Коронавирус

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Коронавирусная инфекция уже распространилась слишком широко и, скорее всего, окончательно не исчезнет, считает директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета Александр Лукашев.
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с чего всё началось

Вирусолог исключил возможность исчезновения COVID-19

В эфире радиостанции «Говорит Москва» директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета Александр Лукашев заявил, что развитие событий по сюжету атипичной пневмонии уже невозможно.
Говорит Москва09:03

Подробнее о событии

Описан сценарий развития пандемии коронавируса

Lenta.ru10:55

Профессор медуниверситета имени Сеченова объяснил, почему коронавирус не исчезнет

URA.Ru10:47

Вирусолог оценил возможность исчезновения коронавируса

РИА Новости09:44

Вирусолог оценил вероятность исчезновения коронавируса

Известия10:37

Вирусолог оценил шансы исчезновения коронавируса

News.ru10:03

Вирусолог оценил шансы избавиться от коронавируса

БИЗНЕС Online10:41

Вирусолог исключил возможность исчезновения COVID-19

Говорит Москва09:03
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Автоматически обработано 7119 источников, обновлено в 17:23, Ашберн
Общество

В Москве не продлевали режим всеобщей самоизоляции

Информация о продлении действия указа мэра Москвы Сергея Собянина о режиме всеобщей самоизоляции до 14 апреля является неверной, заявил оперативный штаб по контролю ситуации с коронавирусом.
Ведомости 13:15
Общество

Мэрия объяснила введение режима самоизоляции в Москве

Жителям Москвы запретили выходить из дома, так как многие из них не выполняли рекомендаций по борьбе с распространением коронавируса, заявила вице-мэр столицы Анастасия Ракова в интервью «Первому каналу».
РБК 15:19
Здоровье

Найдена связь между смертностью от коронавируса и популярной прививкой

Американские эпидемиологи нашли связь между смертностью от COVID-19 в разных странах и тем, как давно и насколько широко в них применяли предназначенную для борьбы с туберкулезом вакцину БЦЖ.
РИА Новости 15:47
Общество

В Петербурге ввели режим самоизоляции из-за коронавируса

В Санкт-Петербурге ввели режим самоизоляции из-за распространения коронавируса COVID-19, следует из постановления правительства региона.
Коммерсантъ 13:01
Общество

Скворцова рассказала о российском препарате от коронавируса

Представленный Федеральным медико-биологическим агентством России препарат от коронавируса "Мефлохин" легко переносится и обладает выраженным противокоронавирусным действием, заявила глава ФМБА Вероника Скворцова.
РИА Новости 16:15
Общество

Штрафы за фейки об эпидемиях в СМИ могут составить до 10 млн рублей

В России могут начать штрафовать за распространение в СМИ и интернете фейков об угрожающих жизни населения обстоятельствах (в том числе эпидемий) на сумму до 10 млн руб. Такие поправки предложены ко второму чтению законопроекта об изменениях в Административный кодекс (КоАП), его рассмотрят завтра, 31 марта.
Коммерсантъ 16:45
Футбол

Промес извинился за нарушение карантина

Soccer.ru 13:49
Общество

В Мали зафиксирован первый летальный случай от COVID-19

Первый смертельный случай от COVID-19 зафиксирован в Мали, 29 марта сообщает официальный сайт правительства западноафриканской страны.
ИА Красная Весна вчера в 15:02
Общество

Генерал Шаймуратов награждён посмертно звездой Героя России

Уфа, 30 марта 2020, 16:08 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении посмертно звездой Героя России фронтовика-генерала Миннигали Шаймуратова.
REGNUM 09:08
Происшествия

В Москве скончались четыре пожилых пациента с коронавирусом

Ведомости 15:33
Политика

В Кремле назвали вторичными экономические последствия от изоляции

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что власти оценивают экономические последствия от изоляции, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 07:30
Политика

Песков оспорил слова Трампа о просьбе Путина отменить санкции

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оспорил слова президента США Дональда Трампа о том, что его российский коллега Владимир Путин последние два года просил отменить санкции.
Lenta.ru 11:40
Транспорт

