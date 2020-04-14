Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruВирусолог рассказала об особом сценарии эпидемии коронавируса в России

Эпидемия коронавируса в России развивается по особому сценарию. Об этом порталу Ura.ru рассказала директор Института экономики здравоохранения ВШЭ, вирусолог Лариса Попович. По ее словам, российский сценарий пока не похож на другие, и это связано с несоблюдением москвичами режима самоизоляции.
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с чего всё началось

ВШЭ: почему изменилась скорость распространения коронавируса в России

Об этом URA.RU сообщила директор института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович. «У нас были все шансы пойти по итальянскому или испанскому варианту, если бы не ввелись меры самоизоляции и дистанцирования», — сказала Попович.
URA.Ruвчера в 07:44

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«По своему сценарию». В ВШЭ оценили развитие эпидемии в России

Радио Sputnik00:18

Вирусолог Лариса Попович: Пандемия коронавируса проходит в России по особому сценарию

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Эксперт ВШЭ: сценарий распространения COVID-19 в России не похож на другие

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Эксперт ВШЭ заявила об особом сценарии эпидемии коронавируса в России

РБК03:24

Эксперт ВШЭ заявила об особом сценарии эпидемии коронавируса в России

РИА Новостивчера в 23:17

Эксперт о сценарии развития эпидемии в России: не испанский, но и не австрийский

Общественное телевидение Россиивчера в 10:46

Эксперт ВШЭ рассказала об особом сценарии эпидемии коронавируса в России

МедиаПотоквчера в 06:00
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Анастасия Заворотнюк обратилась к Татьяне Навке

Газета.Ru 03:24
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Происшествия

Всех водителей на въезде в Москву начнут проверять на наличие пропуска

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РБК 05:03
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Общество

В Россию привезли штамм коронавируса из США

Коммерсантъ 04:21
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Политика

Почти 40% россиян уверены в отстаивании Путиным интересов олигархов

Президент Владимир Путин выражает интересы олигархов, банкиров и крупных предпринимателей, считают 38% россиян.
Ведомости вчера в 17:04
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Армия и оружие

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Сегодня утром КНДР в сторону Восточного (Японского) моря произвела запуски крылатых ракет, дальность полета которых составила около 150 км. Также были запущены ракеты класса "воздух - земля".
Российская газета 01:59
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Политика

Кадыров обвинил «Газпром» в финансировании «диверсионной газеты»

Глава Чечни Рамзан Кадыров обвинил «Газпром» в финансировании «диверсионной» «Новой газеты». По его мнению, это «общеизвестный факт».
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Технологии

Apple и Google оснастят свои ОС системой мониторинга коронавируса

Идею реализуют в два этапа: уже в мае появится интерфейс для взаимодействия между Android и iOS – он позволит использования официальных приложений систем здравоохранения.
Деловое.ТВ 12 апреля в 05:51
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Армия и оружие

Стало известно о зараженных коронавирусом в российской армии

В российской армии, по данным на 30 марта, было официально подтверждено не менее трех случаев заражения коронавирусом.
Lenta.ru 04:18
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Общество

Инфекционист Никифоров назвал жесткий карантин опасным

Жесткие карантинные меры во время пандемии коронавируса не всегда могут пойти во благо.
Вечерний курьер 02:29
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Общество

У десятков сотрудников Большого театра выявлен коронавирус

Уточняется, что тестирование на коронавирус за несколько дней до концерта «Мы вместе» прошли несколько сотен сотрудников театра, участвовавших в мероприятии.
REGNUM 01:16
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Армия и оружие

Названы сроки испытания «Циркона» с борта АПЛ

Взгляд.ру 01:41
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Политика

Путин назвал разгильдяйством вспышки коронавируса в некоторых регионах

Путин добавил, что ситуация с распространением коронавируса в регионах отстаёт от Москвы на 3-4 недели.
Говорит Москва вчера в 10:29
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Экономика

Экономист: Объем ВВП развитых стран может сократиться на 35 процентов

Из-за пандемии коронавируса объем ВВП развитых стран может сократиться на 35 процентов в апреле-июне по сравнению с первым кварталом этого года, считает главный экономист Goldman Sachs Ян Хатциус.
Российская газета 04:03
Общество

