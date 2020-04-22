Коронавирус
РБКВирусологи назвали самый вероятный путь передачи коронавируса
Ученые из немецкого Института вирусологии и исследований в области ВИЧ в Университете Бонна в результате исследования коронавируса выяснили, что практически единственным способом заразиться является долгое и близкое общение с заболевшим COVID-19.
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Общество
Кадыров побрился налысо в ответ на просьбы открыть парикмахерские
Российская газета вчера в 13:45
Здоровье
В Приморье выявлен крупный очаг инфицирования коронавирусом
Владивосток, 22 апреля 2020, 07:19 — REGNUM За минувшие сутки в Приморье официально подтверждены 74 новых случая заражения коронавирусом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.
REGNUM 00:19
Политика
Путин предупредил о пике коронавируса
На разработчиках лежит колоссальная ответственность за ее создание: важно знать, когда вакцина будет готова, чтобы запустить производство, отметил глава государства.
BFM.ru 20 апреля в 07:22
Происшествия
208 человек с коронавирусом в Калужской области лечатся дома
Восемь человек скончались, девять выздоровели. 313 человек продолжают лечиться от заболевания.
Калужский перекресток вчера в 23:31
Общество
ООН предупредила об угрозе голода «библейских масштабов»
Исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли уверен, что если человечество не обеспечит продовольственную безопасность, над ним нависнет угроза массового голода.
Вести.Ru вчера в 23:43
Экономика
Эксперты рассказали, что делать, если кончились деньги
Эксперты проекта Минфина по повышению финансовой грамотности рассказали, что делать, если закончились деньги.
РЕН ТВ вчера в 20:55
Армия и оружие
В Амурской области прошли учения дальней авиации
REGNUM 20 апреля в 22:08
Общество
Штат США подал в суд на Китай из-за коронавируса
Американский штат Миссури подал в суд на Китай, обвинив страну в распространении коронавируса.
Lenta.ru вчера в 21:09
Экономика
Россияне перечислили экономические опасения
Оставшиеся 40,6 процента считают, что этот режим вредит бизнесу. Неготовы к сокращению зарплат 76,5 процента россиян.
Lenta.ru 00:53
Общество
Жители Владикавказа вышли на митинг против принудительной самоизоляции
CBS Media 20 апреля в 14:58
Экономика
Крупнейшая компания Италии перевела сотрудников на удаленку за 10 дней
Enel, которая является крупнейшей энергокомпанией Италии и Европы по размеру рыночной капитализации, потребовалось «примерно» десять дней, чтобы перевести больше половины сотрудников на smart working (режим удаленной работы).
РБК 00:00
Здоровье
Вахтовиков в Тюменской области отправят в обсервации по коронавирусу
Мероприятия введены из-за вспышки инфекции на Уватском месторождении Главный санитарный врач Тюменской области Галина Шарухо ввела ограничительные мероприятия на всех предприятиях нефтегазовой отрасли региона в связи со вспышкой коронавируса на одном из месторождений.
Правда УрФО вчера в 23:32
Происшествия
В Хакасии скончался пациент с коронавирусом
RT на русском вчера в 11:22
Общество
В РЭУ назвали способ сдержать распространение коронавируса в России
Россия не будет подниматься в списке стран с наибольшим числом заболевших COVID-19, если власти регионов сдержат распространение коронавируса.
РБК 00:34
Шоу-бизнес
Кристина Асмус опубликовала фото с округлившимся животом
Актриса Кристина Асмус, известная зрителям по роли Варвары Черноус из сериала «Интерны», опубликовала в своем Instagram-аккаунте фотографию, на котором запечатлена в интересном положении.
Территория новостей вчера в 14:09
Шоу-бизнес
Вера Брежнева показала фото сына Александра Цекало
Отмечается, что их дети уже заметно подросли. Вера Брежнева решила показать своим подписчикам фото племянника – сына Галушки и Цекало.
