Общество

РИА НовостиРИА НовостиВирусолог раскритиковал Малышеву за слова о бесполезных анализах

Доктор медицинских наук, вирусолог Виктор Зуев в эфире НСН прокомментировал заявление телеведущей Елены Малышевой о бесполезности ряда медицинских анализов, не согласившись ее мнением. Малышева и ее коллега Андрей Продеус обсуждали эффективность ряда анализов в эфире передачи "Жить здорово".
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Елена Малышева
Российская ведущая
Российская телеведущая, врач-терапевт, кардиолог, педагог, доктор медицинских наук, профессор. Руководительница и ведущая телепрограмм «Здоровье» и «Жить здорово!», выходящих в эфир на «Первом канале».
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