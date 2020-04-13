Коронавирус

ИзвестияИзвестияВирусолог рассказал о жизни россиян после отмены режима самоизоляции

Закон о штрафах за нарушение самоизоляции в Москве вступил в силу с этой же даты. 10 апреля мэр Москвы Сергей Собянин заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в городе. Он также объявил о введении в Москве пропускного режима с 13 апреля.
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с чего всё началось

Вирусолог рассказал о жизни после самоизоляции

Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн в эфире НСН объяснил, как рассчитан срок окончания режима самоограничения в России. Предположительная дата окончания режима самоизоляции, намеченная на 30 апреля, имеет обоснование.
Национальная служба новостейвчера в 08:11

Подробнее о событии

Вирусолог: Снятие режима самоизоляции может не быть резким

РЕН ТВ00:03

Вирусолог рассказал о жизни после самоизоляции

Национальная служба новостейвчера в 08:11

Вирусолог объяснил необходимость постепенной отмены ограничительных мер

РБКвчера в 21:10

Вирусолог рассказал россиянам о жизни после самоизоляции

Газета.Ruвчера в 19:58

Вирусолог пояснил, что ждет россиян после отмены режима самоизоляции

URA.Ruвчера в 18:38

Вирусолог оценил последствия отмены режима самоизоляции

РИА Новостивчера в 17:44

Вирусолог рассказал о жизни россиян после отмены режима самоизоляции

Известия00:01
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Происшествия

В Новосибирской области выявили десять новых случаев коронавируса

В Новосибирской области выявили десять новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 11 апреля в 23:43
54
Общество

Александра Васильева госпитализировали в Коммунарку

Клопс вчера в 04:43
295
Здоровье

В РКБ имени Куватова побывал глава Башкирии Радий Хабиров

Напомним, из-за подтвержденных случаев заболевания больницу закрыли на карантин, в здании остались около тысячи человек, которым предстоит провести здесь не менее 14 дней.
Бел.Ру вчера в 02:26
187
Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы об освобождении Вены

РБК вчера в 18:07
1
Происшествия

В Москве загорелся жилой дом на Ленинском проспекте

На Ленинском проспекте в Москве загорелся жилой дом, площадь пожара — 2 тысячи кв. метров, сообщили в главном управлении МЧС России по региону.
Ведомости вчера в 22:12
14
Общество

Министр здравоохранения Забайкалья опроверг новость о своей отставке

Министр здравоохранения Забайкальского края Валерий Кожевников в разговоре с корреспондентом ZabNews опроверг новость о своей отставке.
Zabnews.ru 00:07
1
Общество

Пропускная система заработает в Подмосковье 15 апреля

В Московской области в целях исключения лишних межличностных контактов и осуществления контроля за передвижениями с 15 апреля вводится система пропусков.
Известия 11 апреля в 13:24
1
Экономика

Российский бизнес не получит компенсации за простой в период пандемии

Российскому бизнесу не стоит ожидать компенсаций за простой производства в период пандемии нового типа коронавируса COVID-19.
Газета.Ru вчера в 22:43
97
Происшествия

На въездах в Москву частично перекрыли движение

На всех въездах в Москву частично перекрыли движение транспорта.
Lenta.ru вчера в 13:23
144
Здоровье

В ВОЗ объяснили, когда маски опасны для людей

Для профилактики коронавируса Минздрав рекомендует соблюдать правила личной гигиены — мыть руки с мылом и прикасаться к лицу только чистыми руками либо чистыми салфетками, носить одноразовые медицинские маски, которые нужно менять каждые два часа.
РИА Новости вчера в 21:32
25
Политика

Глава МВД Турции подал в отставку после введения комендантского часа

Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу подал заявление об отставке после критики из-за введения в стране 48-часового комендантского часа.
РБК вчера в 18:01
61
Экономика

Банки просят доступ к счетам претендентов на кредитные каникулы

Банки просят дать им доступ к счетам клиентов, претендующих на кредитные каникулы.
News.ru вчера в 23:39
1
Политика

