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РИА Новости
РИА Новости

Вирусолог рассказал о странности распространения коронавируса в России

Эпидемия коронавируса в России развивается не так, как в других странах, рассказал в интервью URA.RU вирусолог, сотрудник центра имени Гамалеи, академик РАН Феликс Ершов.В источнике
С чего всё началось
URA.Ru

В центре Гамалеи указали на странность пандемии коронавируса в РФ

Коронавирус в России распространяется не так, как в других странах. Таким мнением с URA.RU поделился вирусолог, сотрудник центра имени Гамалеи, академик РАН Феликс Ершов.
URA.Ruвчера в 09:06
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Ученый РАН отметил «своеобразность» эпидемии коронавируса в России

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Вирусолог рассказал о странности распространения коронавируса в России

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РБК

Вирусолог указал на странности распространения COVID-19 в России

РБК19:00
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Эксперт выявил странности распространения коронавируса в России

РЕН ТВ18:39
Газета.Ru

В центре Гамалеи назвали странности распространения COVID-19 в РФ

Газета.Ruвчера в 12:06
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Вирусолог рассказал о странности распространения коронавируса в России

Известиявчера в 11:20
URA.Ru

В центре Гамалеи указали на странность пандемии коронавируса в РФ

URA.Ruвчера в 09:06

В бундестаге оценили риски при отказе от Nord Stream 2

Берлин, 19 сентября 2020, 07:44 — REGNUM Многомиллиардные штрафные санкции могут угрожать Германии в случае отказа от реализации проекта «Северный поток — 2», заявил депутат бундестага Вальдемар Гердт, который является членом парламентского комитета по международным делам.
REGNUMвчера в 00:44
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