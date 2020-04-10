Коронавирус
Мой БрянскВирусолог раскрыл дату появления первого пациента с коронавирусом
По словам Волчкова, легкие или бессимптомные формы остались незамеченными. Согласно анализу филогенетических деревьев, нулевой пациент, вероятно, появился в октябре 2019 года. «Этот вывод основан на анализе опубликованных данных», — подчеркнул Вирусолог.
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с чего всё началось
Короткий, но очень жесткий карантин был бы более эффективным средством борьбы с COVID-19, нежели мягкие меры, считает вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков.Известиявчера в 17:01
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Вирусолог: «нулевой пациент» с коронавирусом мог появиться в октябре 2019 года
Телеканал 360°вчера в 22:59
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