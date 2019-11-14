Доктор медицинских наук, вирусолог Виктор Зуев в эфире НСН прокомментировал заявление телеведущей Елены Малышевой о бесполезности ряда медицинских анализов, не согласившись ее мнением. Малышева и ее коллега Андрей Продеус обсуждали эффективность ряда анализов в эфире передачи "Жить здорово".

Вирусолог раскритиковал Малышеву за слова о бесполезных анализах

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