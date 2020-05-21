Коронавирус
ИзвестияВирусолог заявил о пройденном пике коронавируса в России
Пик эпидемии коронавируса в России, вероятно, уже пройден. Такое мнение высказал доктор медицинских наук, вирусолог, профессор Анатолий Альтштейн. По его словам, конец пика прослеживается благодаря некоторому снижению в числе выявленных зараженных.
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с чего всё началось
Доктор медицинских наук, вирусолог в эфире НСН объяснил, почему можно говорить, что пик эпидемии в России преодолен. Количество выздоровевших от коронавируса за сутки в России впервые с начала пандемии превысило число заболевших. За вторник выписали 9262 пациента, тогда как заболели 8764 человека.Национальная служба новостейвчера в 06:38
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Вирусолог Альтштейн заявил, что пик коронавируса в России пройден
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