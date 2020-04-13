Коронавирус
РИА НовостиВирусолог рассказал о жизни в России после отмены режима самоизоляции
В случае отмены режима самоизоляции 30 апреля не стоит ждать резкого перехода к нормальной жизни. Таким мнением в беседе с НСН поделился доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн.
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с чего всё началось
Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн в эфире НСН объяснил, как рассчитан срок окончания режима самоограничения в России. Предположительная дата окончания режима самоизоляции, намеченная на 30 апреля, имеет обоснование.Национальная служба новостейвчера в 08:11
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Общество
Ещё один пациент с коронавирусом изолирован в Кузбассе
В Кемеровской области на 11:00 (время местное) сегодня, 13 апреля, официально зарегистрирован ещё один пациент с коронавирусом.
REGNUM 00:58
Наука
Блокирующее размножение коронавируса лекарство обнаружили в Японии
Японские учёные из Университета Токай в Исехаре выяснили, что антиретровирусный препарат «Нельфинавир» способен блокировать размножение коронавируса SARS-CoV-2.
REGNUM 01:24
Здоровье
2 новых случая коронавируса выявлено в Алтайском крае
По данным на понедельник, 13 апреля, в Алтайском крае выявлено два новых заболевших COVID-19. Это один житель Бийска и один житель Барнаула.
Алтайская правда вчера в 22:22
Общество
Вернувшиеся из России 49 граждан КНР заразились коронавирусом
У 49 граждан Китая, которые вернулись домой из России через пункт пропуска Пограничный – Суйфэньхэ, был выявлен COVID-19.
VSE42.RU 00:34
Общество
3,5 млн москвичей покидали дома более чем на 6 часов
Порядка 3,5 миллионов москвичей 10 апреля покидали свои дома более чем на шесть часов.
Московский Комсомолец вчера в 07:25
Экономика
Россия запретит ввоз дешевого бензина на полгода
Ввоз дешевого бензина в Россию может быть запрещен на шесть месяцев.
BFM.ru вчера в 12:49
Здоровье
В Китае предупредили о вероятности новой волны коронавируса в ноябре
В ноябре может начаться новая волна заражений коронавирусной инфекцией, если всем странам летом не удастся полностью справиться с пандемией.
RT на русском 00:44
Здоровье
Представитель ВОЗ объяснила, когда маска становится опасной
В противном случае маска может повысить риск заражения коронавирусной инфекцией, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович во время программы «Воскресный вечер» на телеканале «Россия-1».
REGNUM 01:21
Общество
Сбербанк предупредил о новых схемах кражи денег на фоне коронавируса
Сбербанк зафиксировал несколько новых мошеннических схем, связанных с коронавирусом, с помощью которых злоумышленникам удается похитить деньги и данные россиян.
Известия вчера в 21:06
Общество
«Ромир»: 69% москвичей готовы жертвовать правами для борьбы с коронавирусом
Доля москвичей, готовых жертвовать правами для борьбы с коронавирусом, увеличилась на 9% по сравнению с мартом, следует из опроса исследовательского холдинга «Ромир».
Коммерсантъ 00:59
Общество
Александра Васильева госпитализировали в Коммунарку
Клопс вчера в 04:43
Экономика
КПРФ предложила выплатить по 20 тысяч рублей москвичам на самоизоляции
Фракция КПРФ в Мосгордуме отправила письмо мэру Москвы Сергею Собянину, где попросила поддержать москвичей на карантине, в том числе выплатить по 20 тысяч рублей каждому, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 16:57
Футбол
Экс-игрок ЦСКА высказался о коронавирусе
Японский полузащитник "Ботафого", экс-футболист ЦСКА Кейсуке Хонда высказался о финансовой ситуации на фоне пандемии коронавируса, передает "Спорт-Экспресс".
Газета.Ru вчера в 22:50
Общество
Пропускная система заработает в Подмосковье 15 апреля
В Московской области в целях исключения лишних межличностных контактов и осуществления контроля за передвижениями с 15 апреля вводится система пропусков.
