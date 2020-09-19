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Известия
Известия

Вирусолог рассказал о странности распространения коронавируса в России

Вирусолог, сотрудник Центра имени Гамалеи Феликс Ершов 19 сентября рассказал о странности российского сценария распространения коронавирусной инфекции.В источнике
С чего всё началось
URA.Ru

В центре Гамалеи указали на странность пандемии коронавируса в РФ

Коронавирус в России распространяется не так, как в других странах. Таким мнением с URA.RU поделился вирусолог, сотрудник центра имени Гамалеи, академик РАН Феликс Ершов.
URA.Ruвчера в 09:06
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РИА Новости

Вирусолог рассказал о своеобразности распространения COVID-19 в России

РИА Новости19:07
РБК

Вирусолог указал на странности распространения COVID-19 в России

РБК19:00
URA.Ru

В центре Гамалеи указали на странность пандемии коронавируса в РФ

URA.Ruвчера в 09:06
Российская газета

Ученые рассказали о странностях пандемии коронавируса в России

Российская газетавчера в 16:40
Газета.Ru

В центре Гамалеи назвали странности распространения COVID-19 в РФ

Газета.Ruвчера в 12:06
Известия

Вирусолог рассказал о странности распространения коронавируса в России

Известиявчера в 11:20
РЕН ТВ

Эксперт выявил странности распространения коронавируса в России

РЕН ТВ18:39

Ученые смогут оценить потепление океана по звуку землетрясений

Идея определения тепла океана с помощью звука возникла в еще 1979 году, когда океанографы Карл Вунш и Вальтер Мунк предложили использовать серию акустических излучателей морского базирования и наземных приемников для измерения скорости звуковых волн и расчета температуры на основе полученных результатов.
Ученые смогут оценить потепление океана по звуку землетрясений
ИА Красная Веснавчера в 13:19

Опубликованы первые «живые» снимки Sony PlayStation 5

Предстоящее оборудование Sony для PS5 было представлено на Тайваньской национальной комиссии по коммуникациям (NCC), предоставив первые фотографии консоли следующего поколения крупным планом.
Asteraвчера в 12:12

В России приняли меры по налоговой поддержке IT-компаний

Москва, 19 сентября 2020, 19:25 — REGNUM В Российской Федерации приняты беспрецедентные меры по налоговой поддержке IT-компаний в виде снижения ставки по налогу на прибыль с 20% до 3%. Важные решения приняло правительство РФ в 2020 году.
REGNUMвчера в 12:25

Продажи новых автомобилей в ЕС за восемь месяцев упали на 32%

В августе число регистрируемых новых автомобилей в ЕС снизилось на 18,9%, из крупных европейских рынков только Италия смогла приблизиться к прошлогодним показателям (- 0, 4 %), в Германии и Франции объем продаж упал на одну пятую.
SpeedMe17 сентября в 03:33
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В США за сутки собрано $ 50 млн на выкуп тела Ленина

Американский художник Дэвид Датуна, который «загорелся» идеей построить в США точную копию московского мавзолея и перенести туда тело Владимира Ленина (перед этим он планирует выкупить его у России), уже собрал на эти цели более 50 миллионов долларов США.
Территория новостейвчера в 07:53
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«Реал» объявил об уходе Гарета Бейла в «Тоттенхэм» на правах аренды

Валлийский футболист Гарет Бейл вернулся в лондонский "Тоттенхэм Хотспур" из мадридского "Реала", перейдя в английскую команду на правах аренды, сообщается на официальном сайте клуба из столицы Испании.
РИА Новостивчера в 13:20

В России экономика впервые за семь лет окажется важнее обороны

Проект федерального бюджета на 2021 год подразумевает расходы по функциональному разделу «Национальная оборона» в размере 3,11 триллиона рублей (14,5 процента от общих расходов), а по разделу «Национальная экономика» — 3,37 триллиона рублей (15,7 процента).
Lenta.ruвчера в 06:11
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