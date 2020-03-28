Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиВирусолог спрогнозировал пик эпидемии коронавируса в России

Пик распространения коронавируса в России может наступить через месяц. Об этом в эфире НСН заявил доктор медицинских наук, член РАЕН и Нью-Йоркской академии наук Анатолий Альштейн.
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Вирусолог спрогнозировал пик заболеваемости COVID-19 в России

Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн рассказал, когда в России будет пик заболеваемости коронавирусом COVID-19. Число инфицированных новым коронавирусом COVID-19 в России увеличилось за сутки с 1036 до 1264, число выздоровевших - с 45 до 49 человек.
Национальная служба новостейвчера в 06:01

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Вирусолог назвал сроки пика эпидемии коронавируса в России

Газета.Ru02:26

Вирусолог обозначил пик эпидемии коронавируса в России

РБКвчера в 22:29

Петербуржец с коронавирусом скончался

Национальная служба новостейвчера в 09:23

Вирусолог дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусом в России

RT на русскомвчера в 21:30

Спрогнозирован пик заболеваемости коронавирусом в России

Lenta.ruвчера в 19:33

Вирусолог спрогнозировал пик эпидемии коронавируса в России

РИА Новостивчера в 18:41

Эксперт спрогнозировал пик эпидемии коронавируса в России

Известиявчера в 21:49
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Происшествия

Восьмой случай коронавируса выявлен в Новосибирске

Оперативный штаб НСО по борьбе с коронавирусом опубликовал сводку за 29 марта.
Atas.info 02:17
Происшествия

В Челябинской области подтвердился девятый случай коронавируса

Новосибирская лаборатория «Вектор» подтвердила девятый случай заболевания коронавирусной инфекцией в Челябинской области, сообщает пресс-служба минздрава региона.
Коммерсантъ Челябинск вчера в 06:28
Здоровье

Рошаль рассказал о перспективах вакцинации против коронавируса

Пандемия COVID-19 Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса пандемией.
РИА Новости 00:42
Наука

Определили температуру уничтожения коронавируса

Как передает ToDay News Ufa со ссылкой на учёных, вирусу может противостоять лишь высокая температура 56 градусов по Цельсию.
ToDay News Ufa вчера в 15:49
Политика

На польской границе Украины собрались многокилометровые очереди

На границе Украины и Польши вечером 27 марта - накануне закрытия пешего перехода – собрались многокилометровые очереди из украинцев, желающих успеть вернуться на родину.
Газета.Ru вчера в 03:23
Экономика

«Роснефть» объявила о прекращении деятельности в Венесуэле

Компания "Роснефть" объявила о прекращении деятельности в Венесуэле и продаже активов, связанных с деятельностью в этой стране.
ТАСС вчера в 13:53
Общество

От коронавируса впервые умер младенец

Lenta.ru вчера в 23:10
Общество

«Почта России» изменит режим работы с 30 марта по 5 апреля

«Почта России» изменит режим работы в период с 30 марта по 5 апреля. Об этом сообщается в пресс-релизе компании.
Вечерняя Москва 27 марта в 10:35
Общество

В правительстве задумались над ограничением передвижения по России

Правительство России рассматривает возможность ограничить передвижение по всей стране. Об этом со ссылкой на источник сообщает РИА Новости.
Lenta.ru вчера в 04:09
Общество

Спецпоезд с украинцами прибыл из Москвы в Киев

Газета.Ru 02:45
Происшествия

В Сызрани случайный взгляд врача спас от вероятной смерти пациентку

Придя на прием к врачу, 45-летняя женщина - жительница Сызрани совершенно случайно узнала, что буквально через несколько месяцев ее жизнь может превратиться буквально в ад.
Ugpressa.ru вчера в 16:33
Финансы

ЦБ установил курс доллара на 27 марта на уровне 78,72 рубля

Центральный банк РФ установил курсы основных валют на 27 марта: доллара США на уровне 78,72 рублей, евро - 85,96 рублей за единицу.
Российская газета 26 марта в 06:28
Армия и оружие

