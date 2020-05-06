Коронавирус
РИА НовостиВирусолог заявил о риске заразиться коронавирусом дома
Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн не исключает, что коронавирусом можно заразиться дома. Об этом он заявил в интервью Пятому каналу. Специалист указал на возможность подхватить вирус через еду или воду.
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с чего всё началось
После того, как в российских регионах ввели режим самоизоляции, большинство граждан последовали рекомендациям Роспотребнадзора, ограничили общение с другими людьми и остались дома.Пятый канал08:27
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Происшествия
Число подтверждённых случаев коронавируса в Бурятии превысило 400
«Из 34 новых случаев COVID-19: 3 чел. прибыли из других регионов, 18 чел. — из числа контактных в Кижингинском районе, 13 чел. — контактные с другими ранее выявленными COVID-19», — отметили в штабе.
REGNUM 03 мая в 22:44
Финансы
Силуанов объяснил, почему в пандемию россиянам не раздадут деньги
Глава министерства финансов России Антон Силуанов считает, что власти могли бы пойти на раздачу "вертолетных денег", как поступили в некоторых странах в пандемию коронавируса, если бы рубль был мировой резервной валютой.
Газета.Ru 18:45
Наука
Выявлена новая причина высокой смертности от коронавируса
Наиболее низкий уровень витамина D и высокий уровень смертности от коронавируса обнаружился в странах со стареющим населением, особенно в Испании, Италии и Швейцарии.
Российская газета 03 мая в 03:45
Происшествия
В ОАЭ произошёл крупный пожар в небоскрёбе
В Объединённых Арабских Эмиратах в Шардже в районе ан-Нахда произошёл крупный пожар в высотном жилом здании.
RT на русском 17:10
Общество
Попова рассказала о постепенном снятии режима ограничений в России
Запрет на проведение массовых мероприятий в России будет снят в последнюю очередь, сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Интерфакс вчера в 06:45
Здоровье
Сахалинским врачам утвердили премии за борьбу с COVID
Правительство Сахалинской области утвердило порядок премирования медиков и других работников, переведенных на усиленный режим из-за пандемии COVID-19.
Сахалин.Инфо 21:49
Происшествия
В Улан-Удэ в ДТП пострадала пассажирка «Тойоты»
Первое альтернативное телевидение 21:09
Политика
Трамп подтвердил прекращение работы группы по борьбе с коронавирусом
Межведомственная рабочая группа, которая ранее была создана Белым домом для борьбы с новым коронавирусом в США, прекратит свою работу, но на ее место придет другая группа, которая займется восстановлением экономики страны.
Известия 19:16
Происшествия
Во Владивостоке погибла студентка из Китая, выпав из окна общежития
Студентка из Китая погибла во Владивостоке, выпав из окна 11-го этажа общежития Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русском.
ТАСС 20:32
Экономика
Узбекистан отправил в Россию первую партию ранней черешни
Россия импортирует около 75 тыс. тонн черешни ежегодно.
REGNUM 05:37
Политика
Президент Чехии нашел виновных в сносе памятника Коневу
Виновных в сносе нашел президент Чехии Милош Земан в эфире Чешского радио, сообщает ТАСС.
Lenta.ru 13:23
Здоровье
Ростовская область выйдет из самоизоляции с сохранением масочного режима
Регион пока не достиг плато по коронавирусу.
REGNUM 10:07
Теннис
Соболенко опубликовала откровенное фото в день рождения
Bookmaker-ratings.ru 04:14
Происшествия
Спасатели поймали змею в квартире на юго-западе Москвы
RT на русском 16:04
Общество
Министр просвещения надеется, что 1 сентября школы откроются
Глава Министерства просвещения Сергей Кравцов сообщил журналистам о том, что ведомство надеется на то, что учащиеся школ смогут с 1 сентября полноценно обучаться в стенах своих учебных заведений.
Live24 05:20
Космос
Космонавт Иванишин сообщил о необычном биоэксперименте на МКС
Эксперимент с магнитным 3D-биопринтером Иванишин в интервью журналу Роскосмоса "Русский космос" назвал "новым и необычным".
РЕН ТВ 03 мая в 07:46
Здоровье
Названа причина высокой смертности от коронавируса среди мужчин
Согласно исследованию, в Испании восемь процентов пациентов-мужчин скончались от заболевания, в то время как жертв среди женщин — четыре процента.
Lenta.ru 21:46
Общество
Минтруд объяснил порядок оплаты за нерабочие дни с 6 по 8 мая
Президент России 28 апреля объявил период между грядущими майскими праздниками — 6, 7, 8 мая — нерабочими днями с обязательной их оплатой.
Парламентская газета вчера в 01:48
Политика
Пресс-секретарь Мишустина рассказал о состоянии здоровья премьера
Премьер-министр России Михаил Мишустин продолжает лечение от коронавируса и чувствует себя нормально.
Известия 03 мая в 03:10
Здоровье
В Омске уволился главврач больницы, где выявили вспышку коронавируса
Главврач больницы в Омске, закрытой на карантин из-за коронавируса и сотрудники которой столпились у крыльца 4 мая, чтобы сдать тест на COVID-19, уволился, так как не смог уберечь свой коллектив, сообщил во вторник областной Минздрав.
РИА Новости 13:01
Общество
Масочный режим могут ввести по всей стране, пишет СМИ
По всей стране могут ввести масочный режим, такую меру обсуждали на совещании рабочей группы Госсовета по борьбе с коронавирусом, пишет "Коммерсант".
РИА Новости 21:16
Общество
Немецкие медики предупредили о второй и третьей волне коронавируса
Берлин, 5 мая 2020, 14:20 — REGNUM Специалисты из Германии считают, что им придётся столкнуться со второй и третьей волнами распространения нового коронавируса.
REGNUM 07:20
Политика
Путин и Лукашенко провели телефонный разговор
РИА Новости 11:14
Общество
Свердловский губернатор объяснил, когда снимут ограничения с медучреждений
Один из пользователей обратился в чиновнику с просьбой снять запреты, связанные с работой медучреждений и ряда других организаций.
REGNUM 12:29
Автоспорт
Квят рассказал, чем занимался на самоизоляции
Metaratings 13:40
Общество
Курц напомнил об ответственности Австрии перед жертвами нацизма
Канцлер Австрии Себастьян Курц в 75-ю годовщину освобождения одного из самых крупных нацистских лагерей - Маутхаузена - напомнил об исторической ответственности страны перед жертвами нацизма.
РИА Новости 08:52
Общество
Пленница скопинского маньяка рассказала о своей жизни
Областная Рязанская Газета вчера в 09:57
Экономика
«Уралкалий» раскритиковал условия поставки калия из Белоруссии в Китай
По мнению «Уралкалия», заключение контрактов по ценам, аналогичным согласованной БКК, в долгосрочной перспективе приведет к сокращению инвестиционных расходов компаний, а в конечном итоге — к нехватке хлористого калия на рынке.
РБК 14:15