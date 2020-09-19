Вирусолог рассказал о странности распространения коронавируса в России
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Вирусолог, сотрудник Центра имени Гамалеи Феликс Ершов 19 сентября рассказал о странности российского сценария распространения коронавирусной инфекции.В источнике
С чего всё началось
В центре Гамалеи указали на странность пандемии коронавируса в РФ
Коронавирус в России распространяется не так, как в других странах. Таким мнением с URA.RU поделился вирусолог, сотрудник центра имени Гамалеи, академик РАН Феликс Ершов.
URA.Ruвчера в 09:06
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