Коронавирус

Газета.RuГазета.RuВирусолог спрогнозировал пик эпидемии коронавируса в России

Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн рассказал, когда в России будет всплеск заражения коронавирусом.
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Вирусолог спрогнозировал пик заболеваемости COVID-19 в России

Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн рассказал, когда в России будет пик заболеваемости коронавирусом COVID-19. Число инфицированных новым коронавирусом COVID-19 в России увеличилось за сутки с 1036 до 1264, число выздоровевших - с 45 до 49 человек.
Национальная служба новостейвчера в 06:01

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Вирусолог обозначил пик эпидемии коронавируса в России

РБКвчера в 22:29

В России спрогнозировали пик эпидемии коронавируса

URA.Ruвчера в 22:26

Петербуржец с коронавирусом скончался

Национальная служба новостейвчера в 09:23

Вирусолог дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусом в России

RT на русскомвчера в 21:30

Спрогнозирован пик заболеваемости коронавирусом в России

Lenta.ruвчера в 19:33

Вирусолог спрогнозировал пик эпидемии коронавируса в России

РИА Новостивчера в 18:41

Эксперт спрогнозировал пик эпидемии коронавируса в России

Известиявчера в 21:49
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Армия и оружие

Турция перебросила в сирийскую провинцию Идлиб ЗРК

RuNews24.ru вчера в 10:04
Общество

В Москве уточнили наказание для нарушивших самоизоляцию пенсионеров

Говорит Москва вчера в 04:53
Общество

В правительстве задумались над ограничением передвижения по России

Правительство России рассматривает возможность ограничить передвижение по всей стране. Об этом со ссылкой на источник сообщает РИА Новости.
Lenta.ru вчера в 04:09
Политика

Россия с 30 марта временно закроет госграницу

Правительство России поручило с 30 марта временно ограничить движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные и другие пункты пропуска через государственную границу РФ, включая сухопутный участок российско-белорусской границы.
ТАСС вчера в 10:26
Общество

В больницу в Коммунарке попал миллиардер

Lenta.ru вчера в 12:06
Здоровье

Жертвами коронавируса в США стали более 2 тыс. человек

Свыше 2 тыс. человек скончались в США из-за коронавируса, сообщил университет Джонса Хопкинса.
Взгляд.ру вчера в 21:27
Общество

Грузия находится на грани неуправляемой эпидемии коронавируса

Грузия находится на грани полномасштабной и неуправляемой эпидемии коронавирусной инфекции, заявил руководитель Национального центра по контролю заболевания и общественного здоровья страны Амиран Гамкрелидзе.
Московский Комсомолец вчера в 19:40
Политика

В Москву стягивают бронетехнику и военных

Жители Москвы и Подмосковья начали публиковать в соцсетях ролики и фотоснимки, на которых демонстрируются колонны бронетехники и автобусы с военными, движущиеся в столицу РФ.
Discover24 27 марта в 05:51
Экономика

«Роснефть» сообщила о прекращении работы в Венесуэле и продаже активов

«Роснефть» прекратит свою работу в Венесуэле и продаст активы, связанные с деятельностью в этой стране, говорится в сообщении компании.
РБК вчера в 15:44
Общество

Биолог дал прогноз по ситуации с коронавирусом в России

Профессор, доктор биологических наук Константин Северинов в беседе с RT оценил перспективы развития ситуации с распространением нового коронавируса в России.
РИА Новости вчера в 21:30
Общество

Биолог оценила российскую схему лечения пациентов с коронавирусом

Эффективность препарата «Мефлохин», который входит в представленную российскими учеными схему лечения от коронавируса, доказана, и он менее токсичен для человека, чем препараты-аналоги.
Lenta.ru вчера в 15:38
Путешествия

Туристы пожаловались на выселение из гостиниц в Сочи

Туристы жалуются на администрацию гостиниц в Сочи, которые решили выселить постояльцев или отказать им в питании на фоне введенных в городе ограничений из-за распространения коронавируса.
Интерфакс вчера в 12:55
Наука

Коронавирус становится неопасным при повышенной температуре

Экономика сегодня вчера в 16:25
Шоу-бизнес

Дочь Анастасии Заворотнюк рассказала о трудном разговоре с мамой

Дочь Анастасии Заворотнюк рассказала о трудном разговоре с мамой Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк, 24-летняя Анна, рассказала о том, как мама поддержала ее в трудную минуту.
Экспресс газета вчера в 11:05
Общество

