с чего всё началось

Ученые из немецкого Института вирусологии и исследований в области ВИЧ в Университете Бонна в результате исследования коронавируса выяснили, что практически единственным способом заразиться является долгое и близкое общение с заболевшим COVID-19.

Общество В России выявлено 5236 новых случаев коронавируса за сутки За последние сутки в России подтверждено 5236 новых случаев коронавируса в 78 регионах.

Общество Правительство разрешило не проводить поверку счетчиков до 2021 года Правительство РФ из-за коронавируса разрешило до 1 января 2021 года не проводить поверку бытовых счетчиков, даже если срок поверки уже истек. 81

Общество В Челябинской области умер второй пациент с коронавирусом Второй пациент с коронавирусом скончался в Челябинской области, это жительница Златоуста, у которой было онкологическое заболевание, сообщил в среду губернатор региона Алексей Текслер. 10

Кино RT завоевал девять наград New York Festivals, включая три золота Телеканал RT завоевал девять медалей, в том числе три золотых, престижного международного телевизионного конкурса New York Festivals.

Общество В Башкирии внесли очередные послабления в режим самоизоляции Согласно изменениям, с сегодняшнего дня на территории республики начинают работать магазины детской одежды и специализированные магазины для охоты. 66

Происшествия Власти расширили права полицейских По данным «Интерфакса», власти одобрили проект по поправкам в закон «О полиции», который дает право сотрудникам МВД на вскрытие автомобиля для спасения жизни граждан или предотвращения преступления; на оцепление жилых домов; на ограждение мест проведения массовых мероприятий; на оцепление территорий, жилых помещений и проведения там личного осмотра граждан, их вещей и транспортных средств. 1,7K

Общество Роспотребнадзор официально разрешил омичам ездить на дачи Управление Роспотребнадзора по Омской области все же обозначило свою позицию по поводу поездок жителей региона на дачу в период действия особого режима самоизоляции. 6

Здоровье В Свердловской области коронавирусом заболели еще десять человек На Среднем Урале зафиксировано десять новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Происшествия В Севастополе выявлены новые случаи заражения коронавирусом Четыре новых случая заражения коронавирусной инфекцией выявлено в Севастополе, следует из оперативной сводки, опубликованной пресс-службой администрации города 19 апреля на официальном сайте. 46

Футбол Неймар пойдет на двукратное снижение зарплаты ради «Барсы» Испанская пресса сообщает, что нападающий ПСЖ Неймар собирается вернуться в "Барселону".

Общество Во Владимирской области выросло число зараженных коронавирусом Увеличение числа заболевших коронавирусной инфекцией жителей региона на 34 человека за сутки зафиксировано в сообщении управления Роспотребнадзора по Владимирской области, 20 апреля сообщает пресс-служба управления на сайте ведомства. 351

Общество Статистика по заразившимся в России на 22 апреля 2020 года Случаев заболевания — 57 999 Случаев заболевания за последние сутки — 5 236 Человек выздоровело — 4 420 Человек умерло — 513 Данные: стопкоронавирус.рф Заходите в наш новый раздел «Меры поддержки в условиях COVID-19» .

Здоровье В Приморье выявлен крупный очаг инфицирования коронавирусом Владивосток, 22 апреля 2020, 07:19 — REGNUM За минувшие сутки в Приморье официально подтверждены 74 новых случая заражения коронавирусом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства. 162

Общество РБК узнал о планах продлить режим самоизоляции на майские праздники Власти могут продлить режим самоизоляции на майские праздники, рабочие дни между праздниками объявят нерабочими, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса. 5,4K

Технологии Fortnite неожиданно появилась в Google Play Epic Games вынужденно выпустила Fortnite в Google Play Store для Android, но делать она этого не хотела из-за принципа. 6

Экономика ЦБ ввел новые правила наличных расчетов Банк России 16 апреля 2020 года опубликовал на своем сайте Указание от 09.12.2019 № 5348-У, в соответствии с которым все хозяйствующие субъекты – ИП и юрлица, должны вести наличные расчеты. 43

Общество В РЭУ назвали способ сдержать эпидемию коронавируса в России Как отмечает РИА Новости со ссылкой на доцента кафедры экономической статистики РЭУ им Г.В. Плеханова Ольгу Лебединскую, Россия не поднимется в мировом рейтинге по числу заболевших в том случае, если региональным властям удастся сдержать пандемию. 1K