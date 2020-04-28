Коронавирус
РидусВирусолог рассказал, когда ждать конца эпидемии коронавируса в России
Доктор медицинских наук, вирусолог, профессор Анатолий Альтштейн выступил с прогнозом о том, когда в России стабилизируется ситуация с коронавирусом, а число заболевших COVID-19 пойдет на спад.
Читать в источнике
Оценить255
с чего всё началось
Ситуация с коронавирусом в России стабилизируется и приближается к плато, через пару недель можно ожидать снижения числа новых случаев, сообщил РИА Новости доктор медицинских наук, вирусолог, профессор Анатолий Альтштейн.РИА Новостивчера в 20:57
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7167 источников, обновлено в 02:09, Ашберн
Политика
Синдзо Абэ не приедет в Москву на празднование Победы в сентябре
Токио, 28 апреля 2020, 08:35 — REGNUM Премьер-министр Японии Синдзо Абэ не приедет в Москву для участия в торжествах, посвящённых 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, в случае их переноса на 3 сентября.
REGNUM 01:35
Общество
В России могут ввести обязательную регистрацию смартфонов
Власти могут ввести обязательную регистрацию мобильных устройств по заводскому номеру, или IMEI, с 1 июля 2021 года.
Коммерсантъ 01:30
Кино
Вот так может выглядеть главный герой серии Doom в реальной жизни
Хотя лицо протагониста классических частей серии Doom не является секретом, игроки могли увидеть физиономию знаменитого убийцы демонов только в формате небольшой иконки интерфейса.
Городской портал Новый Нижний вчера в 21:00
Общество
В Роспотребнадзоре назвали возможные сроки отмены самоизоляции
Поэтапное снятие режима самоизоляции может начаться в России 12 мая, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Газета.Ru 01:59
Армия и оружие
Видеозаписи полета НЛО официально опубликованы Пентагоном
Пентагон официально опубликовало видеозаписи ВМС США, на которых запечатлены воздушные явления, которые власти США характеризуют как "неопознанные".
Вести.Ru вчера в 17:52
Общество
Доктор Мясников предрек миру более смертоносную эпидемию
Официальный представитель информационного центра по коронавирусу, врач Александр Мясников, известный как доктор Мясников из программы «О самом главном» на канале «Россия 1», предрек миру еще одну эпидемию, более смертоносную, чем нынешняя пандемия.
Lenta.ru вчера в 10:27
Политика
Появилась еще одна версия о состоянии здоровья Ким Чен Ына
Lenta.ru вчера в 23:41
Политика
Губернаторы предполагают, что Путин продлит нерабочий режим до 11 мая
Как заявил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников, он рассчитывает, что режим нерабочих дней будет продлен как минимум до 11 мая.
BFM.ru 26 апреля в 12:39
Общество
На дне Черного моря обнаружили теплоход «Армения»
Минобороны России и Русское географическое общество (РГО) нашли на дне Черного моря теплоход "Армения", затопленный немецкой авиацией 7 ноября 1941 года.
ТАСС вчера в 08:07
Энергетика
Польша намерена арестовать активы «Северного потока – 2»
Польша готова добиваться ареста активов российского "Северного потока – 2", если "Газпром" не выполнит решение Арбитражного суда в Стокгольме о пересмотре цены по Ямальскому контракту, заявил заместитель министра государственных активов Польши Януш Ковальский в интервью порталу Wpost.
Газета.Ru 01:16
Игры
В Steam бесплатно раздают Total War: Shogun 2
Cyber.sports.ru вчера в 09:31
Энергетика
Мировая нефть продолжила падение
С начала торгов во вторник, 28 апреля, стоимость нефти на мировых рынках продолжила падение.
Lenta.ru 01:45
Религия
Православные христиане отмечают Радоницу
Москва, 28 апреля 2020, 08:39 — REGNUM Сегодня, 28 апреля, православные верующие в России отмечают день поминовения усопших — Радоницу, которая она приходится на вторник второй недели после Пасхи.
REGNUM 01:39
Экономика
Названы альтернативы банковским вкладам для россиян
Эксперт рассказал об альтернативах банковскому депозиту. Самой популярной из них являются облигации федерального займа (ОФЗ).