Вирусолог рассказал о жизни после отмены в России режима самоизоляции

Если режим самоизоляции будет отменен 30 апреля, россиянам не стоит ожидать резкого перехода к нормальной жизни.
Kazanfirst.ru вчера в 00:20
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Здоровье

В Пермском крае выявлено 27 новых случаев заражения коронавирусом

В Пермском крае выявлено 27 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает штаб по борьбе с инфекцией.
Рифей-Пермь 03:48
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Киберспорт

В Call of Duty: Warzone забанили 20 тысяч читеров за две недели

С момента релиза в Call of Duty: Warzone заблокировали больше 70 тыс. читеров, из них 20 тыс. — за последние две недели.
CyberSport.ru 01:53
Политика

Украинская община сравнила слова Турчинова о Крыме с болезнью

Глава украинской общины крымского региона Анастасия Гридчина сравнила слова бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова о возвращении Крыма и Донбасса под украинскую юрисдикцию с генетической болезнью.
РИА Новости 02:42
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Общество

В ПФР рассказали, кто получит по 5 тысяч рублей

Как сообщили Волжский.ру в Центре ПФР №1, рассчитывать на материальную поддержку смогут семьи, получившие маткапитал и имеющие детей в возрасте до 3 лет.
Волжский.ру 01:09
26
Общество

В Татарстане выявили ещё 23 новых случая заражения коронавирусом

По официальным данным на 14 апреля, в республике Татарстан выявили ещё 23 новых случая заражения коронавирусной инфекции за последние сутки.
Kazanfirst.ru 03:34
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Энергетика

Саудовская Аравия продолжила снижать цены на нефть

Эр-Рияд, 14 апреля 2020, 07:13 — REGNUM Нефтяная госкомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco опубликовала данные о ценах на свою нефть на май 2020 года, сообщает агентство Bloomberg.
REGNUM 00:13
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Экономика

В России могут ограничить полную стоимость ипотечного кредита

Президент РФ Владимир Путин в начале апреля поручил правительству совместно с ЦБ разработать программу действий по развитию жилищного строительства и ипотечного жилищного кредитования.
Интерфакс 03:40
Общество

В Тульской области губернатор получит дополнительные полномочия при ЧС

Законопроект, наделяющий губернатор Тульской области дополнительными полномочиями, внесён в Тульскую областную думу.
REGNUM 03:22
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Происшествия

В Тверской области произошла утечка брома на химзаводе

ТАСС 03:33
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Общество

Умер экс-глава Deutsche Bank в России Игорь Ложевский

Инвестбанкир Игорь Ложевский, входивший в совет директоров компании En+ Group, умер на 64-м году жизни.
РБК 04:40
19
Общество

В Москве зарегистрировали 1489 новых случаев заражения коронавирусом

Наибольшее число случаев коронавируса за сутки зарегистрировано в Москве - 1489, в Подмосковье 460 и Санкт-Петербурге - 121, сообщили журналистам в оперштабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
РИА Новости 03:33
35
Общество

Во Владимирской области выявлено 13 новых случаев коронавируса

Во Владимирской области зафиксировано 84 случая заболевания коронавирусом, 13 из них — за последние сутки.
Довод вчера в 04:22
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Футбол

22-летний бразильский футболист умер во время курса физиотерапии

Пресс-служба бразильского клуба «Гуарани» сообщает о кончине одного из футболистов команды.22-летний защитник Тьяго Кортес внезапно скончался во время прохождения процедур физиотерапии.O Guarany está de luto 😥Faleceu na tarde desta segunda (13), em Florianópolis nosso zagueiro Tiago Cortes.
Soccer.ru 02:19
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева рассказала, что потеряла ребенка

Телеведущая Лера Кудрявцева в ходе прямого эфира в инстаграме рассказала, что потеряла ребенка.
РИА Новости 02:39
9
Общество

Названы места повышенной опасности в период пандемии коронавируса

Аптеки и магазины являются самыми опасными для посещения местами во время пандемии коронавируса. Именно там высок риск заражения.
Российская газета вчера в 22:36
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Экономика

Появилась петиция с требованием отставки Сечина

На сайте Change. org была опубликована петиция с требованием уволить Игоря Сечина с поста главы "Роснефти".
Pravda.Ru вчера в 05:52
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