Коронавирус
РБКВирусологи назвали самый вероятный путь передачи коронавируса
Ученые из немецкого Института вирусологии и исследований в области ВИЧ в Университете Бонна в результате исследования коронавируса выяснили, что практически единственным способом заразиться является долгое и близкое общение с заболевшим COVID-19.
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Общество
Кадыров побрился налысо после просьбы открыть парикмахерские
Ведомости вчера в 15:14
Политика
Заседание облдумы началось с празднования юбилея Ленина
До начала мероприятия фракция КПРФ растянула в зале баннер и портрет Владимира Ленина, а также в мегафон транслировалась песня "И Ленин такой молодой" (звук они выключили после старта заседания).
Взгляд-инфо 02:16
Здоровье
В Приморье выявлен крупный очаг инфицирования коронавирусом
Владивосток, 22 апреля 2020, 07:19 — REGNUM За минувшие сутки в Приморье официально подтверждены 74 новых случая заражения коронавирусом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.
REGNUM 00:19
Происшествия
Замминистра культуры Москвы пропал в Крыму
Замминистра культуры Москвы Леонид Ошарин поехал в Краснодарский край в конце марта. Затем он уехал в Ялту, после чего пропал.
Московский Комсомолец вчера в 17:14
Общество
В России просроченные права и паспорта продлили из-за коронавируса
Россияне могут ездить с просроченными водительскими правами и пользоваться старыми паспортами. Эти документы пока можно не продлевать.
Ариг Ус 19 апреля в 03:58
Общество
Продление режима самоизоляции допустил губернатор Подмосковья
Губернатор МО Андрей Воробьев считает, что в регионе необходимо продлить режим общей самоизоляции, так как число зараженных по-прежнему растет.
Live24 вчера в 15:37
Общество
Верховный суд разъяснил порядок наказания за нарушение самоизоляции
Если госномер не вписан в цифровой пропуск, автовладелец будет признан нарушителем режима самоизоляции и получит штраф в 5 тыс. руб.
Коммерсантъ вчера в 19:23
Общество
Мясников признал ошибку в прогнозе пика эпидемии коронавируса
Врач отметил, что предсказать, когда эпидемия достигнет пика, сложно.
Известия вчера в 22:56
Политика
В США признали, что вывод о «вмешательстве» RT сделан по старым данным
Выводы разведки США о роли российских СМИ RT и Sputnik во "вмешательстве" РФ в президентские выборы в 2016 году были основаны на старых данных, считают американские сенаторы.
РИА Новости вчера в 14:02
Общество
В России начнут массовое тестирование на антитела к коронавирусу
Сдать анализ на антитела к коронавирусу все желающие смогут уже в мае.
Российская газета вчера в 22:18
Транспорт
В метро Москвы начала работать автоматическая проверка пропусков
В столичном метро начала действовать система автоматического контроля цифровых пропусков, скоплений пассажиров не зафиксировано, сообщил оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.
Коммерсантъ 01:45
Финансы
Банки выдали кредитов на зарплаты на сумму в 4 млрд рублей
18 апреля Минэкономразвития сообщало, что пять российских банков на 17 апреля одобрили беспроцентные кредиты на поддержку занятости для малого бизнеса на 4,6 млрд руб. Министерство также внесло в правительство проект постановления о распространении "зарплатной" программы на средние и крупные предприятия.
Ведомости 00:34
Футбол
Карпин может возглавить «Локомотив»
Бывший главный тренер московского «Спартака», а ныне наставник «Ростова» Валерий Карпин может возглавить столичный «Локомотив».
ProstoProSport 20 апреля в 13:31
Происшествия
В Оренбуржье возбудили дело после избиения женщиной младенца
Следователи Оренбургской области возбудили уголовное дело по факту избиения женщиной младенца.
ТАСС вчера в 16:36
Общество
Собянин ввел новые ограничения из-за коронавируса
Новые ограничения ввел мэр Москвы Сергей Собянин. В указе говорится, что граждан с ОРВИ будут также отслеживать по геолокации.
Lenta.ru вчера в 07:24
Армия и оружие
Танк Т-14 «Армата» прошел испытания в Сирии
В Сирии прошел испытания новейший российский танк Т-14 на тяжелой гусеничной платформе "Армата".
Газета.Ru 19 апреля в 15:26
Общество
Бытовые счетчики разрешили не проверять до конца 2020 года
Правительство России разрешило не проводить проверку бытовых счетчиков без выплаты неустоек до 1 января 2021 года.
Известия 01:34
Политика
Лукашенко заявил, что Россия отказывается поставлять гречку Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил чиновникам производить "достойное" количество гречки для внутреннего рынка, поскольку, по его словам, РФ якобы отказалась продавать эту крупу республике.
РИА Новости вчера в 04:19
Происшествия
В Японии 34 члена экипажа круизного судна заразились коронавирусом
Заражение COVID-19 выявили у 34 членов экипажа из 623, пассажиров на корабле нет.
News.ru 01:13
Киберспорт
В Valorant нашли платный скин, который даёт игрокам преимущество
Один из пользователей шутера Valorant нашёл в игре платный косметический предмет, который даёт владельцам преимущество.
3DNews 02:02
Здоровье
Финский врач оценила запрет прогулок из-за коронавируса
Врач ведущей больницы столичного региона Финляндии Йони Ахола назвала прогулки на свежем воздухе неотъемлемой частью жизни человека, которая стимулирует иммунитет и, в том числе, способствует быстрому выздоровлению.
ФАН 00:02
Футбол
«Ньюкасл» рассматривает Аллегри и Почеттино на пост главного тренера
Отмечается, что в клубе рассматривают кандидатуры Массимилиано Аллегри, Маурисио Почеттино, Рафаэля Бенитеса и Люсьена Фавра.
REGNUM 02:13
Технологии
Mail.ru Group запускает продажи умной колонки «Капсула»
Mail.ru Group в среду открывает продажи умной колонки "Капсула" с голосовым помощником "Маруся".
ТАСС 01:24
Общество
Для поездки на дачу москвичам придется оформлять два пропуска
Глава комиссии Мосгордумы по безопасности Кирилл Щитов объяснил, как теперь действуют пропуска, если нужно поехать на дачу.
Вести Подмосковья 02:25
Общество
В ООН предупредили об угрозе мирового голода из-за пандемии
О необходимости обеспечить глобальную продовольственную безопасность заявил исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН.
Российская газета вчера в 20:10
Здоровье
О почернении кожи из-за коронавируса рассказали в Китае
О почернении кожи из-за коронавируса рассказали специалисты в Китае.
Evo-rus.com вчера в 17:04
Общество
Дуров предсказал цивилизационный сдвиг после пандемии коронавируса
Предприниматель счел распространение коронавируса «угрозой для всего нашего вида», предсказав миру «цивилизационный сдвиг, проходящий сквозь поколения».
Lenta.ru вчера в 23:55
Общество
Тактаров отреагировал на оскорбления Александра Емельяненко
Победитель турнира Абсолютного бойцовского чемпионата UFC 6 Олег Тактаров заявил, что в его глазах Александр Емельяненко умер.
RT на русском вчера в 14:06