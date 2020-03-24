Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн рассказал, когда в России будет пик заболеваемости коронавирусом COVID-19. Число инфицированных новым коронавирусом COVID-19 в России увеличилось за сутки с 1036 до 1264, число выздоровевших - с 45 до 49 человек.

с чего всё началось

Пик распространения коронавируса в России может наступить в конце апреля. Об этом заявил доктор медицинских наук, член РАЕН и Нью-Йоркской академии наук Анатолий Альштейн.

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