Рошаль назвал сроки улучшения ситуации с коронавирусом в России

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в России может улучшиться через два-три месяца.
Известия вчера в 11:12
Общество

Власти Москвы могут продлить длинные выходные из-за коронавируса

Ракова добавила, что в настоящее время проводится 4 тысячи тестов на коронавирус в сутки.
Эхо Москвы 26 марта в 14:30
Здоровье

Кремлевские врачи дали рекомендации на период пандемии коронавируса

Врач посоветовал строго выполнять все рекомендации и войти в режим жесткой самоизоляции.
РИА Новости вчера в 02:12
Политика

ЛНР приравняла линию разграничения к госгранице

"Постановляю определить, что линия фактического разграничения, проходящая между территорией, находящейся под контролем Луганской народной республики, и территорией Луганской народной республики, временно находящейся под контролем государства Украина, приравнивается к статусу государственной границы", - говорится в тексте документа, опубликованного на официальном сайте главы республики в субботу.
РИА Новости вчера в 11:58
Гаджеты

В Сети раскрыты характеристики нового смартфона Samsung Galaxy M11

В Сети стали известны характеристики нового смартфона Samsung Galaxy M11.
Дни24 вчера в 11:45
Футбол

Футболисты «Ювентуса» согласились четыре месяца не получать зарплату

Поскольку мировая экономика переживает кризис из-за пандемии коронавируса, футболисты «Юве» готовы четыре месяца не получать заработную плату.
ProstoProSport вчера в 15:47
Здоровье

Назвали новый признак заражения коронавирусом

Специалисты Американской академии офтальмологии предупредили о том, что один из ранних признаков заражения коронавирусом – это конъюнктивит, представляющий собой воспаление слизистой оболочки глаза.
ToDay News Ufa вчера в 07:31
Общество

«Леруа Мерлен» отказался от карантина и собрал толпы людей. Как его закрывали

Проигнорировавшие указ о карантине магазины проработали недолго и теперь принудительно закрываются по всей стране.
66.ru вчера в 05:58
Здоровье

В Красноярске медсестра заразилась коронавирусом

В Красноярске медсестра заразилась коронавирусом В Красноярске первичный тест на коронавирус оказался положительным у медсестры больницы скорой медицинской помощи (БСМП), которая работала с зараженными коронавирусом, сообщает местный телеканал "Енисей".
Медиазона вчера в 09:45
Политика

Мадуро сообщил, что ожидает второй борт из России с медоборудованием

Президент Николас Мадуро сообщил в субботу, что в ближайшие дни из России в Венесуэлу прибудет второй борт с медицинским оборудованием для борьбы с COVID-19.
РИА Новости вчера в 20:21
Общество

Лекарства при эпидемии для стандартной аптечки назвал доктор Мясников

Врач отметил, что коронавирусную инфекцию может подхватить каждый, а антибиотики бесполезны.
SMINEWS в Подольске 27 марта в 02:22
Технологии

ФАС добавила голосовые помощники в список ПО для предустановки

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) расширила список российского программного обеспечения, необходимого для предустановки на гаджеты в России.
RuNews24.ru 26 марта в 16:30
Происшествия

В Иркутске выявили первый случай заражения коронавирусом

Первый официальный случай коронавирусной инфекции подтвержден в Иркутске у 62-летней женщины, сообщает пресс-служба правительства региона.
РИА Новости вчера в 20:01
Общество

В России появился дефицитный товар за 500 тысяч рублей

Андриевский отметил, что тепловизор стоит в районе 300-500 тысяч рублей, что является посильной нагрузкой на компанию.
Газета.Ru вчера в 23:19
Общество

Главврач в Коммунарке рассказал о пике эпидемии коронавируса в Москве

Главный врач больницы №40 в Коммунарке, предназначенной для лечения зараженных коронавирусом, Денис Проценко в беседе с российским общественным деятелем Нютой Федермессер рассказал, что уже на следующей неделе Москва может столкнуться с пиком распространения коронавируса COVID-2019.
Московский Комсомолец 26 марта в 17:58
Музыка

Little Big представила «карантинную» версию своей песни

РИА Новости вчера в 21:24
Как работают Яндекс.Новости?
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