Телеканал 360° вчера в 21:10
Общество
Вирусолог назвал признак окончания эпидемии коронавируса в России
Доктор медицинских наук, вирусолог, профессор Анатолий Альтштейн рассказал РИА Новости, что об окончании эпидемии коронавируса в России можно будет говорить, когда в день будет фиксироваться не более ста новых случаев.
Аргументы и Факты 01:15
Политика
ВЦИОМ назвал самые важные по мнению россиян поправки в Конституцию
Самой важной социальной поправкой в Конституцию большинство россиян считают обеспечение государством доступности и качества медицинского обслуживания, такое мнение высказали 95% граждан, следует из данных опроса ВЦИОМа.
РБК вчера в 07:37
Общество
Шойгу приказал досрочно завершить учебный год в вузах Минобороны
Руководитель Министерства обороны Сергей Шойгу поручил профильным вузам ведомства приступить к процессу досрочного завершения учебного года, уведомляет РБК .
ЗакC.Ру 26 апреля в 11:00
Футбол
«Крылья Советов» накажут Фролова за критику правительства России
Голкипер «Крыльев Советов» Евгений Фролов дал интервью, в котором раскритиковал правительство России.
Евро-футбол.ру вчера в 10:49
Футбол
Игроков «Арсенала» не тестировали на коронавирус
Полузащитник признался, что никто из команды не сдавал тесты на наличие коронавируса COVID-19 в организме.
ГЛАС.RU 01:27
Общество
Пропускной режим в Подмосковье продлят на майские праздники
Губернатор Московской области Андрей Воробьев анонсировал в своем Instagram продление пропускного режима на майские праздники.
BFM.ru вчера в 14:25
Здоровье
Заболевший коронавирусом врач рассказал о лечении
RT на русском вчера в 15:03
Общество
Ученые назвали сроки окончания вспышки коронавируса в России
Распространение COVID-19 в России окончательно завершится в июле, спрогнозировали специалисты из сингапурского университета технологий и дизайна.
РИА Новости вчера в 13:05
Общество
Замглавы воронежского ГИБДД с 22 квартирами перевели на работу в район
Обозреватель Врн вчера в 05:52
Происшествия
В Москве задержаны мошенники, продававшие электронные пропуска
Столичные полицейские задержали двух человек, которые подозреваются в мошенничествах с электронными пропусками.
Российская газета вчера в 07:11
Общество
Уволен обвиняемый в педофилии помощник главы Россельхознадзора Натаров
Помощник руководителя Россельхознадзора Дмитрий Натаров уволен с госслужбы и освобожден от занимаемой должности.
Народные новости вчера в 13:13
Происшествия
В Екатеринбурге столкнулись трамвай и грузовик
ДТП с участием грузовика и трамвая произошло утром во вторник в Екатеринбурге, два человека пострадали, сообщили РИА Новости в пресс-службе городского управления ГИБДД.
РИА Новости 01:53
Экономика
Bloomberg сообщил о дефиците российской пшеницы в мире
Впервые за последние десять лет мир рискует остаться без российской пшеницы в то время, когда ряд ключевых покупателей на фоне пандемии коронавируса спешат провести ее дополнительные закупки, пишет Bloomberg.
РБК вчера в 23:31
Общество
Гендиректор «Металлоинвеста» Варичев умер от пневмонии
Генеральный директор ООО УК "Металлоинвест" Андрей Варичев скончался в возрасте 52-х лет. Причиной смерти стала пневмония.
Народные новости вчера в 12:20
Общество
Глава Минприроды предупредил об аномально жарком лете 2020 года
Как отметил в беседе с RT научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, ряд исследователей действительно прогнозируют, что текущий год станет самым жарким за период метеорологических наблюдений, но речь идёт о средней температуре в мире.
RT на русском вчера в 13:20
Общество
Попова предупредила о «новой нормальности» после пандемии
По информации главы Роспотребнадзора, за время самоизоляции темпы прироста числа заражений снизились с 30% менее чем до 10%.
РБК вчера в 08:52