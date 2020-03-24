Коронавирус
Газета.RuВирусолог спрогнозировал пик эпидемии коронавируса в России
Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн рассказал, когда в России будет всплеск заражения коронавирусом.
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с чего всё началось
Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн рассказал, когда в России будет пик заболеваемости коронавирусом COVID-19. Число инфицированных новым коронавирусом COVID-19 в России увеличилось за сутки с 1036 до 1264, число выздоровевших - с 45 до 49 человек.Национальная служба новостейвчера в 06:01
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