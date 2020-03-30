Коронавирус

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Коронавирусная инфекция уже распространилась слишком широко и скорее всего окончательно не исчезнет, считает директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета Александр Лукашев.
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с чего всё началось

Вирусолог исключил возможность исчезновения COVID-19

В эфире радиостанции «Говорит Москва» директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета Александр Лукашев заявил, что развитие событий по сюжету атипичной пневмонии уже невозможно.
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Вирусолог исключил возможность исчезновения COVID-19

Говорит Москва09:03
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Глава российского правительства Михаил Мишустин призвал глав регионов ввести режим всеобщей самоизоляции. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве на военную службу, документ опубликован на официальном портале правовой информации.
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В Москве ввели режим домашней самоизоляции для всех жителей

Домашний режим самоизоляции ввели для всех жителей Москвы из-за коронавируса, он начнет действовать с понедельника.
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Укрепить иммунитет и предупредить коронавирус поможет потребление жидкости, в особенности чай с куркумой.
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ЦБ РФ приостанавливает покупку золота на внутреннем рынке

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Нападающий "Ак Барса" Виктор Тихонов эвакуировался вместе с семьей в США.
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В Алтайском крае зафиксировали первый случай коронавирусной инфекции

Первый случай заражения коронавирусной инфекцией выявлен у женщины, проживающей в Алтайском крае.
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Вирусолог рассказал, когда ждать пика эпидемии коронавируса в России

Вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альштейн рассказал о том, когда следует ждать пика заболеваемости коронавирусом нового типа COVID-19 в России.
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Общество

Власти Курской области ввели режим самоизоляции в регионе

Всеобщий режим самоизоляции для населения ввели в Курской области, которая остается в настоящее время единственным регионом Центрального федерального округа без выявленных случаев заражения коронавирусом, до 12 апреля, сообщили журналистам в пресс-службе администрации региона.
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Согласно наблюдениям, вирус становится менее агрессивным, сообщил российский врач.
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В Минздраве рассказали, для кого коронавирус наиболее опасен

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«Победа» отменила два вывозных рейса из Турции

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Парламентарии ЕС обвинили Россию в дезинформации на фоне пандемии

Три члена фракции Европарламента "Зеленые/Европейский свободный альянс" от ФРГ призвали руководство ЕС проверить версию о предполагаемой дезинформационной кампании о COVID-19, которую якобы проводит Россия, говорится в письме парламентариев, оказавшемся в распоряжение РИА "Новости".
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Реальное число инфицированных коронавирусом в Закарпатском регионе может достигать 5 тысяч, заявил председатель областного совета Михаил Ривис.
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ГД рассмотрит законопроекты о поддержке населения из-за коронавируса

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Власти Украины намерены провернуть "аферу века", приняв закон о продаже сельскохозяйственных земель в то время, как в стране введен карантин из-за эпидемии коронавируса, и люди не могут выйти на улицы в знак протеста.
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Эксперты назвали самые интересные и полезные «фишки» автомобилей, о которых не знают многие водители.
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