Будьте в Плюсе
Главное
США
Интересное
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Известия
Известия

Вирусолог рассказал о странности распространения коронавируса в России

Вирусолог, сотрудник Центра имени Гамалеи Феликс Ершов 19 сентября рассказал о странности российского сценария распространения коронавирусной инфекции.В источнике
С чего всё началось
URA.Ru

В центре Гамалеи указали на странность пандемии коронавируса в РФ

Коронавирус в России распространяется не так, как в других странах. Таким мнением с URA.RU поделился вирусолог, сотрудник центра имени Гамалеи, академик РАН Феликс Ершов.
URA.Ruвчера в 09:06
Подробнее о событии
РЕН ТВ

Эксперт выявил странности распространения коронавируса в России

РЕН ТВ18:39
РИА Новости

Вирусолог рассказал о своеобразности распространения COVID-19 в России

РИА Новости19:07
РБК

Вирусолог указал на странности распространения COVID-19 в России

РБК19:00
Народные новости

Ученый РАН отметил «своеобразность» эпидемии коронавируса в России

Народные новости20:34
Газета.Ru

В центре Гамалеи назвали странности распространения COVID-19 в РФ

Газета.Ruвчера в 12:06
Известия

Вирусолог рассказал о странности распространения коронавируса в России

Известиявчера в 11:20
URA.Ru

В центре Гамалеи указали на странность пандемии коронавируса в РФ

URA.Ruвчера в 09:06

В Самарской области не вводят ограничения, но ужесточают контроль

Медики заявляют о том, что рост числа заразившихся жителей Самарской области происходит во многом из-за "ослабленной санитарной настороженности": люди не надевают маски, охотно вступают в социальные контакты, полагая, что опасность миновала.
В Самарской области не вводят ограничения, но ужесточают контроль
СитиТрафиквчера в 00:35
7

Фармаколог объяснил стоимость российского препарата от коронавируса

Объявленная накануне стоимость препарата от коронавируса «Арепливир» в 12 320 руб. обусловлена очень высоким спросом и сложившейся эпидемиологической обстановкой, рассказал фармаколог Николай Беспалов в эфире радио «Комсомольская правда».
Фармаколог объяснил стоимость российского препарата от коронавируса
Ведомостивчера в 04:30
2,2K

В России приняли меры по налоговой поддержке IT-компаний

Москва, 19 сентября 2020, 19:25 — REGNUM В Российской Федерации приняты беспрецедентные меры по налоговой поддержке IT-компаний в виде снижения ставки по налогу на прибыль с 20% до 3%. Важные решения приняло правительство РФ в 2020 году.
REGNUMвчера в 12:25