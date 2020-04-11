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Вирусолог спрогнозировал окончание эпидемии коронавируса в России
НТВ
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Москва, 12 апреля 2020, 08:34 — REGNUM Эпидемия коронавируса в России при наиболее оптимистичном развитии ситуации может закончиться в июне, считает главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев.В источнике
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Вирусолог Зуев: спад эпидемии коронавирусной инфекции нужно ждать не раньше июня

Самый оптимистичный прогноз о времени завершения эпидемии COVID-19 в РФ — начало июня. Об этом рассказал советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев в интервью изданию "Парламентская газета".
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