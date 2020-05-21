Коронавирус

Газета.RuГазета.RuВирусолог заявил, что пик эпидемии коронавируса в России пройден

По последним данным, в России выявлено 308 705 случаев заражения новым коронавирусом. 31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань.
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Вирусолог: Пик эпидемии коронавируса пройден

Доктор медицинских наук, вирусолог в эфире НСН объяснил, почему можно говорить, что пик эпидемии в России преодолен. Количество выздоровевших от коронавируса за сутки в России впервые с начала пандемии превысило число заболевших. За вторник выписали 9262 пациента, тогда как заболели 8764 человека.
Национальная служба новостейвчера в 06:38

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Вирусолог заявил о пройденном пике коронавируса в России

Известиявчера в 22:18

Вирусолог прокомментировал снижение числа заболевших COVID-19 в России

Москва 24вчера в 08:01

Вирусолог заявил, что Россия преодолела пик и плато по коронавирусу

РЕН ТВвчера в 09:47

Вирусолог не исключил, что РФ прошла плато и пик заболеваемости COVID-19

News.ruвчера в 08:49

Пик эпидемии коронавируса в России пройден, заявил вирусолог

РИА Новостивчера в 20:13

Вирусолог: Пик эпидемии коронавируса пройден

Национальная служба новостейвчера в 06:38

«Пока все продолжается»: вирусологи предостерегли россиян

Рамблервчера в 04:55
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Общество

В Туле медсестру наказали за работу в купальнике

Медсестра Тульской областной клинической больницы, работающая в инфекционном госпитале с больными COVID-19, надела купальник под спецкостюм.
Российская газета вчера в 03:24
5,8K
Общество

Власти протестируют способ сокращения конфликтов с жителями из-за строек

В прошлом году в России было несколько громких градостроительных конфликтов — например, протесты против строительства храма в сквере у Театра драмы в Екатеринбурге и против бетонирования набережной в Вологде.
РБК вчера в 17:00
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Религия

День Иоанна Богослова: что запрещено делать 21 мая

21 мая волгоградцам следует быть сдержанными, лучше остаться дома и сделать генеральную уборку.
Волгоградская правда вчера в 23:10
Общество

Мясников объяснил свои слова «кому положено умереть — помрут»

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил в Telegram-канале, что его слова "Кому положено умереть — помрут" и "Мы все равно все переболеем" исказили.
РИА Новости вчера в 06:30
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Общество

В России могут смягчить условия выхода на пенсию

В России могут смягчить условия досрочного выхода на пенсию, сообщили "Известия" со ссылкой на источник.
РИА Новости вчера в 05:07
1,9K
Фигурное катание

Фигуристка Загитова показала, что ей подарили на день рождения

Ранее заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова пожелала Загитовой счастливой жизни в день её рождения.
RT на русском 18 мая в 11:45
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Общество

Туристы обнаружили на Урале гигантскую «копию» пирамиды Хеопса

Во время очередного похода в Приполярном Урале туристы наткнулись на уникальную гору, напомнившую очевидцам о пирамидах в Египте.
Дни24 19 мая в 08:05
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Общество

Москвичам предсказали самый холодный день в мае и снег

В Москве и Московской области самым холодным днем последнего месяца весны станет 21 мая.
Lenta.ru вчера в 07:41
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Общество

Мясников опроверг фейк о правиле ношения одноразовых медицинских масок

Врач Александр Мясников опроверг появившуюся информацию о разных правилах ношения одноразовых медицинских масок в случае болезни и для профилактики.
RT на русском вчера в 23:21
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Общество

Суд в США впервые разрешил вскрыть корпус «Титаника»

Американский суд разрешил разрезать обломки корабля "Титаник", затонувшего в Атлантическом океане, чтобы достать на поверхность беспроводной телеграф Маркони.
Российская газета вчера в 12:06
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Здоровье

В Краснодаре могут продлить режим карантина после 23 мая

Глава кубанской столицы Евгений Первышов сообщил, что, если количество вновь выявленных случаев коронавирусной инфекции в городе будет и дальше расти, ограничительные меры будут продлены и после 23 мая.
Коммерсантъ Краснодар вчера в 10:07
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Общество

Найденным в челябинском лесу иномаркам нашли применение

Накануне местный новостной портал 74.ru сообщил, что один из его читателей обнаружил в лесу, неподалеку от озера Смолино, порядка 25 новых автомобилей Toyota Camry — они стоят под открытым небом на территории областного центра реабилитации.
РИА Новости вчера в 07:33
1,8K
Политика

