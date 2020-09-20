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Газета.Ru
Газета.Ru

Вирусолог отметил необычность распространения коронавируса в России

В России пандемия коронавируса развивается по нетрадиционному сценарию. Об этом рассказал вирусолог, сотрудник центра им. Гамалеи, академик РАН Феликс Ершов в разговоре с URA.ru.В источнике
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В центре Гамалеи указали на странность пандемии коронавируса в РФ

Коронавирус в России распространяется не так, как в других странах. Таким мнением с URA.RU поделился вирусолог, сотрудник центра имени Гамалеи, академик РАН Феликс Ершов.
URA.Ruвчера в 09:06
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Академик РАН рассказал, когда коронавирус будет побежден в России

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В центре Гамалеи указали на странность пандемии коронавируса в РФ

URA.Ruвчера в 09:06
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Вирусолог рассказал о необычности распространения коронавируса в России

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Вирусолог заявил о своеобразном распространении коронавируса в России

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Эксперт выявил странности распространения коронавируса в России

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Вирусолог отметил необычность распространения коронавируса в России

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В Латвии пожаловались на последствия потери грузов из России

Глава латвийской государственной компании "Латвийская железная дорога" (LDz) Марис Клейнбергс заявил о спаде грузоперевозок в стране из-за того, что Россия перенаправила товаропоток в собственные порты, пишет Sputnik Латвия.
РИА Новости21:09
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В ВОЗ оценили вероятность повторного введения ограничений в России

"ВОЗ продолжает взаимодействовать с российскими учеными и властями и с нетерпением ждет возможности изучить детали испытания первой официально зарегистрированной в России вакцины", - добавила представитель ВОЗ.
Российская газета01:00
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Ввоз и продажу автомобилей для перевозки инвалидов освободили от НДС

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому ввоз и продажа автомобилей для перевозки инвалидов освобождаются от НДС, сообщает в воскресенье пресс-служба кабмина.
РИА Новости03:49

«Даллас» обыграл «Тампу» в первом матче финала плей-офф НХЛ

Российский форвард «Далласа» Александр Радулов записал на свой счет в матче результативную передачу, российский голкипер «Старз» Антон Худобин отразил 35 из 36 бросков по своим воротам и был признан первой звездой игры.
REGNUM01:14