RuNews24.ru вчера в 06:25
Общество
В Подмосковье внесли коррективы в экзамены школьников
Ранее 17 апреля в Минпросвещения РФ заявили об отсутствии планов вносить изменения в организацию ЕГЭ из-за распространения коронавируса, для всех участников будут созданы равные условия.
Известия вчера в 17:18
Энергетика
США проиграли в «нефтяной войне»
США проиграли в «нефтяной войне» — американская нефть больше никому не нужна, а сланцевой индустрии США угрожает разрушение.
Рамблер вчера в 15:43
Политика
Трамп прокомментировал сообщения о здоровье Ким Чен Ына
Никто не подтверждал сообщения об ухудшении состояния здоровья северокорейского лидера Ким Чен Ына, сообщил президент США Дональд Трамп, подчеркнув, что желает своему коллеге из КНДР здоровья и удачи.
RT на русском вчера в 19:18
Политика
Турция отложила введение ЗРС С-400 в эксплуатацию из-за коронавируса
Западные издания со ссылкой на источники в правительстве Турции сообщают о том, что в Анкаре приняли решение по приостановке введения в эксплуатацию российских ЗРС С-400.
Военное дело вчера в 03:31
Общество
В Москве аннулируют пропуска, не прошедшие проверку
Цифровые пропуска в Москве, не прошедшие проверку, аннулируются, для повторного получения нужно оформить новый, внимательно указав данные, сообщил Telegram-канал оперативного штаба Москвы по ситуации с коронавирусом.
РИА Новости вчера в 12:59
Здоровье
В республике Алтай у медсестры выявили коронавирус
Выявляется и обследуется полный круг всех контактных лиц. Всего в Республике Алтай лабораторно подтверждено девять случаев заболевания.
РИА Новости вчера в 13:45
Экономика
Греф прокомментировал возможность изъятия вкладов россиян
Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что изъятие государством банковских вкладов россиян невозможно, для такого нет никакого повода.
БИЗНЕС Online вчера в 07:50
Общество
Тактаров отреагировал на оскорбления Александра Емельяненко
Победитель турнира Абсолютного бойцовского чемпионата UFC 6 Олег Тактаров заявил, что в его глазах Александр Емельяненко умер.
RT на русском вчера в 14:06
Финансы
Греф дал россиянам совет, в чём хранить сбережения
Глава Сбербанка Герман Греф дал россиянам совет относительно того, в чём хранить свои сбережения.
RT на русском вчера в 09:40
Происшествия
СК в Петербурге возбудил дело в отношении блогера за срыв онлайн-урока
В Санкт-Петербурге следователи возбудили уголовное дело о неправомерном доступе к компьютерной информации после появление в Сети видеороликов, где блогер присоединялся к школьникам во время онлайн-трансляций и срывал занятия.
Известия вчера в 22:51
Энергетика
Цена нефти обновила рекорд скорости падения
Нефтехранилища в США заполнены, и это ударило по цене американской нефти из-за сложности ее экспорта.
Вести.Ru вчера в 06:19
Армия и оружие
20 апреля 1945 года. До нашей Победы оставалось 19 дней
20 апреля в 13 часов 50 минут, на пятый день Берлинской операции, дальнобойная артиллерия Первого Белорусского фронта открыла огонь по Берлину Примечательно, что исторический штурм столицы фашистской Германии начался в день рождения Гитлера.
Волжская новь 20 апреля в 03:15
Экономика
Решетников спрогнозировал выход экономики России из кризиса
Российская экономика будет восстанавливаться от кризиса поэтапно, ожидать резкого оживления после спада не стоит.
Известия вчера в 16:03
Происшествия
Возросло количество жертв массового расстрела в Канаде
Оттава, 21 апреля 2020, 23:35 — REGNUM До 23 человек возросло количество погибших в результате массовой стрельбы в канадской провинции Новая Шотландия.
REGNUM вчера в 16:54