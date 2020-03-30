В эфире радиостанции «Говорит Москва» директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета Александр Лукашев заявил, что развитие событий по сюжету атипичной пневмонии уже невозможно.

с чего всё началось

Коронавирусная инфекция уже распространилась слишком широко и скорее всего окончательно не исчезнет, считает директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета Александр Лукашев.

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