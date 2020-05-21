Коронавирус
Газета.RuВирусолог заявил, что пик эпидемии коронавируса в России пройден
По последним данным, в России выявлено 308 705 случаев заражения новым коронавирусом. 31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань.
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с чего всё началось
Доктор медицинских наук, вирусолог в эфире НСН объяснил, почему можно говорить, что пик эпидемии в России преодолен. Количество выздоровевших от коронавируса за сутки в России впервые с начала пандемии превысило число заболевших. За вторник выписали 9262 пациента, тогда как заболели 8764 человека.Национальная служба новостейвчера в 06:38
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Вирусолог Альтштейн заявил, что пик коронавируса в России пройден
Радио Комсомольская правдавчера в 22:59
Автоматически обработаны 7223 источника, обновлено в 02:00, Ашберн
Общество
В России могут смягчить условия выхода на пенсию
В России могут смягчить условия досрочного выхода на пенсию, сообщили "Известия" со ссылкой на источник.
РИА Новости вчера в 05:07
Экономика
Продавай американское: Уоррен Баффет ожидает финансового краха в США
Компания инвестора-миллиардера Уоррена Баффета Berkshire Hathaway начала распродавать акции американских корпораций.
Известия 19 мая в 17:02
Общество
Глава района в Адыгее уволился после заражения людей на похоронах
1 мая в Красногвардейском районе прошли похороны с участием около 500 человек, после которых коронавирус был выявлен у 150 человек.
Известия вчера в 22:38
Происшествия
СК возбудил дело после обрушения лестницы в доме в Саратовской области
Следователи завели уголовное дело из-за обрушения лестницы в жилом доме в Энгельсе. Об этом сообщает управление СК по Саратовской области.
РБК вчера в 11:23
Происшествия
В Брянске полковник МВД задержан за взятку в пять миллионов рублей
17 октября начальник отдела был задержан с поличным при получении 1,1 миллиона рублей.
Российская газета вчера в 06:23
Общество
Томенко не обещает ослабления режима ограничений в Алтайском крае
Губернатор Виктор Томенко заявил о напряженной эпидемической ситуации, которая пока отмечается в Алтайском крае.
Ugpressa.ru вчера в 16:01
Общество
В новом КоАП предложили ввести наказание для юрлиц за ночной шум
Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству предложил предусмотреть в новом Кодексе об административных правонарушениях (КоАП) России ответственность для кафе, ресторанов и строительных объектов, расположенных вблизи жилых домов, за шум в ночное время.
RT на русском вчера в 23:52
Общество
Строитель дока для «Адмирала Кузнецова» пожаловался в Генпрокуратуру
Зачем нужен новый сухой док в Мурманске В 2017 году крейсер "Адмирал Кузнецов" вернулся из похода в Сирию, а в 2018 году встал на долгосрочный ремонт, до 2022 года.
РБК 00:00
Политика
Путин наградил Небензю и Захарову орденами Почета
РИА Новости вчера в 16:18
Культура
Снова сняли с эфира программу Михалкова «Бесогон»
Новый выпуск авторской программы Никиты Михалкова «БесогонТВ» можно будет посмотреть только на YouTube-канале, хотя раньше показ проходил и на телеканале «Россия 24», пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Михалкова.
Live24 19 мая в 06:01
Интернет
«Мегафон» запустил новую тарифную линейку
«Мегафон» запустил новую тарифную линейку «Всегда на связи с тарифами #БезПереплат».
CNews вчера в 03:19
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Татьяна Брухунова вновь начала носить помолвочное кольцо
Самые внимательные поклонники же заметили, что на пальце Брухуновой вновь появилось помолвочное кольцо, которое она носила до свадьбы с Петросяном.
Экспресс газета 01:51
Общество
Россиянам назвали перспективные сферы для работы на удаленке
Специалисты назвали россиянам перспективные для дистанционной работы сферы, в которых из-за эпидемии коронавируса в ближайшем будущем вырастет число удаленных вакансии.
