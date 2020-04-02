Коронавирус может пойти на спад только после того, как в РФ перестанут возвращаться туристы, а граница на въезд будет полностью закрыта, сообщил РИА Новости доктор медицинских наук, вирусолог, главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев.

с чего всё началось

Главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, вирусолог Виктор Зуев заявил, что COVID-19 может пойти на спад в России только после того, как в страну перестанут возвращаться туристы, а граница на въезд будет полностью закрыта, передает РИА "Новости".

Политика Путин продлил режим нерабочих дней до конца апреля Режим нерабочих дней продлен решением президента Российской Федерации Владимира Путина. Об этом он заявил в своем обращении к россиянам.

Политика Врио главы Коми назначен Владимир Уйба Гапликов, возглавлявший республику с 2015 года как и.о. главы и с 2016 года как избранный губернатор, объявил об отставке ранее 2 апреля.

Политика Трамп раскрыл факт переговоров России и Саудовской Аравии по нефти Президент США Дональд Трамп раскрыл факт переговоров президента России Владимира Путина и наследного принца Саудовской Аравии по стабилизации цен на нефть.

Политика Трамп назвал медпомощь из России «красивым жестом Путина» Президент США Дональд Трамп назвал гуманитарную медицинскую помощь из России "красивым жестом" российского лидера Владимира Путина, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на выступление американского президента на брифинге.

Общество Роспотребнадзор посоветовал не запасаться продуктами Роспотребнадзор не рекомендует согражданам делать запасы продуктов, отметив, что магазины продолжают работать и еда в них есть.