Вирусолог отметил необычность распространения коронавируса в России
В России пандемия коронавируса развивается по нетрадиционному сценарию. Об этом рассказал вирусолог, сотрудник центра им. Гамалеи, академик РАН Феликс Ершов в разговоре с URA.ru.В источнике
С чего всё началось
В центре Гамалеи указали на странность пандемии коронавируса в РФ
Коронавирус в России распространяется не так, как в других странах. Таким мнением с URA.RU поделился вирусолог, сотрудник центра имени Гамалеи, академик РАН Феликс Ершов.
URA.Ruвчера в 09:06
Подробнее о событии