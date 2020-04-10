Коронавирус

Мой БрянскМой БрянскВирусолог раскрыл дату появления первого пациента с коронавирусом

По словам Волчкова, легкие или бессимптомные формы остались незамеченными. Согласно анализу филогенетических деревьев, нулевой пациент, вероятно, появился в октябре 2019 года. «Этот вывод основан на анализе опубликованных данных», — подчеркнул Вирусолог.
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с чего всё началось

«Нулевой пациент, вероятно, появился в октябре 2019 года»

Короткий, но очень жесткий карантин был бы более эффективным средством борьбы с COVID-19, нежели мягкие меры, считает вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков.
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Иосиф Пригожин дал интервью для YouTube-шоу «Алёна, блин». Знаменитый продюсер высказался о ссорах с женой, певицей Валерией.
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Испытания «угрожающей» мосту в Крым украинской ракеты сняли на видео

Попадание новой украинской крылатой противокорабельной ракеты Р-360 комплекса "Нептун" в морскую цель опубликовано в YouTube.
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В Москве за сутки 37 пациентов с коронавирусом выздоровели.
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Ученые показали, как коронавирус распространяется после кашля

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В Воронеже задержали женщину, которая сбежала из больницы

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«Союз-2.1а» с тремя космонавтами на борту стартовал к МКС

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Школьникам разрешат не сдавать предметы по выбору на ОГЭ в 2020 году

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Собянин предрек серьезные испытания из-за коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин призвал столицу готовиться к серьезным испытаниям из-за коронавируса.
Lenta.ru вчера в 20:51
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Шесть директоров «Барселоны» подали в отставку

Шесть членов совета директоров «Барселоны» покинули занимаемые должности.
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Ученый Санджа Илич опроверг мифы о передаче коронавируса через еду

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Путин уволил главного следователя МВД

Президент России Владимир Путин уволил заместителя министра внутренних дел — начальника следственного департамента МВД Александра Романова.
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Заместитель главы Минпромторга Дмитрий Овсянников исключен из партии "Единая Россия" после скандала в аэропорту Ижевска.
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Коронавирус может разрушать ткани мозга и вызывать некроз

Коронавирус нового типа негативно воздействует не только на дыхательную систему человека, патоген способен проникать через гематоэнцефалический барьер и напрямую разрушать ткани головного мозга.
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