Вирусолог рассказал, кому противопоказана вакцинация от коронавируса
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Массовую вакцинацию населения Минздрав планирует начать с октября. 7 августа Минздрав РФ сообщил, что документы, необходимые для регистрации вакцины центра имени Н. Ф. Гамалеи, в данный момент находятся на экспертизе.В источнике
С чего всё началось
Вирусолог перечислил противопоказания к вакцинации от коронавируса
Профессор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн сообщил радиостанции «Говорит Москва», что противопоказания к вакцине — это температура и аллергическая реакция. В остальных случаях вакцинироваться можно, отметил он.
Говорит Москва06:08
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