Путин ответил Лукашенко по поводу цен на газ

Президент России Владимир Путин ответил на претензии белорусского коллеги об отсутствии единого тарифа на транзит газа в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).
Ruposters.ru 19 мая в 06:24
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Общество

В СФ предлагают ввести в КоАП ответственность для юрлиц за ночной шум

Как пояснила РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Ирина Рукавишникова, проект нового КоАП, опубликованный для обсуждения в январе 2020 года, содержал статью об ответственности физических лиц за нарушение тишины и покоя граждан, то есть за неоправданный бытовой шум.
РИА Новости вчера в 23:09
Транспорт

«Аэрофлот» разрешил дважды переоформить билеты без штрафа

«Аэрофлот» разрешил дважды менять в билетах, приобретенных до 1 мая, даты и направления без штрафа.
Известия вчера в 22:50
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Здоровье

Названа группа людей с повышенным риском смерти от коронавируса

Мокрышева объяснила, что повышенный риск смертности от коронавирусной инфекции связан с широким поражением сердечно-сосудистой системы и почек, а также снижением иммунного статуса и сопротивляемостью организма вирусу.
Lenta.ru вчера в 18:21
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Здоровье

В Сибири медики получили полмиллиарда рублей за борьбу с коронавирусом

Коммерсантъ Новосибирск вчера в 04:09
Шоу-бизнес

Елена Степаненко показала, как одевалась и красилась в молодости

Аргументы недели вчера в 02:56
1
Шоу-бизнес

Актриса «Сватов» рассказала о неприятных ситуациях на съемках

Слово и Дело 19 мая в 11:57
2
Экономика

ФАС: цены на маски в России стабилизировались

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России сообщила о стабилизации цен на медицинские маски и снижении ажиотажного спроса.
Коммерсантъ вчера в 08:32
81
Футбол

БАТЭ обыграл брестское «Динамо» в матче чемпионата Белоруссии

Газета.Ru вчера в 14:21
Общество

В Мосгорсуд подан иск с требованием заблокировать YouTube в России

Иск с требованием заблокировать YouTube в России подала в Мосгорсуд компания Ontarget, предоставляющая услуги по подбору персонала, сообщило издание Коммерсант 20 мая на своем сайте.
ИА Красная Весна вчера в 09:25
1,6K
Музыка

Little Big названы фаворитами «Евровидения-2020»

Культуромания вчера в 09:13
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Наука

Жизнь вероятно существует вне Земли, а разум скорее нет

В своих выводах Киппинга говорит о том, что для планет с похожими условиями и эволюционными временными рамками, как на Земле, образование жизни имеет небольшие проблемы, соотношение составляет 9:1.
Популярная механика 19 мая в 11:34
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Общество

ВОЗ заявила о рекордном числе заражений коронавирусом за сутки в мире

За минувшие сутки в мире было выявлено 106 тысяч новых случаев заражения коронавирусом – это самое большое число за один день с момента начала вспышки новой инфекции.
Kazanfirst.ru вчера в 16:29
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Гаджеты

Флагманский смартфон Sony Xperia 1 II выпустили в Японии

Megaobzor.com 19 мая в 08:42
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Политика

В Болгарии выступили против разделения Болградского района на Украине

Народное собрание Болгарии приняло декларацию против плана административного разделения Болградского района в Одесской области на Украине, компактно населенного этническими болгарами, сообщает Болгарское национальное радио (БНР).
РИА Новости вчера в 15:53
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Экономика

Всемирный банк предрек 60 млн человек нищету из-за коронавируса

Около 60 млн человек по всему миру могут оказаться в состоянии крайней нищеты из-за пандемии коронавируса, сообщил президент Всемирного банка Дэвид Мэлпас в ходе телеконференции.
РБК вчера в 00:33
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Происшествия

Спасатели предотвратили попытку суицида в больнице в Благовещенске

Сообщение о попытке суицида на центральный пункт пожарной связи города Благовещенска поступило 21 мая в 6:23.
Телепорт вчера в 23:12
Общество

На Украине вводят «адаптивный карантин» до 22 июня

Правительство Украины приняло решение ввести «адаптивный карантин» по регионам с 22 мая по 22 июня с пятью этапами послаблений.
RT на русском вчера в 08:53
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