Будьте в Плюсе
Главное
США
Интересное
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
RT на русском
RT на русском 

Вирусолог заявил о необычности распространения коронавируса в России

Эпидемия коронавируса развивается в России не так, как в других странах, заявил вирусолог, сотрудник центра имени Гамалеи академик РАН Феликс Ершов.В источнике
С чего всё началось
URA.Ru

В центре Гамалеи указали на странность пандемии коронавируса в РФ

Коронавирус в России распространяется не так, как в других странах. Таким мнением с URA.RU поделился вирусолог, сотрудник центра имени Гамалеи, академик РАН Феликс Ершов.
URA.Ruвчера в 09:06
Подробнее о событии
РИА Новости

Вирусолог сообщил о необычности распространения коронавируса в России

РИА Новости02:23
Народные новости

Ученый РАН отметил «своеобразность» эпидемии коронавируса в России

Народные новости20:34
РЕН ТВ

Эксперт выявил странности распространения коронавируса в России

РЕН ТВ18:39
РБК

Вирусолог указал на странности распространения COVID-19 в России

РБК19:00
Газета.Ru

В центре Гамалеи назвали странности распространения COVID-19 в РФ

Газета.Ruвчера в 12:06
Известия

Вирусолог рассказал о странности распространения коронавируса в России

Известиявчера в 11:20
URA.Ru

В центре Гамалеи указали на странность пандемии коронавируса в РФ

URA.Ruвчера в 09:06

Киркоров резко ответил Баскову на «оправдания» за клип о Белоруссии

Певец Филипп Киркоров резко прокомментировал публикацию коллеги Николая Баскова, в которой он опровергает, что писал пост про участие в записи песни и клипа с цитатой президента Белоруссии Александра Лукашенко.
Газета.Ruвчера в 14:56
68

В Сети показали первые изображения нового Kia Rio X-Line

Судя по показанным рендерам, которые создал дизайнер Никита Орлов, новый Kia Rio X–Line получит линзованную головную оптику с контурными «лезвиями» дневных ходовых огней, фирменную решётку радиатора и светодиодные фонари с «матричным» рисунком, а также оригинальными бамперами.
SpeedMeвчера в 03:48
1

Нейтрино может показать, насколько быстро запускаются радиовсплески

Новое исследование предполагает, что магнетары, сильно намагниченные звездные трупы, подобные изображенному здесь, могут быть источником двух разных космических загадок: быстрых радиовсплесков и нейтрино высоких энергий.
V-kosmose.com16 сентября в 23:54

Кудрин выступил за расширение поддержки бедных

Средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) можно направить на поддержку бедного населения России, чтобы остановить рост доли малоимущих, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин в колонке для РБК.
Ведомости18 сентября в 03:46
174

81 новый случай коронавируса выявлен в Удмуртии за сутки

В республике выявлен 81 новый случай коронавирусной инфекции. ⠀ Заболели 48 ижевчан, 7 жителей Красногорского района, 6 жителей Воткинска, 5 жителей Глазова, 4 жителей Дебесского района, 3 жителей Игринского района, по два случая выявлено в Воткинском, Завьяловском и Сарапульском районах, по одному заболевшему зарегистрировано в Глазовском и Киясовском районах.
Моя Удмуртия01:06
157

«Даллас» обыграл «Тампу» в первом матче финала Кубка Стэнли

Одну результативную передачу у "Далласа" сделал российский нападающий Александр Радулов, а его соотечественник и одноклубник вратарь Антон Худобин отразил 35 бросков, в том числе 22 - в третьем периоде, и был признан первой звездой матча.
РИА Новости00:02