Lenta.ru 00:58
Космос
К чему приведет начавшийся солнечный минимум
Некоторые ученые предполагают, что затяжной солнечный минимум может привести к потере урожая, голоду и жестокому холоду.
Ридус 18 мая в 06:02
Общество
Власти протестируют способ сокращения конфликтов с жителями из-за строек
В прошлом году в России было несколько громких градостроительных конфликтов — например, протесты против строительства храма в сквере у Театра драмы в Екатеринбурге и против бетонирования набережной в Вологде.
РБК вчера в 17:00
Здоровье
Еще одну омскую больницу закрыли на карантин из-за коронавируса
Стационар уже закрыт на карантин. Внутри остаются 35 пациентов особой заботы без признаков коронавирусной инфекции.
РИА ОмскИнформ 01:21
Общество
«Северный поток» освободили от газовой директивы ЕС
Федеральное сетевое агентство Германии (BNA) освободило газопровод "Северный поток" от правил Газовой директивы Евросоюза на территории Германии на 20 лет, сообщил оператор Nord Stream AG.
РИА Новости вчера в 13:24
Происшествия
16-летний парень погиб в страшном ДТП под Брянском
Парень сидел на пассажирском месте «Жигулей-девятки», сообщает «Брянск Today».
Деснянская правда 00:46
Политика
Порошенко назвал сфабрикованными записи его разговоров с Байденом
Бывший президент Украины Пётр Порошенко заявил о сфабрикованности опубликованных ранее записей телефонных переговоров, предположительно, между ним и экс-вице-президентом США Джо Байденом.
RT на русском вчера в 11:13
Футбол
Канте пропустил тренировку «Челси» из-за страха заболеть коронавирусом
Футболист лондонского "Челси" Н'Голо Канте пропустил тренировку лондонского "Челси" из-за страха заболеть коронавирусом, сообщает Daily Mail.
Газета.Ru вчера в 16:55
Музыка
Little Big названы фаворитами «Евровидения-2020»
Культуромания вчера в 09:13
Общество
На портале госуслуг появился сервис по выплатам на детей от 3 до 7 лет
Отдельный сервис для оформления выплаты на детей от 3 до 7 лет заработал на едином портале государственных услуг, сообщает пресс-служба Минкомсвязи.
Российская газета вчера в 14:19
Футбол
Игрок «Краснодара» Сулейманов в мае болел коронавирусом
Российская газета вчера в 15:54
Общество
Мясников опроверг фейк о правиле ношения одноразовых медицинских масок
Врач Александр Мясников опроверг появившуюся информацию о правилах ношения одноразовых медицинских масок в случае болезни и для профилактики.
RT на русском вчера в 23:21
Армия и оружие
Сирийские военные блокировали проезд американской колонны в Эль-Хасаке
Военные из США находятся в провинциях Эль-Хасаке и Дейр-эз-Зор без законных оснований.
РИА Новости вчера в 13:01
Авто
Быстрее Lada Vesta Sport: в гараже нашли ВАЗ-21106 «Желтую акулу»
Прототип ВАЗ-21106 дебютировал на Московском автосалоне в 1996 году и получил имя "Жёлтая акула".
Российская газета вчера в 01:01
Общество
Тульская медсестра получила взыскание за прозрачный защитный костюм
Минздрав Тульской области применил дисциплинарное взыскание к медсестре областной клинической больницы, которая пришла на работу в прозрачном защитном костюме, надетом поверх купальника.
Известия вчера в 12:50
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Отцом пятого ребенка Марии Порошиной стал влиятельный чиновник
По второй версии отцом ребенка может быть российский чиновник, работающий в Совете Федерации.
Городовой вчера в 05:54
Путешествия
С 20 мая Турция открывает границы для россиян
Woman.ru вчера в 10:18