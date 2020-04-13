Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиВирусолог рассказал о жизни в России после отмены режима самоизоляции

В случае отмены режима самоизоляции 30 апреля не стоит ждать резкого перехода к нормальной жизни. Таким мнением в беседе с НСН поделился доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн.
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Вирусолог рассказал о жизни после самоизоляции

Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн в эфире НСН объяснил, как рассчитан срок окончания режима самоограничения в России. Предположительная дата окончания режима самоизоляции, намеченная на 30 апреля, имеет обоснование.
Национальная служба новостейвчера в 08:11

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Вирусолог: Снятие режима самоизоляции может не быть резким

РЕН ТВ00:03

Вирусолог рассказал о жизни россиян после отмены режима самоизоляции

Известия00:01

Вирусолог рассказал о жизни в России после отмены режима самоизоляции

РИА Новостивчера в 17:44

Вирусолог объяснил необходимость постепенной отмены ограничительных мер

РБКвчера в 21:10

Вирусолог рассказал россиянам о жизни после самоизоляции

Газета.Ruвчера в 19:58

Вирусолог описал жизнь россиян после окончания самоизоляции

Lenta.ruвчера в 22:47

Вирусолог рассказал о жизни после самоизоляции

Национальная служба новостейвчера в 08:11
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Экономика

Кудрин предупредил о росте числа безработных из-за коронавируса

В России количество безработных на фоне кризиса из-за коронавируса может увеличиться более чем в три раза, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин в эфире телеканала РБК.
РИА Новости 05:59
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Экономика

В Кремле прокомментировали соглашение ОПЕК+ о снижении добычи нефти

Кремль положительно оценивает достигнутые ОПЕК+ договорённости по снижению добычи нефти, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
RT на русском 05:54
Общество

Цифровые пропуска на работу не имеют ограничений по маршруту в Москве

Глава департамента информационных технологий Москвы Эдуард Лысенко сообщил, что цифровые пропуска для передвижения по столице не имеют ограничений ни на направления, ни на количество поездок.
Москва 24 04:04
Общество

Уткин жестко ответил на обвинения Соловьева

Известный журналист и телекомментатор Василий Уткин жестко ответил на обвинения Владимира Соловьева, который назвал его "психически больным".
Газета.Ru 04:50
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Здоровье

В Китае предсказали сроки начала второй волны коронавируса

12 апреля главный эпидемиолог Китая Чжун Наньшань оценил вероятность второй волны вспышки коронавируса в стране.
Lenta.ru 02:08
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Авто

Toyota представила Toyota Harrier нового поколения

Кроссовер Toyota Harrier четвертого поколения, о котором «Автоновости дня» писали на прошлой неделе, дебютирует в июне 2020 года.
Автоновости дня 00:51
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Энергетика

Цена нефти Brent опустилась ниже $31 за баррель

Стоимость нефти Brent опустилась ниже $31 за баррель.
Известия 04:46
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Общество

Тюменские семьи получат пять тысяч рублей на детей до трех лет

Выплата положена всем семьям, получившим право на материнский капитал до 1 июля 2020 года, в том числе если средства по сертификату уже полностью израсходованы.
Новости Юргинского района 10 апреля в 05:48
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Общество

Эксперт ВШЭ заявила о смене динамики распространения COVID-19 в России

Ситуация с распространением коронавируса в России больше не развивается по оптимистической траектории, заявила директор Института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович в эфире шоу "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия 1".
РИА Новости вчера в 23:51
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Общество

Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом

Москва, 13 апреля 2020, 12:42 — REGNUM Новые случаи заражения коронавирусом за последние сутки выявлены в 62 регионах России, сообщается в телеграм-канале оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
REGNUM 05:42
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Политика

Путин проведет совещание по борьбе с коронавирусом

Президент России Владимир Путин в понедельник проведет по видеосвязи совещание о санитарно-эпидемиологической ситуации в стране в свете борьбы с коронавирусом, с докладами выступят вице-премьер Татьяна Голикова и мэр Москвы Сергей Собянин, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:49
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Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы к 75-летию освобождения Вены

Коммерсантъ вчера в 20:18
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Общество

Врач раскрыл последние слова умирающего пациента с коронавирусом

Анестезиолог Деррик Смит (Derrick Smith), работающий в одной из нью-йоркских больниц, раскрыл последние слова пациента, зараженного коронавирусом SARS-CoV-2.
Lenta.ru вчера в 22:00
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Общество

