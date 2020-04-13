Коронавирус
Газета.RuВирусолог рассказал россиянам о жизни после самоизоляции
Доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн заявил, что переход к нормальной жизни после отмены режима самоизоляции, который произойдет 30 апреля, не произойдет сразу. Об этом он рассказал в интервью НСН.
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с чего всё началось
Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн в эфире НСН объяснил, как рассчитан срок окончания режима самоограничения в России. Предположительная дата окончания режима самоизоляции, намеченная на 30 апреля, имеет обоснование.Национальная служба новостей08:11
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В Москве загорелся жилой дом на Ленинском проспекте
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Новые случаи заражения коронавирусом подтверждены в Омской области
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Третье землетрясение магнитудой 5,3 произошло у Курильских островов
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Пациенты, сбежавшие из психиатрической больницы в Иркутске, задержаны, сообщает ГУМВД региона. Всего в розыск были объявлены шесть мужчин.
BFM.ru 06:10
Общество
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В Кемеровской области диагноз короннавирус подтверждён у восьми пациентов; власти назвали города, где есть коронавирус.
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Кино
Disney займется перезапуском мультфильма «Робин Гуд»
СМИ отмечают, что новый фильм будет исполнен в жанре киномюзикла и будет представлен на стриминговом сервисе Disney+, минуя кинотеатральный прокат.
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Во всех штатах США впервые в истории объявили режим крупного бедствия
Режим крупного бедствия впервые в истории начал действовать во всех штатах США после того, как президент Дональд Трамп в субботу, 11 апреля, объявил этот режим в Вайоминге.
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АСТВ 22:26
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Вести.Ru 10 апреля в 04:33