Две ракеты хуситов перехвачены над Саудовской Аравией

Коммерсантъ вчера в 21:38
Общество

Гузеева возмутилась из-за толп людей в Москве

Газета.Ru вчера в 16:49
Общество

Итальянское ТВ показало новые кадры работы военных из России в Бергамо

Итальянский новостной телеканал Tgcom24 в субботу вечером показал новые кадры работы российских специалистов в городе Бергамо.
РИА Новости вчера в 19:09
Происшествия

Поиски пилота Су-27 в Черном море прекратили

Поиски пилота самолета Су-27, упавшего в акватории Черного моря, прекратили спустя двое суток.
Lenta.ru 27 марта в 17:35
Общество

Сроки проведения ЕГЭ и ОГЭ перенесли

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что старт основной кампании единых государственных экзаменов переносится с 25 мая на 8 июня из-за ситуации с COVID-19, сообщается на сайте министерства.
ИжевскИнфо.РУ 27 марта в 07:47
Путешествия

Туристы пожаловались на выселение из гостиниц в Сочи

Туристы жалуются на администрацию гостиниц в Сочи, которые решили выселить постояльцев или отказать им в питании на фоне введенных в городе ограничений из-за распространения коронавируса.
Интерфакс вчера в 12:55
Здоровье

В Тернопольской области на Украине 21 медик заражен коронавирусом

Замруководителя сообщил, что оперативный штаб района официально признал заболевшими коронавирусной пневмонией 36 жителей.
Красная весна вчера в 13:15
Общество

В Китае рассказали, как нужно промывать нос при коронавирусе

Как передает ToDay News Ufa, фармацевт аптеки третьей больницы Пекинского университета Ван Хайин сделал вывод о том, что недостаточно просто мыть руки с мылом, как советуют все медики.
ToDay News Ufa вчера в 16:11
Общество

В России появился дефицитный товар за 500 тысяч рублей

Андриевский отметил, что тепловизор стоит в районе 300-500 тысяч рублей, что является посильной нагрузкой на компанию.
Газета.Ru вчера в 23:19
Общество

В России утвержден перечень товаров первой необходимости

Премьер РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение правительства, которым утверждается перечень товаров первой необходимости за исключением продовольственных товаров.
Интерфакс вчера в 09:48
Авто

Единственный в своем роде: полноприводный капотник от КамАЗа

Внедорожный грузовик имел полную массу 20,2 тонны, грузоподъемность 10 тонн, а также максимальную скоростью до 90 км/ч, основной топливный бак на 350 литров и дополнительный на 210 литров.
Российская газета вчера в 02:00
Фигурное катание

Тарасова ответила на критику финской фигуристки в адрес Тутберидзе

ProstoProSport 27 марта в 09:02
Общество

Собянин сообщил о потоке звонков на горячую линию по коронавирусу

Поток звонков, поступающих на горячую линию по коронавирусу в Москве, достигает 1 млн в сутки, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в интервью телеканалу «Россия 1».
РБК 02:58
Политика

В Москву стягивают бронетехнику и военных

Жители Москвы и Подмосковья начали публиковать в соцсетях ролики и фотоснимки, на которых демонстрируются колонны бронетехники и автобусы с военными, движущиеся в столицу РФ.
Discover24 27 марта в 05:51
Энергетика

Операторы нефтепроводов США попросили ограничить добычу

Нефтепроводные компании США попросили производителей ограничить добычу нефти, сообщил в своем твиттере Райан Ситтон, комиссар регулирующего органа, отвечающего за освоение нефтяных месторождений в Техасе.
Интерфакс вчера в 14:53
Происшествия

Десять лет назад в московском метро произошел двойной теракт

Напомню, что 29 марта 2009 года в час пик на двух центральных станциях московского метро с интервалом в 40 минут сработали взрывные устройства.
Эхо Москвы 02:10
Политика

В Госдуме прокомментировали петицию о создании базы НАТО в Мариуполе

Депутат Госдумы Андрей Козенко ответил на украинскую петицию с предложением создать военную базу НАТО в Мариуполе (Азовское море).
Газета.Ru вчера в 14:42
Общество

ВОЗ сообщила сроки спада эпидемии коронавируса в России

Спад эпидемии коронавируса в России наступит в мае.
ФАН вчера в 07:51
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