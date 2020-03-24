Коронавирус
ИзвестияЭксперт спрогнозировал пик эпидемии коронавируса в России
Пик распространения коронавируса в России может наступить в конце апреля. Об этом заявил доктор медицинских наук, член РАЕН и Нью-Йоркской академии наук Анатолий Альштейн.
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с чего всё началось
Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн рассказал, когда в России будет пик заболеваемости коронавирусом COVID-19. Число инфицированных новым коронавирусом COVID-19 в России увеличилось за сутки с 1036 до 1264, число выздоровевших - с 45 до 49 человек.Национальная служба новостейвчера в 06:01
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Общество
Власти Сингапура лишили гражданства нарушителя домашнего карантина
Власти Сингапура отобрали гражданство у местного жителя за грубые нарушения домашнего карантина в связи с эпидемией нового коронавируса, передает ТАСС.
Футбол
В «Валенсии» выявлено 25 случаев заражения коронавирусом
В испанской «Валенсии» отмечено 25 случаев заражения коронавирусом.
Политика
Мадуро сообщил, что ожидает второй борт из России с медоборудованием
Президент Николас Мадуро сообщил в субботу, что в ближайшие дни из России в Венесуэлу прибудет второй борт с медицинским оборудованием для борьбы с COVID-19.
Путешествия
Сочинские гостиницы начали выселять гостей
В четверг, 26 марта, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подписал распоряжение о приостановке бронирования и заселения отдыхающих в гостиницах и отелях региона в период объявленной в стране нерабочей недели.
Энергетика
Цена на нефть Brent снизилась до 25 долларов за баррель
Мировые цены на нефть идут на снижение, пишет RT. По состоянию на 27 марта баррель нефти марки Brent оценивается ниже $25.
Политика
Грузия отказалась пропустить российских граждан из Армении в РФ
Ереван, 29 марта 2020, 07:36 — REGNUM Российские граждане, желающие вернуться из Армении в Россию, не могут попасть на родину из-за отказа грузинской стороны пропускать их через свою территорию сухопутным путем, 28 марта сообщает посольство РФ в Ереване на своей странице в Facebook.
Экономика
Мишустин рассказал о налоговых льготах для малого и среднего бизнеса
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Мишустин также рассказал, что малому и среднему бизнесу со стороны государства будут обеспечены беспроцентные кредиты на неотложные нужды.
Общество
В Уфе в первый день карантина устроили вечеринку
Толпа молодых и озорных подростков забилась в клуб Room.
Политика
Россия и США прекращают инспекции в рамках СНВ-3 из-за коронавируса
Руководитель американской Ассоциации по контролю над вооружениями Дэрил Кимболл заявил, что Россия и США приостановили инспекцию в рамках Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) из-за вспышки коронавируса.
Общество
Минздрав рассказал о влиянии климата на распространение коронавируса
"Солнце действительно препятствует распространению коронавируса, но не при тех температурах, которые сегодня.
Экономика
«Роснефть» сообщила о прекращении работы в Венесуэле и продаже активов
«Роснефть» прекратит свою работу в Венесуэле и продаст активы, связанные с деятельностью в этой стране, говорится в сообщении компании.
Общество
Первый младенец с коронавирусом умер в США
Первый младенец с коронавирусом COVID-19 умер в США.
Происшествия
В Омской области выявили первые случаи коронавирусной инфекции
Омск, 29 марта 2020, 01:34 — REGNUM Три первых пациента с коронавирусом нового типа зарегистрированы в Омской области, 28 марта сообщает пресс-служба правительства региона.
Шоу-бизнес
Песков подтвердил, что присутствовал на одной вечеринке с Лещенко
У певца подтвердился коронавирус Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что, побывал на дне рождения Аллы Крутой, где также, по данным СМИ, находился инфицированный коронавирусом Лев Лещенко.
Финансы
Опубликован прогноз по курсу рубля на выходной неделе
Курс доллара в выходную неделю может составить 77-80 рублей, а евро — 84-86 рублей.
Происшествия
Тесты на коронавирус у вахтовиков с Ямала оказались отрицательными
У 20 вахтовиков, которых госпитализировали с Бованенковского нефтегазоконденсатного месторождения (разрабатывается ООО «Газпром добыча Надым»), не обнаружили коронавируса.
Общество
Лекарства при эпидемии для стандартной аптечки назвал доктор Мясников
Врач отметил, что коронавирусную инфекцию может подхватить каждый, а антибиотики бесполезны.
Гаджеты
Huawei выпустила новую прошивку для смартфонов EMUI 10.1
В ходе премьеры смартфонов линейки P40 компания Huawei анонсировала EMUI 10.1.
Общество
В России появился дефицитный товар за 500 тысяч рублей
Андриевский отметил, что тепловизор стоит в районе 300-500 тысяч рублей, что является посильной нагрузкой на компанию.
Здоровье
В Якутске коронавирус предположительно выявлен у сотрудника больницы
Коронавирус предположительно выявлен у сотрудника городской больницы в Якутске, всех врачей и пациентов больницы в микрорайоне «Авиапорт» изолировали, рассказала заместитель правительства республики Ольга Балабкина.
Общество
ПФР досрочно перечислил пенсии и пособия за апрель
Пенсионный фонд досрочно профинансировал выплату пенсий и пособий за апрель, сообщили в пресс-службе организации.
Общество
Рошаль посоветовал ходить в магазин в перчатках
В продуктовые магазины необходимо ходить в перчатках, чтобы не заразиться коронавирусом COVID-19, считает президент союза медицинского сообщества «Национальная медицинская палата», доктор Леонид Рошаль.
Происшествия
В Оренбурге скончался пациент с коронавирусом
Общество
Метели и гололедица ожидают москвичей в понедельник
Похолодание, дождь, метель, гололедица и налипание мокрого снега ожидают москвичей в понедельник, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Экономика
Россияне нашли способ спасти рублевые сбережения
Россияне с помощью ипотеки спасают свои рублевые сбережения от обесценивания.
Общество
Военный медицинский центр начали строить в Нижнем Новгороде
Общество
В Мурманской области ограничили въезд в два города из-за коронавируса
Власти Мурманской области приняли решение ограничить въезд в города Кировск и Апатиты из-за угрозы распространения коронавируса нового типа.
Политика
В Москву стягивают бронетехнику и военных
Жители Москвы и Подмосковья начали публиковать в соцсетях ролики и фотоснимки, на которых демонстрируются колонны бронетехники и автобусы с военными, движущиеся в столицу РФ.
Политика
В Госдуме прокомментировали петицию о создании базы НАТО в Мариуполе
Депутат Госдумы Андрей Козенко ответил на украинскую петицию с предложением создать военную базу НАТО в Мариуполе (Азовское море).