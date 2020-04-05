Весеннее потепление не окажет влияния на темпы распространения коронавируса. Об этом в беседе с URA.RU заявил вирусолог, член Нью-Йоркской академии наук Анатолий Альтштейн.

с чего всё началось

Вирусолог уточнил, что ждать помощи от погоды можно только ближе к лету. Причем потепление окажет влияние не на вирус, а на людей. Летом люди менее восприимчивы к респираторным заболеваниям.

Вирусолог рассказал, повлияет ли весеннее тепло на коронавирус

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