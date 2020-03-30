Коронавирус

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Коронавирусная инфекция уже распространилась слишком широко и, скорее всего, окончательно не исчезнет, считает директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета Александр Лукашев.
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с чего всё началось

Вирусолог исключил возможность исчезновения COVID-19

В эфире радиостанции «Говорит Москва» директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета Александр Лукашев заявил, что развитие событий по сюжету атипичной пневмонии уже невозможно.
Говорит Москва09:03

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Описан сценарий развития пандемии коронавируса

Lenta.ru10:55

Профессор медуниверситета имени Сеченова объяснил, почему коронавирус не исчезнет

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Вирусолог оценил вероятность исчезновения коронавируса

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Вирусолог оценил шансы исчезновения коронавируса

News.ru10:03

Вирусолог оценил шансы избавиться от коронавируса

БИЗНЕС Online10:41

Вирусолог исключил возможность исчезновения COVID-19

Говорит Москва09:03
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В Кирове число заразившихся коронавирусом увеличилось до 12 человек

Киров, 30 марта 2020, 12:39 — REGNUM В Кирове лабораторно подтверждено заражение коронавирусом ещё троих человек.
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Mount & Blade 2: Bannerlord вышла в ранний доступ в Steam. Игру можно приобрести со скидкой – 1529 рублей вместо 1699 рублей.
Cyber.sports.ru 10:40
Общество

В России за сутки выявили 302 новых случая заражения коронавирусом

В России выявили 302 новых случая заражения коронавирусом, за сутки еще один человек скончался.
Новая газета 05:30
Общество

Воробьев заступился за полицейских, объявивших комендантский час

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев попросил с пониманием отнестись к полицейским, объявившим накануне о введении в регионе комендантского часа.
РИА Новости 09:02
Общество

Губернатор подписал указ о введении карантина в Свердловской области

Губернатор подписал указ о введении карантина в Свердловской области Уральцы смогут выходить из дома только до аптеки и ближайшего продуктового.
Екатеринбург-ТВ 10:03
Общество

С 1 апреля в России вырастут пенсии

Как стало известно, на 6,1% будут пересчитаны социальные пенсии жителей России.
Evo-rus.com 07:31
Единоборства

Нурмагомедов допустил очередной перенос боя против Фергюсона

Известия 06:48
Общество

Режим самоизоляции с сегодняшнего дня введен для всех жителей Москвы

Начиная с сегодняшнего дня обязательная самоизоляция касается не только граждан пожилого возраста и граждан, имеющих хронические заболевания, о чем были внесены предыдущие изменения соответствующим Указом от 23 марта 2020 г. № 26-УМ.
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Общество

В Ленинградской области ограничили передвижение граждан

В Ленинградской области гражданам запретили выезжать за пределы района проживания.
Газета.Ru 11:47
Экономика

Минск хочет получить от МВФ $900 млн на борьбу с коронавирусом

Напомним, 28 марта Госдеп США сообщил о готовности выделить Белоруссии $1,3 млн для борьбы коронавирусом COVID-19.
REGNUM 11:25
Общество

В Петербурге ввели режим полной изоляции

В Петербурге введен режим полной самоизоляции.
Lenta.ru 12:59
Общество

Всеобщая самоизоляция введена в Курской области

Губернатор Курской области Роман Старовойт распорядился ввести в регионе режим всеобщей обязательной самоизоляции жителей.
Коммерсантъ Воронеж 12:09
Армия и оружие

Международная коалиция покинет авиабазу K-1 в Ираке

Международная коалиция во главе с США по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ)* заявила, что покидает авиабазу K-1 в районе иракского города Киркук в рамках передислокации сил и оставляет ее иракским военным.
РИА Новости вчера в 07:13
Футбол

Карантин в ЦСКА продлили до 1 мая

Руководство футбольного клуба ЦСКА приняло решение до 1 мая продлить карантин для игроков и сотрудников клуба в связи с пандемией коронавирусной инфекции.
РБК 10:39
Экономика

Пермский край и Приморье ввели меры поддержки для бизнеса из-за вируса

Законодательное собрание Пермского края утвердило первоочередные меры поддержки малого и среднего бизнеса, предложенные губернатором края Дмитрием Махониным, сообщили РБК в администрации региона.
РБК 11:56
Общество

В Липецкой области объявлен режим самоизоляции

В Липецкой области с 31 марта до 14 апреля вводится режим самоизоляции.
Российская газета 10:02
Общество

Источник сообщил о квоте для возвращающихся из-за рубежа россиян

Отмечается, что глава Минтранса РФ Евгений Дитрих в понедельник сообщил, что количество рейсов для вывоза россиян из-за рубежа с 31 марта будет сокращено.
News.ru 13:44
Происшествия

В Брянске завели дело из-за заражения коронавирусом четырёх человек

В Брянске возбудили первое уголовное дело в отношении граждан, которые подозреваются в заражении коронавирусной инфекцией COVID-19 четырёх человек.
RT на русском 13:58
Общество

В Нижегородской области введен режим самоизоляции

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 30 марта 2020 года внес изменения в указ «О введении режима повышенной готовности» от 13 марта 2020 года, которые предполагают установление режима самоизоляции на территории региона.
Открытый Нижний 13:33
Общество

Путин посмертно присвоил звание Героя России генералу Шаймуратову

Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя России посмертно легендарному командиру 112-й Башкирской кавалерийской дивизии времен Великой Отечественной войны генерал-майору Минигали Шаймуратову.
РИА Новости 12:28
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В Нидерландах из музея украли картину Ван Гога

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Общество

Плавучий госпиталь ВМС США Comfort прибыл в гавань Нью-Йорка

ТАСС 11:20
Политика

Путин провел телефонный разговор с Трампом

Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп в понедельник, 30 марта, провели телефонный разговор.
BFM.ru 11:45
Армия и оружие

В КНР «раскрыли» секрет Су-57 благодаря видео Минобороны России

Китайским журналистам удалось «раскрыть» секрет вооружения новейшего российского истребителя Су-57.
Профиль вчера в 13:08
Политика

Путин назвал преступной халатностью нарушение норм карантина

Президент России Владимир Путин назвал преступной халатностью нарушение норм карантина.
ФАН 09:24
Экономика

Американские фондовые индексы не демонстрируют единой динамики

В минувшую пятницу Трамп подписал закон о финансовой поддержке американской экономики в размере $2 трлн, необходимой в связи с распространением коронавируса.
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Польская PGNiG заявила о победе над «Газпромом» в суде

Как сообщили в компании PGNIG, 30 марта была получена информация о том, что стокгольмский суд решил исход иска PGNiG против "Газпрома" и "Газпром Экспорта" о снижении цены на поставляемый газ, изменив формулу цены.
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В Госдуме пообещали компенсации потерявшим путевки из-за коронавируса

Туристы из России, которые потеряли свои путевки в зарубежные страны и не сумевшие туда отправиться из-за коронавируса, смогут получить компенсации.
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Футбол

Глушаков признался, что ощущает дискомфорт

По словам Глушакова, игроки «Ахмата» ощущают дискомфорт, но ситуация поправима, поскольку сезон еще не завершился и плотность в таблице большая.
ProstoProSport 14:00
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