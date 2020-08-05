Вторая волна коронавируса придет в Россию в сентябре-октябре этого года, причиной новой вспышки станут отпускники, которые привезут вирус из курортных регионов. Заголовки такого содержания запестрели в интернете. "Комсомолка" решила узнать на этот счет мнение экспертов.

с чего всё началось

Вирусолог Анатолий Альтштейн предсказал возможные сроки начала второй волны эпидемии нового типа коронавируса COVID-19 в России. Об этом сообщает "Комсомольская правда". По его мнению, вторая волна роста числа заболевших может наступить в октябре-ноябре.

Вирусолог предсказал сроки второй волны коронавируса в России

Футбол Тедеско пообещал найти место Урунову в составе «Спартака» Немецкий тренер отметил, что Урунов – хороший игрок, а раз так, то может сыграть на нескольких позициях и в защите, и в полузащите, и даже в атаке.

Происшествия В Крыму семилетняя девочка спасла из воды ребенка Семилетняя девочка спасла жизнь мальчику, упавшему в бассейн, видео с камеры видеонаблюдения опубликовано 4 августа каналом РЕН ТВ в Youtube. 202

Кино Фильм Гильермо дель Торо станет сериалом Фильм появился в 1997 году, режиссер Гильермо Дель Торо воплотил на экране сюжет рассказа Дональда Уоллхейма. 1

Экономика Ставки по вкладам в банках РФ приостановили снижение Москва, 5 августа 2020, 11:18 — REGNUM В российских банках ставки по рублевым вкладам граждан сроком до 1 года приостановили снижение. 49

Происшествия BMW на юго-востоке Москвы сбил двух женщин, одна из них погибла Автомобиль BMW сбил двух женщин на пешеходном переходе на юго-востоке российской столицы, одна из них умерла до прибытия врачей, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу городского ГУ МВД.

Футбол «Шахтер» разгромил «Вольфсбург» и вышел в четвертьфинал Лиги Европы Футболисты донецкого "Шахтера" в ответной игре 1/8 финала Лиги Европы вновь оказались сильнее немецкого "Вольфсбурга" и вышли в четвертьфинал турнира.

Гаджеты Samsung представила новые смартфоны Galaxy Note 20 и Galaxy Z Fold 2 Южнокорейская корпорация Samsung Electronics в среду в ходе онлайн-презентации Galaxy Unpacked представила новый фаблет Galaxy Note 20, раскладной смартфон Galaxy Z Fold 2, планшет Galaxy Tab S7, а также беспроводные наушники Galaxy Buds Live и умные часы Galaxy Watch 3. Презентацию провел глава подразделения мобильных коммуникаций Но Тэ Мун. 161

Армия и оружие Минобороны получило партию модернизированных гаубиц «Мста-С» "Уралтрансмаш" (входит в концерн "Уралвагонзавод" госкорпорации "Ростех") в единый день военной приемки передал в Минобороны партию модернизированных самоходных гаубиц "Мста-С" по госконтракту 2019-2021 годов.

Общество Шесть человек погибли в результате урагана «Исаиас» в США Не менее шести человек стали жертвами урагана «Исаиас», который обрушился на Америку. Об этом сообщил сайт «Газета.ru» со ссылкой на NBC.

Происшествия Адвокат объяснил заявление Ефремова о невиновности в ДТП На первом заседании суда по делу о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова приняли участие три свидетеля из 14. 420