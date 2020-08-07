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ТАСС
ТАСС

Вирусолог рассказал, кому противопоказана вакцинация от коронавируса

Массовую вакцинацию населения Минздрав планирует начать с октября. 7 августа Минздрав РФ сообщил, что документы, необходимые для регистрации вакцины центра имени Н. Ф. Гамалеи, в данный момент находятся на экспертизе.В источнике
С чего всё началось
Говорит Москва

Вирусолог перечислил противопоказания к вакцинации от коронавируса

Профессор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн сообщил радиостанции «Говорит Москва», что противопоказания к вакцине — это температура и аллергическая реакция. В остальных случаях вакцинироваться можно, отметил он.
Говорит Москва06:08
Подробнее о событии
ТАСС

Вирусолог рассказал, кому противопоказана вакцинация от коронавируса

ТАСС10:11
RT на русском

Вирусолог рассказал о противопоказаниях к вакцинации от коронавируса

RT на русском09:46
Известия

Ученый рассказал о противопоказаниях для прививки от COVID-19

Известия08:50
URA.Ru

Вирусолог объяснил, кому нельзя прививаться от коронавируса

URA.Ru08:55
Lenta.ru

Россиянам назвали противопоказания к вакцине от коронавируса

Lenta.ru08:37
РИА Новости

Вирусолог назвал противопоказания к вакцинации от коронавируса

РИА Новости08:02
Говорит Москва

Вирусолог перечислил противопоказания к вакцинации от коронавируса

Говорит Москва06:08

В МИД Германии ответили на угрозы США в адрес «Северного потока — 2»

Статс-секретарь МИД Германии Нильс Аннен в интервью газете Handelsblatt раскритиковал американских сенаторов, пригрозивших руководству порта в немецком городе Засниц санкциями из-за "Северного потока — 2".
РИА Новости00:29
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Посольство США подтвердило отправку россиянам СМС с наградой в $10 млн

Американское посольство в РФ подтвердило, что Госдеп рассылает россиянам СМС-сообщения с предложением предоставить информацию о вмешательстве Москвы в президентские выборы в США, пишет «Газета.Ru».
Аргументы и Фактывчера в 16:46
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Режиссер «Матрицы» подтвердила, что трилогия посвящена трансгендерам

Американский режиссер и сценарист Лилли Вачовски, создавшая вместе с сестрой Ланой "Матрицу", подтвердила теорию фанатов о том, что их трилогия посвящена трансгендерам и гендерной идентичности.
Piter.tv02:20
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Maybach, трактор и Tesla. На чем ездит Лукашенко

Кроме Александра Лукашенко, который правит страной уже 26 лет, на пост главы государства претендуют еще четыре кандидата: Андрей Дмитриев, Сергей Черечень, Анна Канопацкая и Светлана Тихановская.
AutoNewsвчера в 01:53

Боевики пытаются атаковать базу Хмеймим в Сирии

Боевики в Сирии обстреливают позиции вооруженных сил Сирии и пытаются атаковать базу Хмеймим, РФ и Сирия вынуждены проводить мероприятия по нейтрализации угрозы, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Щербицкий.
РИА Новостивчера в 15:09
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Мещеряков подтвердил, что «Локомотив» рассматривал подписание Кокорина

Глава совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал заявление генерального директора клуба Василия Кикнадзе о том, почему клуб решил отказаться от идеи подписать Александра Кокорина.
RT на русском10:31

Съемки финального сезона «Сверхъестественного» начнутся в августе

Как сообщает ресурс «CreativeBC», сегодня 7 августа, в пятницу, все участники съемочной группы и актеры сериала « Сверхъестественное» готовы вернуться на площадку, чтобы наконец окончить историю об охотниках «на невиданное».
ГЛАС.RU09:04
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Экс-полковника Захарченко вернули в СИЗО в Москве

Бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко вернули из мордовской колонии в следственный изолятор в Москве для ознакомления с материалами нового уголовного дела, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на адвоката Александра Горбатенко.
Газета.Ru08:59
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