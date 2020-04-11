Коронавирус
Взгляд.руВирусолог предрек новую эпидемию после отмены карантина
Отмена ограничительных мер, принятых в разных странах с целью предотвращения распространения коронавируса, может спровоцировать новую эпидемию COVID-19, заявил профессор Ганноверского института вирусологии Томас Шульц в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус – 2» на телеканале «Россия 1».
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После отмены карантина страны могут столкнуться с новой эпидемией, считает вирусолог
Парламентская газета09:55
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RT на русском 12:59
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Представитель Надежды Бабкиной рассказал о состоянии певицы
Динамика состояния народной артистки РСФСР, руководителя театра "Русская песня" Надежды Бабкиной, госпитализированной с пневмонией, положительная, сообщил РИА Новости исполнительный директор театра Антон Собянин.
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Минздрав расширил список препаратов для лечения коронавируса
В предыдущей в списке возможных к назначению у взрослых пациентов с COVID-19 препаратов значилось 6 лекарственных средств: комбинированный препарат лопинавир+ритонавир, хлорохин, гидроксихлорохин, тоцилизумаб, рекомбинантный интерферон бета-1b и рекомбинантный интерферон альфа.
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Фарфан назвал шуткой свое высказывание о снижении зарплат
Нападающий «Локомотива» Джефферсон Фарфан объяснил свои слова о сокращении зарплат из-за пандемии коронавируса.
Спорт-Экспресс 17:52
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Уральский меридиан 04:32
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Поль Погба вернется в «Ювентус», переговоры уже идут
По его данным, больше всего Погба хотел бы оказаться в «Ювентусе», за который он играл с 2012 по 2016 годы.
ProstoProSport 04:34
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Прокуратура проверит расходование госсубсидий на Ростсельмаше
Депутаты указывают, что трем основным бенефициарам в нынешнем году достанется «почти половина указанной суммы» По итогам обсуждения было решено запрос в надзорные органы страны, в котором депутаты просят уточнить объем господдержки и проверить «эффективность расходования средств, полученных в качестве субсидий из федерального бюджета ПАО "Ростсельмаш" в последние годы».
Национальное Аграрное Агентство вчера в 00:56
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Вирусолог оценил прогноз окончания эпидемии коронавируса в России
Доктор медицинских наук, вирусолог, главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев согласился с мнением советника директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора академика РАН Виктора Малеева о сроках окончания эпидемии коронавируса в России.
РИА Новости 17:37
Общество
России прогнозируют неожиданные проблемы из-за коронавируса
России прогнозируют неожиданные проблемы из-за коронавируса. Об этом заявил декан экономического факультета МГУ Александр Аузан.
Деловое.ТВ вчера в 15:56
Армия и оружие
Атака Ми-24 армии Хафтара в Ливии попала на видео
Lenta.ru вчера в 06:13
Гаджеты
Старшие версии iPhone 12 могут выйти с опозданием
Выход новых iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max от компании Apple может состояться позднее запланированного срока, однако обычная версия флагмана должна быть представлена в срок.
Экономика сегодня 20:22
Общество
Собянин призвал готовиться к серьёзным испытаниям из-за коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что пик заболевания коронавирусом в столице ещё не пройден, и призвал быть готовыми к серьёзным испытаниям.
RT на русском вчера в 06:42
Общество
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Известия 05:33
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Патриарший викарий в своем письме пояснил, что руководство церкви приняло такое решение из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в московском регионе.
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Российская газета 09:20
Политика
Трамп объявил положение «масштабного бедствия» во всех 50 штатах США
Президент США Дональд Трамп объявил положение "масштабного бедствия" (major disaster) во всех пятидесяти штатах страны.
Российская газета 18:00
Религия
Православные христиане встречают Вербное воскресенье
РИА Новости 17:54
Транспорт
Москва вводит электронные пропуска на поездки на транспорте
В городской мэрии подчеркнули, что цифровой пропуск потребуется для поездок «на любом виде личного и общественного транспорта», будь то автомобиль, мотоцикл, скутер, метрополитен, МЦК, МЦД, пригородные электрички или наземный транспорт.
Коммерсантъ 14:25
Шоу-бизнес
Укупник извинился перед Лещенко за обвинения в его адрес
Укупник ранее сообщил, что Бабкина "заразилась" коронавирусом нового типа в середине марта от Льва Лещенко.
Слово и Дело 20:35
Армия и оружие
Российский ЗРПК «Панцирь-С» замечен охраняющим американскую авиабазу от ракетных ударов Ирана
Как давно ЗРПК «Панцирь-С» появился на американской военной базе Таджи – неизвестно, однако, принимая во внимание тот факт, что спутниковый снимок был сделан 10 марта 2020 года, вполне очевидно, что США усилили оборону своей военной базы за счёт ЗРПК российского производства после начала многочисленных обстрелов со стороны Ирана и подконтрольных ему организаций.
Avia.pro 03:53
Общество
В работе Twitter произошел сбой
Сбой в работе социальной сети Twitter ("Твиттер") наблюдается в воскресенье в ряде стран мира, следует из данных сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.
ТАСС 18:35
Общество
Названы новые симптомы коронавируса
У части зараженных коронавирусом китайцев наблюдались проблемы с координацией и невнятная речь, говорится в исследовании, опубликованном в JAMA Neuology.
РИА Новости 11:39
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Доктор Мясников поведал о коронавирусном «русском чуде»
Российская система здравоохранения, делающая упор на стационары, а не первичную амбулаторную помощь, более устойчива в экстремальных условиях, сообщил врач и телеведущий Александр Мясников в своем Telegram.
Вести.Ru 10:30
Шоу-бизнес
Татьяна Буланова рассказала о своем состоянии после госпитализации
Певице Татьяне Булановой, которую ранее отвезли в больницу в Санкт-Петербурге, стало лучше.
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Общество
Мишустин утвердил правила выплат семьям с детьми до трех лет
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление об утверждении правил осуществления ежемесячной выплаты семьям с детьми до трех лет, соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.
РИА Новости вчера в 06:12
Общество
Глава Якутии ввел карантин в городе Алдан
Глава Якутии Айсен Николаев ввел карантин в городе Алдан, где выявлены пять больных COVID-19, а 80 контактировавших помещены в обсерватор, сообщает пресс-служба администрации главы и правительства республики.
РИА Новости 19:05
Экономика
В Госдуме предлагают отложить рост тарифов на услуги ЖКХ
Москва, 10 апреля 2020, 14:42 — REGNUM В Госдуме полагают логичным в условиях коронавируса отложить в России плановый рост тарифов на услуги ЖКХ.
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