Известия 11 апреля в 13:24
Здоровье
У 52 пациентов больницы в Уфе выявлен коронавирус
У 130 пациентов Республиканской клинической больницы в Уфе диагностирована пневмония, у 52 из них подтверждена коронавирусная инфекция.
Вести.Ru 01:20
Общество
Василий Уткин разочаровался в государстве
Мир новостей вчера в 08:16
Общество
Число заразившихся коронавирусом на Ставрополье превысило 60
Диагноз "коронавирус" подтвердили еще у 14 жителей Ставропольского края, общее число заразившихся в регионе выросло до 66 человек, сообщил в субботу губернатор Владимир Владимиров.
ТАСС 11 апреля в 01:39
Энергетика
Глава РФПИ назвал возможный объем сокращений странами добычи нефти
Накануне, 12 апреля, страны ОПЕК+ достигли окончательного соглашения о сокращении добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки в мае–июне 2020 года.
Известия 00:56
Энергетика
Цена нефти Brent растет на открытии торгов
Цены на нефть значительно упали в начале марта, - тогда на них повлиял разрыв предыдущей сделки ОПЕК+ и снижение спроса на фоне пандемии.
Эхо Москвы 01:30
Общество
ПФР до 1 октября примет заявления на выплату 5 тысяч рублей семьям
В Удмуртии выплаты рассчитаны для более 22 тыс. детей Напомним, что указ о дополнительных мерах поддержки семей с детьми подписал президент России Владимир Путин.
ИА Удмуртия вчера в 04:20
Общество
Названы самые криминальные российские регионы
В МВД назвали наиболее криминальные российские регионы за январь — февраль 2020 года.
Lenta.ru вчера в 23:33
Музыка
Пухляш из Little Big снялся в клипе про самоизоляцию
Группа Cream Soda выпустила клип на хит группы «Хлеб» под названием «Плачу на техно». Видео сняли в одном из жилых комплексов в Москве.
МордовМедиа 11 апреля в 10:09
Общество
Академик РАН назвал самый ранний срок завершения пандемии коронавируса
Москва, 11 апреля 2020, 06:41 — REGNUM Существенного снижения активности распространения коронавирусной инфекции в России можно будет ожидать в июне 2020 года, сообщил советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев в интервью «Парламентской газете».
REGNUM 10 апреля в 23:41
Экономика
Бизнес предупредил о налоге за бесплатный доступ к значимым сайтам
Комиссия по связи и ИТ Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) в отзыве на законопроект Минкомсвязи о бесплатном доступе к социально значимым сайтам предупредила, что предложенный документ заставит операторов связи платить в бюджет НДС с реальной стоимости услуги, которую они будут оказывать безвозмездно.
РБК 01:21
Общество
За время заточения в посольстве Эквадора Ассанж дважды стал отцом
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж за время своего вынужденного пребывания на территории посольстве Эквадора в Лондоне, где он скрывался от обвинений в шпионаже и изнасиловании, стал отцом двоих детей.
Pravda.Ru 00:25
Космос
Взорвется в любой момент. Астрономы рассказали о будущем Бетельгейзе
Осенью прошлого года одна из ярчайших звезд на небе, Бетельгейзе, начала резко тускнеть.
РИА Новости вчера в 01:00
Общество
В Москве умерли десять пациентов с коронавирусом
«В Москве скончались десять пациентов, у которых был подтверждён диагноз «двусторонняя пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — приводит РИА Новости сообщение штаба.
RT на русском вчера в 14:52
Общество
Коронавирус подозревают еще у четверых сахалинцев
Еще у четверых сахалинцев подозревают коронавирусную инфекцию. Информация поступила от оперативной рабочей группы правительства региона.
АСТВ вчера в 23:55
Транспорт
РЖД в связи с коронавирусом с 15 апреля отменяют еще 32 поезда
«Российские железные дороги» (РЖД) с 15 апреля на фоне эпидемии коронавируса COVID-19 временно отменяют 32 поезда дальнего следования, сообщается на сайте компании.
Коммерсантъ вчера в 16:22
Здоровье
Александр Мясников рассказал о «русском чуде» в условиях коронавируса
Доктор Мясников проанализировал статистические данные и похвалил российских медиков.
StarHit.ru 11 апреля в 12:07