Аэрофлот отменит до пятницы несколько десятков рейсов

"Аэрофлот" из-за ограничений по вывозу россиян из других стран, введенным правительственным штабом, отменит несколько десятков рейсов, ранее запланированных на период с 31 марта по 2 апреля.
Интерфакс 16:58
Экономика

Минпромторг предложил отменить НДС для предприятий потребрынка

Минпромторг выступил с предложением о введении определенных налоговых льгот для предприятий потребительского рынка.
Газета.Ru вчера в 09:38
Общество

Эпидемия коронавируса: главное за 30 марта

Россия Президент Владимир Путин провел селекторное совещание и потребовал от своих полпредов в федеральных округах слаженной работы в период эпидемии.
Радио Комсомольская правда 14:58
Здоровье

В Минздраве рассказали, для кого наиболее опасен коронавирус

Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что помимо пожилых людей, коронавирусу наиболее подвержены люди с сахарным диабетом, ожирением, заболеванием легких и бронхов, а также сердечно-сосудистой системы.
Парламентская газета 02:13
Общество

Российский врач заявил о снижении агрессивности коронавируса

Согласно наблюдениям, вирус становится менее агрессивным, сообщил российский врач.
Lenta.ru 00:40
Шоу-бизнес

Пугачева и Галкин показали фанатам новое семейное фото

Телеведущий Максим Галкин поделился с пользователями сети новым семейным фото – чета вышла на прогулку по парку.
Политическая Экспертиза 13:59
Общество

Заммэра Москвы рассказала о главном способе заражения коронавирусом

Ракова отметила, что после указа властей Москвы от 29 марта о режиме самоизоляции горожан, «ситуация существенно улучшилась», на улицах практически нет людей.
Известия 15:55
Футбол

Transfermarkt обновил стоимость З. Бакаева и Малкома

Портал Transfermarkt обновил стоимость полузащитника московского «Спартака» Зелимхана Бакаева и бразильского нападающего петербургского «Зенита» Малкома.
Чемпионат 15:12
Наука

Найдена комбинированная методика лечения COVID-19

Автор методики рассказал, что лечение основано на применении противомалярийного препарата гидроксихлорохина.
Ридус 08:54
Политика

Мундеп подаст иск против Собянина из-за введения режима всеобщей самоизоляции в Москве

Муниципальный депутат округа Кунцево Денис Шендерович намерен подать иск против мэра Москвы Сергея Собянина из-за введения режима всеобщей самоизоляции в столице.
Эхо Москвы 09:52
Экономика

Россия учредила компанию «Росзарубежнефть»

Россия учредила новую компанию "Росзарубежнефть", которая будет заниматься в том числе добычей и транспортировкой нефти и попутного газа.
Вести.Ru 17:09
Общество

Названы города Подмосковья, где выявили случаи заражения коронавирусом

За последние сутки в ряде районов Подмосковья выявлено 36 случаев заражения коронавирусом.
News.ru 28 марта в 09:52
Общество

Мэрия Москвы дала ответы на вопросы жителей о карантине

С 30 марта в Москве действует режим самоизоляции.
Вести Подмосковья 11:43
Энергетика

Польская PGNiG заявила, что выиграла у Газпрома арбитраж на $1,5 млрд

Польская газовая компания PGNiG заявила, что выиграла у "Газпрома" арбитраж на $1,5 млрд, сообщает агентство Bloomberg.
Интерфакс 12:59
Общество

Петербуржцам запретили посещать леса и лесопарки

«С 30 марта по 1 мая 2020 года запрещается посещение гражданами лесопарковых зон, городских лесов, за исключением специалистов, работающих в этих местах», — говорится в документе.
ФАН 15:27
Единоборства

Российский журналист получил угрозы из-за критики Хабиба Нурмагомедова

Российскому журналисту Александру Лютикову угрожают из-за критики чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.
Чемпионат 16:19
Энергетика

Антисланцевый план Сечина подбросит цены на нефть до $60

Игорь Сечин из "Роснефти" заявил, что как только сланцевики уйдут с рынка, цены восстановятся и достигнут $60 за баррель.
Вести.Ru 13:44
Общество

26 регионов России ввели режим самоизоляции

Вслед за Москвой еще 24 региона России объявили режим самоизоляции из-за коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ 14:09
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