса.
Спорт-Экспресс 04:12
Происшествия

Обвиняемый в парике и очках сбежал из СИЗО в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону находившийся в СИЗО обвиняемый сбежал в парике и очках, оставив вместо себя в камере адвоката, сообщили 5 апреля в пресс-службе ГУ ФСИН РФ по Ростовской области.
Известия вчера в 21:00
Шоу-бизнес

Ольга Бузова сняла в новом клипе свою сестру

Основная идея клипа, премьера которого уже состоялась на YouTube, перекликается с его названием, призывая людей не покидать свое жилье без особой нужды.
Bimru.ru вчера в 05:47
Единоборства

Минск предложил принять бой Хабиба и Фергюсона

Максим Корольков, являющийся исполнительным директором Федерации единоборств Беларуси, сделал официальное заявление о том, что Минск готов принять у себя бой между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном, сообщает Sputnik.
LiveResult.Ru вчера в 16:07
Происшествия

В Москве обнаружили пролежавшие полтора года мумии пожилых сестер

Прибывшие на место сотрудники МЧС и полиции вскрыли дверь квартиры и обнаружили мумии двух сестер, которые скончались, предположительно, полтора года назад.
Известия 01:03
Здоровье

Чтобы сварить идеальную кашу, нужна сковорода: 6 правил, которые нарушают все

Вода начинает выкипать быстрее, не успевая толком впитываться в крупу, а вы в результате получите подсушенную (или даже поджаренную) кашу, которая так и останется полусырой.
НГС.Кемерово вчера в 22:00
Общество

В Армении число заразившихся коронавирусом превысило 800

В Армении за сутки врачи подтвердили 52 случая заражения, что увеличивает общее число заболевших до 822, пишет Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний Минздрава страны.
Газета.Ru 03:31
Общество

Воробьев утвердил продолжающие работу во время карантина предприятия

Губернатор Московской области Андрей Воробьев утвердил перечень предприятий, которые могут продолжить работу во время всеобщей самоизоляции.
РБК 03:48
Экономика

Экономисты спрогнозировали двухлетнюю рецессию в России

В аналитической записке говорится, что развитие ситуации с коронавирусом COVID-19 и ценам на нефть «видимо, происходит по "кризисному", если не по "шоковому" сценарному варианту», и российскую экономику ожидает, «с высокой вероятностью», двухлетняя рецессия.
Коммерсантъ 04:15
Шоу-бизнес

Ползающую по улицам в США дочь Успенской сняли на видео

Сбежавшую в США дочь королевы русского шансона Татьяну Плаксину сняли на видео в нелицеприятном виде.
ФАН вчера в 12:41
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