Коронавирус
Газета.RuВирусолог заявил, что пик эпидемии коронавируса в России пройден
По последним данным, в России выявлено 308 705 случаев заражения новым коронавирусом. 31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань.
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с чего всё началось
Доктор медицинских наук, вирусолог в эфире НСН объяснил, почему можно говорить, что пик эпидемии в России преодолен. Количество выздоровевших от коронавируса за сутки в России впервые с начала пандемии превысило число заболевших. За вторник выписали 9262 пациента, тогда как заболели 8764 человека.Национальная служба новостейвчера в 06:38
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Вирусолог Альтштейн заявил, что пик коронавируса в России пройден
Радио Комсомольская правдавчера в 22:59
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Здоровье
Елена Малышева назвала витамин для профилактики коронавируса
Доктор медицинских наук, известная телеведущая Елена Малышева рассказала о роли витамина D в профилактике коронавирусной инфекции.
Московский Комсомолец Волгоград вчера в 09:18
Общество
Перевозчики просят отменить рекомендации по заполняемости самолетов
Российские авиаперевозчики просят отменить рекомендации Роспотребнадзора от 18 мая относительно рассадки людей в салоне.
BFM.ru 03:35
Авто
Отмена пошлин вызвала падение цен на электромобили в России
32CARS.ru 19 мая в 13:15
Кино
В Сети появился трейлер фильма HBO о преследовании геев в Чечне
HBO снял документальную ленту о притеснениях за нетрадиционную сексуальную ориентацию в Чечне.
Росбалт 02:54
Происшествия
В Якутии обнаружили тела двух мужчин с огнестрельными ранениями головы
Отмечается, что утром 20 мая поступило сообщение о том, что на базе Ботуобинской экспедиции в районе русла реки Иркюкей нашли тела двух мужчин 57 и 40 лет с огнестрельными ранениями.
РИА Новости вчера в 23:34
Энергетика
Предсказан новый виток нефтяной войны России и Саудовской Аравии
При повышении стоимости нефти до уровня 50-55 доллара за баррель может начаться новый виток ценовой войны между Россией и Саудовской Аравией.
Lenta.ru 02:36
Общество
В ВОЗ предупредили о возможности второй волны коронавируса
Ранее Мелита Вуйнович в интервью ТАСС заявила, что вторая волна пандемии коронавируса неизбежна, потому что у большинства населения нет от него иммунитета.
ТАСС вчера в 19:28
Общество
В Свердловской области умер седьмой пациент с коронавирусом
Седьмой пациент с коронавирусом скончался в Свердловской области, сообщает во вторник оперативный штаб региона по профилактике COVID-19.
РИА Новости 19 мая в 04:59
Общество
Медбрат, переболевший коронавирусом, показал свое истощенное тело
Вечерний курьер 01:55
Общество
Найденным в лесу под Челябинском иномаркам нашли применение
Власти Челябинской области нашли применение автомобилям марки Toyota Camry, которые ранее в лесу обнаружил местный житель на участке рядом с озером Смолино, передает портал «74.ru» со ссылкой на пресс-службу губернатора региона Алексея Текслера.
Rambler News Service вчера в 10:52
Шоу-бизнес
Анна Нетребко сильно похудела на самоизоляции
Подписчики оценили очень высоко физическую форму певицы, которая во многих интервью сообщает, что не ограничивает себя в еде.
RuNews24.ru вчера в 23:53
Общество
«Северный поток» освободили от газовой директивы ЕС
Федеральное сетевое агентство Германии (BNA) освободило газопровод "Северный поток" от правил Газовой директивы Евросоюза на территории Германии на 20 лет, сообщил оператор Nord Stream AG.
РИА Новости вчера в 13:24
Общество
Глава района Адыгеи ушел в отставку
Глава Красногвардейского района Адыгеи, где жители массово заразились коронавирусом на похоронах, Альберт Османов досрочно сложил свои полномочия, сообщается на сайте исполнительных органов государственной власти республики.
РИА Новости 01:29
Происшествия
СКР возбудил дело из-за фейка о продаже масок из гуманитарной помощи
Главное следственное управление СКР возбудило уголовное дело из-за фейка о продаже в магазинах масок из гуманитарной помощи.
