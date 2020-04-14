Об этом URA.RU сообщила директор института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович. «У нас были все шансы пойти по итальянскому или испанскому варианту, если бы не ввелись меры самоизоляции и дистанцирования», — сказала Попович.

с чего всё началось

Эпидемия коронавируса в России развивается по особому сценарию. Об этом порталу Ura.ru рассказала директор Института экономики здравоохранения ВШЭ, вирусолог Лариса Попович. По ее словам, российский сценарий пока не похож на другие, и это связано с несоблюдением москвичами режима самоизоляции.

Вирусолог рассказала об особом сценарии эпидемии коронавируса в России

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