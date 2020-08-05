Коронавирус
Газета.RuВирусолог предсказал сроки второй волны коронавируса в России
Вирусолог Анатолий Альтштейн предсказал возможные сроки начала второй волны эпидемии нового типа коронавируса COVID-19 в России. Об этом сообщает "Комсомольская правда". По его мнению, вторая волна роста числа заболевших может наступить в октябре-ноябре.
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с чего всё началось
Вторая волна коронавируса придет в Россию в сентябре-октябре этого года, причиной новой вспышки станут отпускники, которые привезут вирус из курортных регионов. Заголовки такого содержания запестрели в интернете. "Комсомолка" решила узнать на этот счет мнение экспертов.Комсомольская правдавчера в 16:08
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