Коммерсантъ 19 мая в 13:45
Общество
Москвичам предсказали самый холодный день в мае и снег
В Москве и Московской области самым холодным днем последнего месяца весны станет 21 мая.
Lenta.ru вчера в 07:41
Технологии
Google и Apple запустили систему для коронавирусного мониторинга
Компании Google и Apple объявили о запуске первого публичного API (Exposure Notification API), который позволяет создавать приложения для отслеживания контактов с людьми, зараженными коронавирусной инфекцией COVID-19.
Вести.Ru вчера в 15:23
Происшествия
Жительница Коломны призналась в убийстве девятимесячного сына
Жительница Коломны призналась, что убила своего девятимесячного ребенка из-за его болезни, ей предъявлено обвинение, сообщает пресс-служба подмосковного главка СК России.
РИА Новости 02:44
Здоровье
Снижение объемов оказания онкологической помощи в Москве опровергли
В департаменте подчеркнули, что ни один оказывающий помощь онкобольным пациентам стационар не был закрыт или перепрофилирован для лечения людей с коронавирусом, а оказание помощи не прекращалось ни на один день.
Lenta.ru 03:54
Общество
СМИ узнали о планах Минобороны по проведению парада Победы
В Минобороны России считают, что отмененный из-за коронавируса парад Победы можно будет провести не раньше сентября.
Компания 01:59
Происшествия
В Челябинске задержали группу подозреваемых в разбойном нападении
Полиция совместно с сотрудниками Росгвардии задержали в Челябинске группу лиц, подозреваемых в разбойном нападении на пункт приема металлолома, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-службе ГУМВД России по региону.
РИА Новости 02:24
Общество
Forbes назвал самых богатых наследников российских миллиардеров
Журнал Forbes составил рейтинг самых богатых наследников российских миллиардеров.
Коммерсантъ 04:42
Шоу-бизнес
Сын Юлии Высоцкой стал копией Никиты Михалкова
На снимке изображен младший сын Юлии и Андрея Петя. Фолловеры отметили, что мальчик очень сильно похож на своего дядю Никиту Михалкова.
Bimru.ru вчера в 11:29
Общество
Виктор Томенко попросил предпринимателей не провоцировать людей
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко обратился к предпринимателям и руководителям различных организаций, учреждений, заведений и магазинов с просьбой не провоцировать людей.
Алтайская правда вчера в 23:49
Общество
В Крыму выявили 15 новых случаев коронавирусной инфекции
10 новых случаев заболевания выявили в Саках, три в Евпатории и два в Симферополе. Все заболевшие госпитализированы в стационар.
Севастополь.ру 03:05
Политика
Украина выразила протест Болгарии из-за вмешательства в дела страны
МИД Украины в ответ на принятие Болгарией декларации заявил, что «вопросы административно-территориального устройства Украины относится к исключительной компетенции органов государственной власти Украины» и попытки вмешательства иностранного государства во внутренние дела страны «совершенно неприемлемы».
Известия вчера в 18:02
Космос
Стало известно об отказе «Роскосмоса» помогать НАСА улететь на Луну
«Роскосмос» продолжительное время отказывался отправлять на Международную космическую станцию (МКС) миссии длительностью более полугода, которые помогли бы НАСА подготовить астронавтов для полетов на Луну и Марс, сообщает NASASpaceflight.com.
Lenta.ru вчера в 11:05
Гаджеты
Россияне на самоизоляции отдают предпочтение недорогим смартфонам
В условиях пандемии коронавирусной инфекции россияне стали отдавать предпочтение недорогим смартфонам, сообщает издание 3Dnews со ссылкой на данные аналитиков Яндекс.Маркета.
NewInform 04:33
Общество
Как в Европе отслеживают потенциальных переносчиков коронавируса
Опыт Германии показывает, что есть другой эффективный, хотя и трудоемкий, способ выявить потенциальных переносчиков вируса.
Ведомости 18 мая в 12:21
Общество
В ФНС объяснили, как Единый регистр населения поможет россиянам
Представители Федеральной налоговой службы (ФНС) объяснили, как создание Единого федерального регистра населения отразится на помощи гражданам.
РЕН ТВ вчера в 21:26