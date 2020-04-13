Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн в эфире НСН объяснил, как рассчитан срок окончания режима самоограничения в России. Предположительная дата окончания режима самоизоляции, намеченная на 30 апреля, имеет обоснование.

с чего всё началось

Закон о штрафах за нарушение самоизоляции в Москве вступил в силу с этой же даты. 10 апреля мэр Москвы Сергей Собянин заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в городе. Он также объявил о введении в Москве пропускного режима с 13 апреля.

Вирусолог рассказал о жизни россиян после отмены режима самоизоляции

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