Коронавирус
РИА НовостиВирусолог оценил возможность исчезновения коронавируса
Коронавирусная инфекция уже распространилась слишком широко и скорее всего окончательно не исчезнет, считает директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета Александр Лукашев.
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В эфире радиостанции «Говорит Москва» директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета Александр Лукашев заявил, что развитие событий по сюжету атипичной пневмонии уже невозможно.Говорит Москва09:03
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