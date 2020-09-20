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Вирусолог заявил о необычности распространения коронавируса в России

Эпидемия коронавируса развивается в России не так, как в других странах, заявил вирусолог, сотрудник центра имени Гамалеи академик РАН Феликс Ершов.В источнике
С чего всё началось
URA.Ru

В центре Гамалеи указали на странность пандемии коронавируса в РФ

Коронавирус в России распространяется не так, как в других странах. Таким мнением с URA.RU поделился вирусолог, сотрудник центра имени Гамалеи, академик РАН Феликс Ершов.
URA.Ruвчера в 09:06
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Народные новости

Ученый РАН отметил «своеобразность» эпидемии коронавируса в России

Народные новости20:34
РИА Новости

Вирусолог рассказал о необычности распространения коронавируса в России

РИА Новости19:07
РБК

Вирусолог указал на странности распространения COVID-19 в России

РБК19:00
РЕН ТВ

Эксперт выявил странности распространения коронавируса в России

РЕН ТВ18:39
Газета.Ru

В центре Гамалеи назвали странности распространения COVID-19 в РФ

Газета.Ruвчера в 12:06
Известия

Вирусолог рассказал о странности распространения коронавируса в России

Известиявчера в 11:20
URA.Ru

В центре Гамалеи указали на странность пандемии коронавируса в РФ

URA.Ruвчера в 09:06

В Латвии пожаловались на последствия потери грузов из России

Глава латвийской государственной компании "Латвийская железная дорога" (LDz) Марис Клейнбергс заявил о спаде грузоперевозок в стране из-за того, что Россия перенаправила товаропоток в собственные порты, пишет Sputnik Латвия.
РИА Новости21:09
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В ВОЗ оценили вероятность повторного введения ограничений в России

"ВОЗ продолжает взаимодействовать с российскими учеными и властями и с нетерпением ждет возможности изучить детали испытания первой официально зарегистрированной в России вакцины", - добавила представитель ВОЗ.
Российская газета01:00

Названы причины возможного ослабления рубля

К ослаблению рубля могут привести волатильность на мировых рынках на фоне выборов в США и неопределенность ситуации в связи с новыми международными санкциями, считает профессор Высшей школы экономики Евгений Коган.
Российская газетавчера в 03:08
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В бундестаге оценили риски при отказе от Nord Stream 2

Берлин, 19 сентября 2020, 07:44 — REGNUM Многомиллиардные штрафные санкции могут угрожать Германии в случае отказа от реализации проекта «Северный поток — 2», заявил депутат бундестага Вальдемар Гердт, который является членом парламентского комитета по международным делам.
REGNUMвчера в 00:44
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Названы риски для Украины в случае остановки «Северного потока — 2»

В случае остановки проекта «Северный поток — 2» украинская газотранспортная система (ГТС) окажется под угрозой, заявил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Загородний.
Известиявчера в 22:11
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Россия возобновит авиасообщение с Белоруссией с 21 сентября

«По итогам заседания принято решение о возобновлении на взаимной основе международного авиасообщения с 21 сентября с Казахстаном (г. Нур-Султан), Киргизией (г. Бишкек) и Белоруссией (г. Минск), а с 27 сентября — с Южной Кореей (г. Сеул)», — сказано в сообщении.
Известия18 сентября в 15:18
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Соратница Навального сообщила детали о вывозе бутылки со следами яда

Сотрудник ФБК Мария Певчих рассказала в интервью Би-би-си, как соратники оппозиционера Алексея Навального забрали из номера отеля в Томске ряд предметов политика, включая бутылку, на которой впоследствии обнаружили следы яда из группы «Новичок».
РБК18 сентября в 13:10
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