Академик РАН спрогнозировал пик коронавируса в России

Эпидемия коронавируса в России достигнет пика в последней декаде апреля, считает доктор биологических наук, академик РАН, заведующий лабораторией инженерии белка Института биоорганической химии РАН имени Шемякина и Овчинникова Михаил Кирпичников, сообщает "Парламентская газета".
Газета.Ru 03:29
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Общество

Из-за коронавируса в доме престарелых ограничили въезд в Вязьму

В вяземском доме-интернате для престарелых у 86 человек заподозрили коронавирус.
Аргументы недели вчера в 14:46
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Экономика

ЦБ рекомендовал банкам лишать сотрудников премий за обман клиентов

В документе отмечается, что «при предложении и реализации финансовых инструментов и услуг» сотрудники банков нередко предоставляют клиентам неполную или даже недостоверную, «в том числе вводящую в заблуждение», информацию об их особенностях и связанных с ними рисках.
РБК 05:05
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Шоу-бизнес

Певица Татьяна Буланова лежит в реанимации

Певица Татьяна Буланова находится в реанимации. Но сейчас ей немного лучше, поделилась она с 360.
Vologda-poisk.ru вчера в 03:07
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Общество

Голикова объяснила причины срока самоизоляции в стране до 30 апреля

Голикова отметила, что 14–16 апреля могут быть неким критерием для страны о том, вышла ли заболеваемость на пик или продолжит увеличиваться.
Известия вчера в 19:04
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Транспорт

РЖД сократят количество поездов дальнего следования из-за коронавируса

Российские железные дороги (РЖД) временно отменят ряд поездов дальнего следования с 15 апреля. Об этом сообщается на сайте холдинга.
РБК вчера в 13:03
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Шоу-бизнес

Елена Летучая сообщила, что сломала ребро

Елена Летучая, работающая в России телеведущей, получила перелом десятого ребра, сообщает РИА Новости.
Ореанда-Новости 02:54
10
Политика

Рада соберется на внеочередное заседание из-за коронавируса

Парламент Украины в понедельник соберется на внеочередное заседание, на котором рассмотрит предложенные кабмином изменения в госбюджет, предусматривающие создание спецфонда для борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19 на сумму 2,4 миллиарда долларов.
РИА Новости вчера в 18:23
Общество

Власти Нью-Йорка пригласили солистку «Аигел» для обращения к русскоязычным жителям города

Солистка российской группы «Аигел» Айгель Гайсина записала обращение к русскоязычным жителям Нью-Йорка с памяткой о мерах против распространения коронавируса.
БИЗНЕС Online вчера в 15:59
Общество

Минкомсвязь представила приложение для выдачи цифровых пропусков

В App Store и Google Play появилось приложение "Госуслуги Стоп Коронавирус" от Минкомсвязи, в котором можно будет оформить пропуска в виде QR-кодов для поездок во время режима самоизоляции.
РИА Новости вчера в 10:04
888
Общество

Во Владимирской области выявлено 13 новых случаев коронавируса

Во Владимирской области зафиксировано 84 случая заболевания коронавирусом, 13 из них — за последние сутки.
Довод 04:22
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Политика

Лукашенко призвал лежащих в больницах бороться за свои жизни

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал лежащих в больницах жителей республики на фоне "коронавирусного психоза" не опускать руки и бороться за свои жизни - как при заражении COVID-19, так и при других заболеваниях.
РИА Новости 05:36
Происшествия

У 52 пациентов больницы в Уфе выявлен коронавирус

У 130 пациентов Республиканской клинической больницы в Уфе диагностирована пневмония, у 52 из них подтверждена коронавирусная инфекция.
Вести.Ru 01:20
154
Общество

Киево-Печерскую лавру закроют на карантин

Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом среди насельников Киево-Печерской лавры превысило 90, в связи с чем власти закрывают монастырь на карантин.
ТАСС 05:56
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Здоровье

В Тюмени пять человек с коронавирусом находятся в реанимации

Под контролем врачей находятся 42 человека, — сообщила Ольга Кузнечевских.
Новости Тюмени 72.ru 06:00
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Общество

Писатели просят добавить книги в список товаров первой необходимости

Российские издатели и писатели просят добавить книги в список товаров первой необходимости. Об этом сообщает РИА "Новости".
РЕН ТВ 02:54
2
Экономика

Экономист Гуриев назвал возможный размер выплаты каждому россиянину

Россия имеет Фонд национального благосостояния (ФНБ), из которого можно взять необходимые средства для прямой помощи гражданам в условиях распространения коронавируса COVID-19, заявил экономист Сергей Гуриев.
Экономика сегодня 02:35
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