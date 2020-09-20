В России пандемия коронавируса развивается по нетрадиционному сценарию. Об этом рассказал вирусолог, сотрудник центра им. Гамалеи, академик РАН Феликс Ершов в разговоре с URA.ru.

С чего всё началось В центре Гамалеи указали на странность пандемии коронавируса в РФ Коронавирус в России распространяется не так, как в других странах. Таким мнением с URA.RU поделился вирусолог, сотрудник центра имени Гамалеи, академик РАН Феликс Ершов. URA.Ru вчера в 09:06