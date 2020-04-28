Ситуация с коронавирусом в России стабилизируется и приближается к плато, через пару недель можно ожидать снижения числа новых случаев, сообщил РИА Новости доктор медицинских наук, вирусолог, профессор Анатолий Альтштейн.

с чего всё началось

Доктор медицинских наук, вирусолог, профессор Анатолий Альтштейн выступил с прогнозом о том, когда в России стабилизируется ситуация с коронавирусом, а число заболевших COVID-19 пойдет на спад.

Вирусолог рассказал, когда ждать конца эпидемии коронавируса в России

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