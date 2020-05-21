Доктор медицинских наук, вирусолог в эфире НСН объяснил, почему можно говорить, что пик эпидемии в России преодолен. Количество выздоровевших от коронавируса за сутки в России впервые с начала пандемии превысило число заболевших. За вторник выписали 9262 пациента, тогда как заболели 8764 человека.

с чего всё началось

По последним данным, в России выявлено 308 705 случаев заражения новым коронавирусом. 31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань.

Вирусолог заявил, что пик эпидемии коронавируса в России пройден

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