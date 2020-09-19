Эпидемия коронавируса в России развивается не так, как в других странах, рассказал в интервью URA.RU вирусолог, сотрудник центра имени Гамалеи, академик РАН Феликс Ершов.

С чего всё началось В центре Гамалеи указали на странность пандемии коронавируса в РФ Коронавирус в России распространяется не так, как в других странах. Таким мнением с URA.RU поделился вирусолог, сотрудник центра имени Гамалеи, академик РАН Феликс Ершов. URA.Ru вчера в 09:06