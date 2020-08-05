Коронавирус

Газета.RuГазета.RuВирусолог предсказал сроки второй волны коронавируса в России

Вирусолог Анатолий Альтштейн предсказал возможные сроки начала второй волны эпидемии нового типа коронавируса COVID-19 в России. Об этом сообщает "Комсомольская правда". По его мнению, вторая волна роста числа заболевших может наступить в октябре-ноябре.
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с чего всё началось

Вторая волна коронавируса будет более массовой, но менее летальной

Вторая волна коронавируса придет в Россию в сентябре-октябре этого года, причиной новой вспышки станут отпускники, которые привезут вирус из курортных регионов. Заголовки такого содержания запестрели в интернете. "Комсомолка" решила узнать на этот счет мнение экспертов.
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Как сообщает ToDay News Ufa, пенсионерам, работавшим в 2019 году, с 1 августа будет произведен перерасчет пенсий.
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Газета.Ru 16:32
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Происшествия

Неизвестные заблокировали доступ в офис ОНК в Москве

«В настоящее время в Крапивенском переулке, дом 3, строение 1, где находится офис для хранения обращений в адрес ОНК Москвы, неизвестные лица захватили здание», — цитирует Мельникова Интерфакс.
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Спорт

WADA обеспокоено рекомендацией набсовета РУСАДА уволить Гануса

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Вести.Ru 18:25
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Происшествия

«Роскосмос» опубликовал снимки из космоса последствий взрыва в Бейруте

"Роскосмос" недавно опубликовал свежие спутниковые снимки порта города Бейрута до взрыва и сразу после него.
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Армия и оружие

Летчиков Су-57 защитили от ядерного взрыва «золотой» кабиной

Су-57 — единственный российский истребитель пятого поколения, в настоящее время продолжаются испытания этого самолета.
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Футбол

Глушаков прокомментировал своё возможное возвращение в «Спартак»

Хавбек Денис Глушаков пока не знает, где продолжит карьеру. Ранее футболист выступал за грозненский "Ахмат".
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Экс-капитан судна Rhosus подтвердил, что вез селитру в порт Бейрута

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«Программа госдепартамента «Награда за справедливость» предлагает награду до $10 млн за установление или обнаружение злонамеренных лиц, которые вмешиваются в выборы в США, действуя по распоряжению иностранных правительств», — сообщил Помпео, отвечая на вопрос о возможной угрозы «вмешательства» в выборы со стороны России и других стран.
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Зампред ВТБ заявил о риске возвращения ситуации с вкладами в 1990-е

Зампредседателя правления ВТБ Анатолий Печатников заявил, что существует риск возвращения доходности по депозитным вкладам к ситуации 1995-1996 годов, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 07:12
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«Зенит» не внес в заявку на сезон Ловрена и Мамману

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Зеленский обсудил с Лукашенко вопрос экстрадиции задержанных россиян

Президенты Украины и Белоруссии Владимир Зеленский и Александр Лукашенко обсудили по телефону вопрос экстрадиции задержанных под Минском россиян.
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Астероид размером в футбольное поле пронесся в 4 млн км от Земли

Астероид 2009 PQ1 в среду пролетел в 4,1 млн км от Земли, следует из данных космических наблюдений НАСА.
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Газизов опроверг сообщения о переходе Кокорина в «Спартак» из-за денег

Генеральный директор московского клуба «Спартак» Шамиль Газизов в эфире телеканала «Россия-24» рассказал, что финансовая сторона вопроса не была главной темой во время переговоров с нападающим Александром Кокорином.
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Стали известны картины открывающие кинопрокат после пандемии

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Большинство застройщиков в России планируют снижение прибыли в 2020 году

Москва, 6 августа 2020, 00:43 — REGNUM Снижение выручки и прибыли своих компаний по итогам 2020 года планируют 77% российских застройщиков, говорится в результатах опроса о влиянии эпидемии на рынок недвижимости, проведенного компанией PwC.
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Новый стандарт для автомобильных госномеров вступил в силу в России

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Парламентарии от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, которым предлагается предоставить неработающим гражданам, ухаживающим за инвалидами, право на получение ежемесячной выплаты в размере 10 тысяч рублей, сообщил один из авторов проекта глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов в своём Telegram-канале.
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