После того, как в российских регионах ввели режим самоизоляции, большинство граждан последовали рекомендациям Роспотребнадзора, ограничили общение с другими людьми и остались дома.

с чего всё началось

Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн не исключает, что коронавирусом можно заразиться дома. Об этом он заявил в интервью Пятому каналу. Специалист указал на возможность подхватить вирус через еду или воду.

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