Рогозина возмутило поздравление Госдепа с Днем космонавтики

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин раскритиковал поздравление Госдепа с Днем космонавтики, в котором не упоминался Юрий Гагарин.
РИА Новости вчера в 16:39
585
Армия и оружие

Высокопоставленный эстонский военный агрессивно высказался о России

В Эстонии систематически обвиняют Россию в оккупации крымского полуострова, а также в причастности в отравлении Скрипалей.
ГЛАС.RU вчера в 08:49
61
Происшествия

Читу накрыло дымом лесного пожара у станции Кука

Чита.Ру вчера в 20:14
3
Здоровье

Число заражённых коронавирусом в Бурятии выросло до 86 человек

Всего на утро 13 апреля в регионе выявлено 86 случаев заболевания COVID-2019, сообщает пресс-служба правительства республики.
Аргументы и Факты - Бурятия вчера в 21:59
69
Армия и оружие

Грузия и НАТО провели совместные учения в Черном море

Газета.Ru 11 апреля в 05:27
33
Футбол

Жена Мамаева возмущена введением штрафов за нарушение самоизоляции

Ведь ни разу не сказали о том, что введет карантин.
Vprognoze.ru вчера в 11:55
2
Общество

Назван наиболее ранний срок окончания эпидемии коронавируса в России

При наиболее оптимистичном развитии ситуации с COVID-19 эпидемия в России может закончиться в июне.
РИА Новости 11 апреля в 07:04
2,6K
Общество

Около 5 тыс. россиян планируется вернуть из-за рубежа в ближайшие дни

Около 5 тыс. российских граждан планируется вернуть домой из-за рубежа в ближайшие несколько дней.
Известия вчера в 16:33
148
Здоровье

Злоупотребление алкоголем приводит к тревожности и депрессиям

Дерматолог и официальный представитель фонда British Skin Foundation профессор Ник Лоув добавил, что злоупотребление алкоголем приводит к хроническому покраснению кожи.
МИР 24 вчера в 12:15
29
Происшествия

В Москве мужчина чуть не выпал из окна, пытаясь сделать селфи

В столичном районе Некрасовка мужчина едва не выпал из окна, пытаясь сделать селфи.
Российская газета вчера в 09:30
186
Общество

В Кремле не исключили перенос парада Победы с 9 мая

Новые Известия вчера в 08:22
936
Шоу-бизнес

Певица Татьяна Буланова оказалась в реанимации

Певицу, заслуженную артистку РФ Татьяну Буланову экстренно госпитализировали в Санкт-Петербурге.
URA.Ru 11 апреля в 19:26
643
Футбол

Сергей Ташуев: «Не смейтесь над чемпионатом Белоруссии, мы сами с огромными деньгами не выходим в евровесну»

Сравните, какие деньги вкладываются в российский футбол, а какие- в белорусский.
Спорт-Экспресс вчера в 06:05
Технологии

Эксперты Тechspot назвали лучшие подержанные видеокарты для покупки

iReactor вчера в 01:50
1
Общество

Приложение «Госуслуги стопкоронавирус» не распространяется на Москву

Минкомсвязи РФ разработало мобильное приложение "Госуслуги стопкоронавирус", пока оно работает в тестовом режиме.
Вести.Ru вчера в 13:35
384
Общество

Соловьев назвал Уткина психически больным за критику властей

Спортивный комментатор Василий Уткин — психически больной человек, слова которого не могут дискредитировать российское государство, считает телеведущий Владимир Соловьев.
Lenta.ru вчера в 04:26
1K
Религия

С понедельника у православных начинается Страстная неделя

С понедельника, 13 апреля, у православных начинается Страстная неделя Великого поста, которая завершится Пасхой, 19 апреля.
Урал-пресс-информ вчера в 13:11
Хоккей

Хоккеист «Эдмонтона» Кейв скончался в возрасте 25 лет

Vprognoze.ru 11 апреля в 13:59
1
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