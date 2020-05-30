Коронавирус
Kazanfirst.ruВирусолог рассказал, в каких регионах нужно тестировать на антитела
Как отметил вирусолог, для некоторых регионов эти анализы не имеют смысла. Речь идет о тех регионах, где пик заболеваемости коронавирусом еще не пройден.
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с чего всё началось
URA.RU рассказывало, что в Москве с 27 мая можно бесплатно сдать анализ на антитела к COVID-19. В Свердловской области планируют тоже начать массовое тестирование, ожидается, что первыми такую возможность получат жители Екатеринбурга.URA.Ruвчера в 08:19
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В проекте нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) для граждан из группы риска установлен штраф до 7 тыс. рублей за отказ от медосмотров и прививок.
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Пропажа озона стала причиной второго крупнейшего вымирания в истории
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Китай считает Польшу самым важным инструментом США против России
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На границе ДНР и ЛНР взорвалась бомба
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Lenta.ru 04:20
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США обвинили Россию в отправке фальшивой валюты в Ливию
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Коммерсантъ 03:54
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Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве
Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса.
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Норвегия могла обойтись без введения строгих ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной инфекции, заявила изданию The Spectator директор Норвежского института общественного здравоохранения Камилла Столтенберг.
Рамблер 28 мая в 07:41
Общество
Выплачивать пособия на детей до 15 лет начнут с 1 июня
Москва, 29 мая 2020, 16:58 — REGNUM Предоставление единовременной выплаты в 10 тысяч рублей на детей в возрасте от 3 до 15 лет начнётся 1 июня.
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Пушков ответил на слова Кравчука о полной изоляции России
Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил в интервью порталу "Гордон", что "остановить агрессивные дела" Москвы могут только объединенные действия международной коалиции.
РИА Новости вчера в 20:13