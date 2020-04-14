Коронавирус
Lenta.ruВирусолог рассказала об особом сценарии эпидемии коронавируса в России
Эпидемия коронавируса в России развивается по особому сценарию. Об этом порталу Ura.ru рассказала директор Института экономики здравоохранения ВШЭ, вирусолог Лариса Попович. По ее словам, российский сценарий пока не похож на другие, и это связано с несоблюдением москвичами режима самоизоляции.
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с чего всё началось
Об этом URA.RU сообщила директор института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович. «У нас были все шансы пойти по итальянскому или испанскому варианту, если бы не ввелись меры самоизоляции и дистанцирования», — сказала Попович.URA.Ruвчера в 07:44
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Вирусолог Лариса Попович: Пандемия коронавируса проходит в России по особому сценарию
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Эксперт о сценарии развития эпидемии в России: не испанский, но и не австрийский
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