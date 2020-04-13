Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн в эфире НСН объяснил, как рассчитан срок окончания режима самоограничения в России. Предположительная дата окончания режима самоизоляции, намеченная на 30 апреля, имеет обоснование.

с чего всё началось

В случае отмены режима самоизоляции 30 апреля не стоит ждать резкого перехода к нормальной жизни. Таким мнением в беседе с НСН поделился доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн.

Вирусолог рассказал о жизни в России после отмены режима самоизоляции

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