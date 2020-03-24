Коронавирус

Газета.RuГазета.RuВирусолог спрогнозировал пик эпидемии коронавируса в России

Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн рассказал, когда в России будет всплеск заражения коронавирусом.
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Вирусолог спрогнозировал пик заболеваемости COVID-19 в России

Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн рассказал, когда в России будет пик заболеваемости коронавирусом COVID-19. Число инфицированных новым коронавирусом COVID-19 в России увеличилось за сутки с 1036 до 1264, число выздоровевших - с 45 до 49 человек.
Национальная служба новостей06:01

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Петербуржец с коронавирусом скончался

Национальная служба новостей09:23

Эксперт рассказал, когда ждать пика эпидемии COVID-19 в России

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Спрогнозирован пик заболеваемости коронавирусом в России

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Вирусолог дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусом в России

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Эксперт спрогнозировал пик эпидемии коронавируса в России

Известия21:49

В России спрогнозировали пик эпидемии коронавируса

URA.Ru22:26

Вирусолог спрогнозировал пик эпидемии коронавируса в России

Газета.Ru21:14
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Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 22:35, Ашберн
Общество

Вирусолог рассказал, как коронавирус будет распространяться по России

Щелканов выразил надежду, что такой массовой эпидемии, как Евросоюзе и Америке в России не будет.
Деловое.ТВ 14:12
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В Иркутске подтвердили первый случай коронавируса

Правительство Иркутской области официально подтвердило первый в регионе случай заражения коронавирусной инфекцией.
Российская газета 13:25
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Lenta.ru 20:14
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Анонс NVIDIA Ampere перенесён на сентябрь вслед за Computex 2020

Источник изображения: NVIDIA Организаторы одной из самых важных для отрасли компьютерных выставок на днях были вынуждены заявить, что переносят Computex 2020 с начала июня на конец сентября, а продолжительность мероприятия сокращается с пяти до трёх дней.
3DNews 26 марта в 07:43
Общество

Лукашенко ответил на слова о влиянии вирусов на его график

Известия 11:52
Политика

Россия закрывает все сухопутные границы из-за коронавируса

Россия с 30 марта временно закрывает сухопутную границу, включая российско-белорусский участок.
Российская газета 10:31
Общество

Глава Минздрава заявил об эффективности четырехслойных марлевых масок

Глава Министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что четырехслойные марлевые маски эффективны для защиты от коронавирусной инфекции и предотвращения ее распространения.
Инфорос 14:09
Общество

В России появился дефицитный товар за 500 тысяч рублей

В России наряду с гречкой и медицинскими масками появился еще один дефицитный товар — тепловизор стоимостью от 300 до 500 тысяч рублей.
Lenta.ru 21:25
Экономика

«Роснефть» сообщила о прекращении работы в Венесуэле и продаже активов

«Роснефть» прекратит свою работу в Венесуэле и продаст активы, связанные с деятельностью в этой стране, говорится в сообщении компании.
РБК 15:44
Общество

В США впервые умер младенец с коронавирусом

В США скончался первый младенец с коронавирусом. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Департамент здравоохранения штата Иллинойс.
Газета.Ru 22:14
Энергетика

На рынке США возникли отрицательные цены на нефть

Элизабет Мерфи, аналитик консалтинговой компании ESAI Energy, пояснила Bloomberg, что из-за удаленности мест добычи вайомингской нефти от морских портов ее сложно транспортировать потребителям.«В местах, где хранилища быстро заполняются, цены могут уйти в минус», — подтвердила она.
РБК вчера в 14:38
Шоу-бизнес

Жена Игоря Николаева рассказала о состоянии артиста

Супруга российского певца Игоря Николаева Юлия Проскурякова прокомментировала информацию СМИ о его госпитализации с подозрением на коронавирус.
ФАН вчера в 07:53
Здоровье

В США офтальмологи сообщили о новом симптоме заражения коронавирусом

В США офтальмологи рассказали СМИ о новом симптоме заражения коронавирусом.
Evo-rus.com 05:20
Музыка

Little Big представила «карантинную» версию своей песни

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Lenta.ru 12:06
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Ученые раскрыли механизм возникновения сверхмассивных черных дыр

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В Ростове во время тушения пожара на левом берегу Дона у стадиона "Ростов Арена" погиб пожарный Алексей Кравцов.
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Представитель ВОЗ заявила о боли из-за гуляющих парами москвичей

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РИА Новости 10:10
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В России представили схему лечения коронавирусной инфекции

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) представило схему лечения коронавирусной инфекции с помощью препарата «Мефлохин», который ранее использовался против малярии.
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